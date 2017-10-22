Роман Бабаев: После «Базеля» ребятам было стыдно перед болельщиками
Генеральный директор ЦСКА — о встрече с «Зенитом».
Генеральный директор ЦСКА — о встрече с «Зенитом».
— Игра на мой взгляд получилась, был интересный матч, — сказал Бабаев. — В первом тайме владели преимуществом, но не сумели реализовать свои моменты. Второй уже получился равным, обоюдоострым. К сожалению, не удалось победить.
— Показалось, что армейцы вышли на матч
— Да, безусловно. Было очень неудобно перед болельщиками, которые решили нас поддержать поздним осенним вечером. А у нас не получалось ничего. Сложно сказать, почему так сложилось. Еще раз повторюсь, нам было стыдно. Ребята, понимая эту ситуацию, вышли агрессивно настроенными, боролись. У меня лично сложилось ощущение, что «Зенит» оказался не готов к такому натиску с первых минут. Надеюсь, удалось порадовать фанатов если не результатом, то качеством игры. А наши болельщики снова были на высоте — заполнили стадион, ни на секунду не умолкали. От лица руководства и команды выражаю им благодарность.
— Есть ли у вас вопросы к судейству? Арбитр в первые минуты посадил на желтые карточки практически всю оборону.
— Даже не хочется это комментировать. Очень много разговоров, но очень мало шагов, направленных на улучшение ситуации. Понятно, что судьи тоже люди и могут ошибаться. Но вы правы в том, что с первых минут принимается много спорных решений, и несколько игроков сразу подвисают на желтых карточках в безобидной ситуации. Наверное, это не совсем правильно.
Было понятно, что матч предстоял непростой в плане судейства. Думаю, был определенный инструктаж со стороны судейского корпуса. Но не хочется говорить об этом, так как получилась хорошая красивая игра.
— В заявке не было Оланаре. Не знаете почему и рассчитываете ли на него в будущем?
— Конечно рассчитываем. Но это тренерское решение не включать его в заявку. Детально пока это не обсуждали, но тоже были немножко удивлены.
— В СМИ сообщали, что ЦСКА интересуется Адисом Яховичем, который раньше играл в «Крыльях Советов». Это правда?
— Нет.
— Сколько ожидается болельщиков ЦСКА в Базеле на матче Лиги чемпионов?
— Квоту выделили в размере 1700. Не знаю, сможем ли заполнить ее. Но будет много, думаю, около тысячи.
|Виктор Гончаренко
|Роберто Манчини
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|6
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|2
|11
|Удары (всего)
|8
|5
|Удары в створ
|1
|11
|Угловые
|1
|18
|Фолы
|17
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
|Боковой судья
|Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону, Россия)