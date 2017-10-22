«Анжи» оставил «Арсенал» вне игры. И это скандал

Источник: Спорт-Экспресс

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

Судьба матча решилась в короткий промежуток с 62-й по 65-й минуты. К этому времени махачкалинцы вели со счетом 2:1 — «Анжи» ударно действовал в начале первого и второго таймов и в обоих случаях воплощал преимущество в голы.

Первый мяч в свои ворота «Арсенал» отыграл перед перерывом и был близок к тому, чтобы сравнять счет еще раз — Кангва на 62-й минуте бил наверняка, но Лория выручил хозяев.

В следующей же атаке Прудников вывел Гулиева один на один с Габуловым, и полузащитник забил третий гол в ворота «Арсенала». В этом моменте первый ассистент Александр Кудрявцев не заметил офсайда у игрока махачкалинцев.

Две минуты спустя Джорджевич отыграл один мяч, но на большее туляков не хватило.

ЦИФРА

5 — в пяти встречах с «Арсеналом» на своем поле «Анжи» добыл 5 побед.

5 — победой над туляками команда Вадима Скрипченко прервала пятиматчевую безвыигрышную серию.

ЦИТАТЫ

Вадим СКРИПЧЕНКО, главный тренер «Анжи»:

— Нервный матч получился. Давит нехватка очков, у нас непростое положение в таблице. Победа нужна, как глоток свежего воздуха. Но волнение такое, что не передать словами: повели с перевесом в два мяча, и тут же отдали и его, и инициативу. До последних минут все было «на тоненького». Хорошо, что ребята нашли в себе силы включить рациональный футбол и довести матч до победы.

Миодраг БОЖОВИЧ, главный тренер «Арсенала»: