«Анжи» оставил «Арсенал» вне игры. И это скандал

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Безруков «долго отходил» после просмотра фильма «Нелюбовь»
Секс сокращает жизнь
Как меняется внешность родителей после рождения детей (фото)
Владелец «Настюши» передаст Промсвязьбанку проект ЖК «Царицыно»
49-летняя Карла Бруни изменилась до неузнаваемости (фото)
Текущие события
Футбол. Зарубежный
22.10
Марсель2
ПСЖ2
Футбол. Зарубежный
22.10
Реал3
Эйбар0
Футбол. Зарубежный
22.10
Лацио3
Кальяри0
Футбол. Зарубежный
22.10
Динамо К0
Шахтер Д0
Футбол. Зарубежный
22.10
Леганес1
Атлетик0
Футбол. Премьер-лига
22.10
Анжи3
Арсенал Т2
Футбол. Зарубежный
22.10
Вольфсбург1
Хоффенхайм1
Футбол. Зарубежный
22.10
Удинезе2
Ювентус6
Футбол. Зарубежный
22.10
Тоттенхэм Хотспур4
Ливерпуль1
Футбол. Зарубежный
22.10
Труа0
Лион5
Футбол. Зарубежный
22.10
Сельта0
Атлетико1
Футбол. Зарубежный
22.10
Мариуполь2
Заря Лг5
Футбол. Премьер-лига
22.10
ЦСКА0
Зенит0
Футбол. Зарубежный
22.10
Фрайбург1
Герта1
Футбол. Зарубежный
22.10
Ницца1
Страсбур2
Футбол. Зарубежный
22.10
Беневенто0
Фиорентина3
Футбол. Зарубежный
22.10
Аталанта1
Болонья0
Футбол. Зарубежный
22.10
Милан0
Дженоа0
Футбол. Зарубежный
22.10
Торино0
Рома1
Футбол. Зарубежный
22.10
СПАЛ0
Сассуоло1
Футбол. Зарубежный
22.10
Эвертон2
Арсенал5
Футбол. Первый дивизион
22.10
Спартак-23
Тюмень1
Футбол. Зарубежный
22.10
Кельн0
Вердер0
Футбол. Премьер-лига
22.10
Урал2
Ахмат0
Футбол. Зарубежный
22.10
Сталь Д1
Черноморец Од1
Футбол. Зарубежный
22.10
Кьево3
Верона2
Футбол. Зарубежный
22.10
Вильярреал4
Лас-Пальмас0
Все события
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
«ВТБ Кубок Кремля» завершился при рекордной посещаемости
«Урал» выиграл у «Ахмата» и вышел на четвертое место в РФПЛ
Великий провокатор: 5 скандальных выходок Собчак
Леонардо ДиКаприо встречается с украинской моделью
Женщина погибла, отмечая победу над раком груди
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Кто арендует офисы в «Москва-Сити»
В Нью-Йорке продают остров за $125 млн
Фоторепортажи
8Спаллетти остановил «Наполи», «МЮ» впервые проиграл в АПЛ
10Медведева — лучшая в Москве
00:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Анжи» оставил «Арсенал» вне игры. И это скандал

Команда Вадима Скрипченко добыла первую победу за шесть матчей, но решающий мяч забит из положения «вне игры».

Источник: Спорт-Экспресс

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

Судьба матча решилась в короткий промежуток с 62-й по 65-й минуты. К этому времени махачкалинцы вели со счетом 2:1 — «Анжи» ударно действовал в начале первого и второго таймов и в обоих случаях воплощал преимущество в голы.

Первый мяч в свои ворота «Арсенал» отыграл перед перерывом и был близок к тому, чтобы сравнять счет еще раз — Кангва на 62-й минуте бил наверняка, но Лория выручил хозяев.

В следующей же атаке Прудников вывел Гулиева один на один с Габуловым, и полузащитник забил третий гол в ворота «Арсенала». В этом моменте первый ассистент Александр Кудрявцев не заметил офсайда у игрока махачкалинцев.

Во время загрузки произошла ошибка.

Две минуты спустя Джорджевич отыграл один мяч, но на большее туляков не хватило.

ЦИФРА

5 — в пяти встречах с «Арсеналом» на своем поле «Анжи» добыл 5 побед.

5 — победой над туляками команда Вадима Скрипченко прервала пятиматчевую безвыигрышную серию.

ЦИТАТЫ

Вадим СКРИПЧЕНКО, главный тренер «Анжи»:

— Нервный матч получился. Давит нехватка очков, у нас непростое положение в таблице. Победа нужна, как глоток свежего воздуха. Но волнение такое, что не передать словами: повели с перевесом в два мяча, и тут же отдали и его, и инициативу. До последних минут все было «на тоненького». Хорошо, что ребята нашли в себе силы включить рациональный футбол и довести матч до победы.

Миодраг БОЖОВИЧ, главный тренер «Арсенала»:

— Концентрации не хватило. Плохо начали первый тайм и пропустили быстрый гол. Потом сравняли счет и могли забить еще, но начало второй половины снова не получилось — пропустили еще. Смогли вернуться в игру, но довести дело до конца не успели. Трудно сказать, был ли пенальти в наши ворота. Когда судья показывает на «точку» — это одиннадцатиметровый.

Анжи 3:2
Первый тайм: 1:1
Арсенал Т
22.10.2017, 19:00 Зрители: 3850 основной раунд: 14-й тур Анжи Арена
Главные тренеры
Вадим Скрипченко Миодраг Божович
Голы
7′ Владимир Габулов 30
49′ Арсен Хубулов 8
64′ Аяз Гулиев (А. Прудников) 77
11 Сергей Ткачев (К. Комбаров, А. Бурчану) 40′
18 Лука Джорджевич (В. Альварес) 66′
Составы
Георгий Лория 47
Сергей Брызгалов 92
Владимир Полуяхтов 3
Игорь Армаш 14
83′ Мирал Самарджич 52
Иван Маркелов 88
Гурам Тетрашвили (к) 2
Вадим Афонин 29
68′ Арсен Хубулов 8
Павел Яковлев 91
46′ Михаил Бакаев 78
Аяз Гулиев 77
90′ Александр Прудников 49
Адлан Кацаев 7
30 Владимир Габулов (к)
9 Кирилл Комбаров 90+3′
21 Виктор Альварес
6 Максим Беляев
10 Эванс Кангва
23 Игорь Горбатенко
18 Лука Джорджевич
55 Александру Бурчану
13 Стоппила Сунзу 33′
8 Гиа Григалава
11 Сергей Ткачев 83′ 78′
88 Игорь Шевченко
87 Илья Максимов 83′
19 Федерико Иван Расич
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 5
9 Удары (всего) 14
5 Удары в створ 7
9 Угловые 8
9 Фолы 8
6 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Андрей Болотенков (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Анжи
НовостиМатчиСоставСтатистика
Арсенал Т
НовостиМатчиСоставСтатистика
Зачем футболисты "Севильи" после матча пришли в раздевалку "Спартака"
На грани нервного срыва. Как ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью
Клопп разгромлен на на «Уэмбли», и это отставка? Обзор АПЛ
«ВТБ Кубок Кремля» завершился при рекордной посещаемости
Британский гонщик Хэмилтон выиграл Гран-при США
«Ак Барс» разгромил магнитогорский «Металлург» в матче КХЛ
Кавани спас «ПСЖ» от поражения после удаления Неймара
«Ювентус» разгромил «Удинезе» со счётом 6:2, играя в меньшинстве
Новости
Авто
В рейтинге самых надежных машин сменился лидер Авторитетное американское издание Consumer Reports опубликовало ежегодный рейтинг надежности автомобилей
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна По словам Екатерины Мцитуридзе, продюсер встретил ее в своем номере отеля в одном халате и попросил сделать ему массаж
Недвижимость
Аналог «Сколково» построят в Петербурге
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь