«Анжи» оставил «Арсенал» вне игры. И это скандал
Команда Вадима Скрипченко добыла первую победу за шесть матчей, но решающий мяч забит из положения «вне игры».
Команда Вадима Скрипченко добыла первую победу за шесть матчей, но решающий мяч забит из положения «вне игры».
КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
Судьба матча решилась в короткий промежуток с 62-й по 65-й минуты. К этому времени махачкалинцы вели со счетом 2:1 — «Анжи» ударно действовал в начале первого и второго таймов и в обоих случаях воплощал преимущество в голы.
Первый мяч в свои ворота «Арсенал» отыграл перед перерывом и был близок к тому, чтобы сравнять счет еще раз — Кангва на 62-й минуте бил наверняка, но Лория выручил хозяев.
В следующей же атаке Прудников вывел Гулиева один на один с Габуловым, и полузащитник забил третий гол в ворота «Арсенала». В этом моменте первый ассистент Александр Кудрявцев не заметил офсайда у игрока махачкалинцев.
Две минуты спустя Джорджевич отыграл один мяч, но на большее туляков не хватило.
ЦИФРА
5 — в пяти встречах с «Арсеналом» на своем поле «Анжи» добыл 5 побед.
5 — победой над туляками команда Вадима Скрипченко прервала пятиматчевую безвыигрышную серию.
ЦИТАТЫ
Вадим СКРИПЧЕНКО, главный тренер «Анжи»:
— Нервный матч получился. Давит нехватка очков, у нас непростое положение в таблице. Победа нужна, как глоток свежего воздуха. Но волнение такое, что не передать словами: повели с перевесом в два мяча, и тут же отдали и его, и инициативу. До последних минут все было «на тоненького». Хорошо, что ребята нашли в себе силы включить рациональный футбол и довести матч до победы.
Миодраг БОЖОВИЧ, главный тренер «Арсенала»:
— Концентрации не хватило. Плохо начали первый тайм и пропустили быстрый гол. Потом сравняли счет и могли забить еще, но начало второй половины снова не получилось — пропустили еще. Смогли вернуться в игру, но довести дело до конца не успели. Трудно сказать, был ли пенальти в наши ворота. Когда судья показывает на «точку» — это одиннадцатиметровый.
|Вадим Скрипченко
|Миодраг Божович
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|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|5
|9
|Удары (всего)
|14
|5
|Удары в створ
|7
|9
|Угловые
|8
|9
|Фолы
|8
|6
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Андрей Болотенков (Москва, Россия)