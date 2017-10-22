Роберто Манчини: Не могу быть доволен результатом

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Михаил ГОНЧАРОВ

с 3-й Песчаной улицы

— Что с Луневым? — первый вопрос главному тренеру «Зенита».

— Ушиб мышцы. Ему очень сильно досталось по ноге. Не думаю, что травма очень серьезная. Но точно пока сказать не могу, посмотрим завтра.

— Почему Кокорин и Полоз сначала менялись позициями в атаке, а потом, во втором тайме, вы от этой затеи отказались?

— Действительно, они менялись и не раз, это было вызвано тактическими моментами.

— В первом тайме вы сцепились с Мариу Фернандесом на бровке, кричали друг на друга. Есть мнение, что вы сделали это намеренно, чтобы игроку за стычку показали желтую карточку. Вам, тренеру, ее ведь не покажут. Что произошло на самом деле?

— Не нахожу ничего особенно в этом эпизоде. Имел место грубый фол со стороны Мариу, а он не был согласен, что это нарушение, начал жаловаться. Я не мог отреагировать иначе. Ведь фол действительно был очень грубый.

— Почему у «Зенита» ничего не получилось в атаке в первом тайме? Не ожидали такого прессинга от ЦСКА?

— Мы последний матч проводили в четверг, имели меньший период времени для восстановления. Просили ЦСКА перенести игру на понедельник, но нам это сделать не удалось, в отличие от «Локомотива», который после Лиги Европы играет завтра. Поэтому в первом тайме мы были не такими свежими. Зато во втором — доминировали.

— Как оцените судейство?

— Это не такая важная составляющая сегодняшнего матча.

— Вы довольны результатом, если резюмировать?

— Не могу быть доволен. Мы же не выиграли. Но повторю, мне понравился наш футбол во втором тайме, если сравнивать его с первым. Результат, безусловно, справедлив, но никакого удовлетворения у меня нет.

Виктор ГОНЧАРЕНКО: «ПРАВИЛЬНО, ЧТО СУДЬЯ НИКОГО НЕ УДАЛИЛ»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко, которого многие журналисты встретили аплодисментами, приему удивился.

— Это вы после ничьей меня так встречаете? — с улыбкой спросил белорусский специалист, после чего приступил к разбору матча. — Получилась хорошая игра, которая, думаю, понравилась болельщикам, нам важно было улучшить качество футбола и движения после «Базеля». И то, и другое сделать удалось. В какой-то мере мы должны были реабилитироваться перед нашими болельщиками, которые столько раз заполняли стадион, а мы неудачно играли… Сегодня, может, не хватало остроты у обеих команд — сыграть поярче могли как мы, так и «Зенит», но по накалу вышел отличный матч. Единственное что — многовато необоснованных желтых карточек.

— Во втором тайме Кучаев несколько раз сорвал аплодисменты трибун. Как оцените его игру?

— Он делает много правильных вещей, которые мы от него просим. Главное, чтобы молодой футболист рос шаг за шагом, учился работать с мячом под давлением в матчах с сильными соперниками. Это у него получается с его уровнем движения. Правда, хотелось бы, чтобы с ним связывались и завершающие стадии атак, а не только моменты, которые находятся в развитии.

— Какие функции были у Кучаева? И почему не попал в заявку Оланаре?

— Константин находится в таком состоянии, что может перекрывать две позиции. Нам надо было, чтобы мы закрыли центр поля и оказывали давление на флангах. Он с этой ролью справлялся. Мог накрыть центрального защитника и тут же перебежать помочь предотвратить атаку со стороны Кришито. Что касается Оланаре… Ну, не оказалось его сегодня в протоколе, но есть другие ребята, которые выходят.

— Какая роль была у Гордюшенко?

— Такая же, как у Кучаева, но он немного растерялся. Немудрено для молодого парня в таком матче. Хотя… Не такой он уже и молодой.

— Сегодня было много грубых моментов, которые могли закончиться красными карточками. Интересует ваше мнение по двум эпизодам: фол Ригони в первом тайме и стычка после перерыва с участием всех футболистов.

— Какие-либо эпизоды на тему удалений нужно разбирать при помощи повторов, с моей точки не видно, что происходит. Накал был высокий, поэтому и единоборств много. Наверное, правильно, что не было красных. Когда играют две такие команды, лучше всего, если составы равные. Не нужно искать поводов для красных карточек. А стычка после перерыва… Это эмоции, что тут комментировать. Потолкались, разошлись. Ничего страшного..

— Четыре желтые ЦСКА получил в самом дебюте матча. Вы коррективы в связи с этим не вносили? Не было опасений, что может случиться и красная такими темпами?

— Это эмоции. Я ничего не просил, у нас опытные ребята, всё понимают. В таком матче нельзя жалеть ни себя, ни соперников не стоит.

— Как вообще оцените судейство? Все желтые были по делу?