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21:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Роман Бабаев: После «Базеля» ребятам было стыдно перед болельщиками

Генеральный директор ЦСКА — о встрече с «Зенитом».

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— Игра на мой взгляд получилась, был интересный матч, — сказал Бабаев. — В первом тайме владели преимуществом, но не сумели реализовать свои моменты. Второй уже получился равным, обоюдоострым. К сожалению, не удалось победить.

— Показалось, что армейцы вышли на матч по-хорошему злыми. Ребята сами на себя разозлились после не самой успешной игры с «Базелем»?

— Да, безусловно. Было очень неудобно перед болельщиками, которые решили нас поддержать поздним осенним вечером. А у нас не получалось ничего. Сложно сказать, почему так сложилось. Еще раз повторюсь, нам было стыдно. Ребята, понимая эту ситуацию, вышли агрессивно настроенными, боролись. У меня лично сложилось ощущение, что «Зенит» оказался не готов к такому натиску с первых минут. Надеюсь, удалось порадовать фанатов если не результатом, то качеством игры. А наши болельщики снова были на высоте — заполнили стадион, ни на секунду не умолкали. От лица руководства и команды выражаю им благодарность.

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— Есть ли у вас вопросы к судейству? Арбитр в первые минуты посадил на желтые карточки практически всю оборону.

— Даже не хочется это комментировать. Очень много разговоров, но очень мало шагов, направленных на улучшение ситуации. Понятно, что судьи тоже люди и могут ошибаться. Но вы правы в том, что с первых минут принимается много спорных решений, и несколько игроков сразу подвисают на желтых карточках в безобидной ситуации. Наверное, это не совсем правильно.

Было понятно, что матч предстоял непростой в плане судейства. Думаю, был определенный инструктаж со стороны судейского корпуса. Но не хочется говорить об этом, так как получилась хорошая красивая игра.

— В заявке не было Оланаре. Не знаете почему и рассчитываете ли на него в будущем?

— Конечно рассчитываем. Но это тренерское решение не включать его в заявку. Детально пока это не обсуждали, но тоже были немножко удивлены.

— В СМИ сообщали, что ЦСКА интересуется Адисом Яховичем, который раньше играл в «Крыльях Советов». Это правда?

— Нет.

— Сколько ожидается болельщиков ЦСКА в Базеле на матче Лиги чемпионов?

— Квоту выделили в размере 1700. Не знаю, сможем ли заполнить ее. Но будет много, думаю, около тысячи.

ЦСКА 0:0
Первый тайм: 0:0
Зенит
22.10.2017, 16:30 Зрители: 26137 основной раунд: 14-й тур Арена ЦСКА
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Роберто Манчини
Составы
12′ Игорь Акинфеев (к) 35
5′ Виктор Васин 5
31′ Алексей Березуцкий 6
Василий Березуцкий 24
12′ Мариу Фернандес 2
Георгий Щенников 42
66′ Понтус Вернблум 3
Александр Головин 17
Константин Кучаев 89
90′ Виктор Винисиус Витинью 11
Тимур Жамалетдинов 75
66′ 71′ Бибрас Натхо 66
Астемир Гордюшенко 72
60 Бранислав Иванович
4 Доменико Кришито (к)
23 Миха Мевля 32′
30 Эмануэль Маммана
14 Далер Кузяев
21 Александр Ерохин
5 Леандро Паредес 66′
9 Александр Кокорин
99 Андрей Лунев 46′
1 Юрий Лодыгин
10 Эмилиано Ариэль Ригони 70′ 43′
8 Матиас Краневиттер
7 Дмитрий Полоз 58′
22 Артем Дзюба 66′
Статистика
6 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 2
11 Удары (всего) 8
5 Удары в створ 1
11 Угловые 1
18 Фолы 17
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
Боковой судья Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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