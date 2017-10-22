Роберто Манчини: Не могу быть доволен результатом
Главные тренеры «Зенита» и ЦСКА на
Главные тренеры «Зенита» и ЦСКА на
Михаил ГОНЧАРОВ
с 3-й Песчаной улицы
— Что с Луневым? — первый вопрос главному тренеру «Зенита».
— Ушиб мышцы. Ему очень сильно досталось по ноге. Не думаю, что травма очень серьезная. Но точно пока сказать не могу, посмотрим завтра.
— Почему Кокорин и Полоз сначала менялись позициями в атаке, а потом, во втором тайме, вы от этой затеи отказались?
— Действительно, они менялись и не раз, это было вызвано тактическими моментами.
— В первом тайме вы сцепились с Мариу Фернандесом на бровке, кричали друг на друга. Есть мнение, что вы сделали это намеренно, чтобы игроку за стычку показали желтую карточку. Вам, тренеру, ее ведь не покажут. Что произошло на самом деле?
— Не нахожу ничего особенно в этом эпизоде. Имел место грубый фол со стороны Мариу, а он не был согласен, что это нарушение, начал жаловаться. Я не мог отреагировать иначе. Ведь фол действительно был очень грубый.
— Почему у «Зенита» ничего не получилось в атаке в первом тайме? Не ожидали такого прессинга от ЦСКА?
— Мы последний матч проводили в четверг, имели меньший период времени для восстановления. Просили ЦСКА перенести игру на понедельник, но нам это сделать не удалось, в отличие от «Локомотива», который после Лиги Европы играет завтра. Поэтому в первом тайме мы были не такими свежими. Зато во втором — доминировали.
— Как оцените судейство?
— Это не такая важная составляющая сегодняшнего матча.
— Вы довольны результатом, если резюмировать?
— Не могу быть доволен. Мы же не выиграли. Но повторю, мне понравился наш футбол во втором тайме, если сравнивать его с первым. Результат, безусловно, справедлив, но никакого удовлетворения у меня нет.
Виктор ГОНЧАРЕНКО: «ПРАВИЛЬНО, ЧТО СУДЬЯ НИКОГО НЕ УДАЛИЛ»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко, которого многие журналисты встретили аплодисментами, приему удивился.
— Это вы после ничьей меня так встречаете? — с улыбкой спросил белорусский специалист, после чего приступил к разбору матча. — Получилась хорошая игра, которая, думаю, понравилась болельщикам, нам важно было улучшить качество футбола и движения после «Базеля». И то, и другое сделать удалось. В
— Во втором тайме Кучаев несколько раз сорвал аплодисменты трибун. Как оцените его игру?
— Он делает много правильных вещей, которые мы от него просим. Главное, чтобы молодой футболист рос шаг за шагом, учился работать с мячом под давлением в матчах с сильными соперниками. Это у него получается с его уровнем движения. Правда, хотелось бы, чтобы с ним связывались и завершающие стадии атак, а не только моменты, которые находятся в развитии.
— Какие функции были у Кучаева? И почему не попал в заявку Оланаре?
— Константин находится в таком состоянии, что может перекрывать две позиции. Нам надо было, чтобы мы закрыли центр поля и оказывали давление на флангах. Он с этой ролью справлялся. Мог накрыть центрального защитника и тут же перебежать помочь предотвратить атаку со стороны Кришито. Что касается Оланаре… Ну, не оказалось его сегодня в протоколе, но есть другие ребята, которые выходят.
— Какая роль была у Гордюшенко?
— Такая же, как у Кучаева, но он немного растерялся. Немудрено для молодого парня в таком матче. Хотя… Не такой он уже и молодой.
— Сегодня было много грубых моментов, которые могли закончиться красными карточками. Интересует ваше мнение по двум эпизодам: фол Ригони в первом тайме и стычка после перерыва с участием всех футболистов.
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— Четыре желтые ЦСКА получил в самом дебюте матча. Вы коррективы в связи с этим не вносили? Не было опасений, что может случиться и красная такими темпами?
— Это эмоции. Я ничего не просил, у нас опытные ребята, всё понимают. В таком матче нельзя жалеть ни себя, ни соперников не стоит.
— Как вообще оцените судейство? Все желтые были по делу?
— За тему назначений арбитров и судейства есть кому отвечать. Не будем возвращаться к этому. Мы опять сваливаемся к тому, чтобы искать грязь в игре и вокруг нее, а само качество футбола нас мало интересует: по каким схемам играли соперники, как в центре обороны действовали Березуцкиие и Васин, Маммана и Мевля. Почему мы говорим об одном и том же… Желтые карточки, грязь
|Виктор Гончаренко
|Роберто Манчини
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|6
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|2
|11
|Удары (всего)
|8
|5
|Удары в створ
|1
|11
|Угловые
|1
|18
|Фолы
|17
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
|Боковой судья
|Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону, Россия)