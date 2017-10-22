Роберто Манчини: Не могу быть доволен результатом

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна
Женщина погибла, отмечая победу над раком груди
Глава МИД Финляндии ответил, есть ли для страны угроза от РФ
Путин назвал самую главную ошибку России за 15 лет
Путин рассказал об отсутствии головы у бывшего главы МИД России
Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Динамо К0
Шахтер Д0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Леганес0
Атлетик0
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Анжи0
Арсенал Т0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вольфсбург0
Хоффенхайм0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Удинезе0
Ювентус0
Футбол. Зарубежный
21:45
Реал
Эйбар
Футбол. Зарубежный
21:45
Лацио
Кальяри
Футбол. Зарубежный
22:00
Марсель
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
18:00
Тоттенхэм Хотспур4
Ливерпуль1
Футбол. Зарубежный
18:00
Труа0
Лион5
Футбол. Зарубежный
17:15
Сельта0
Атлетико1
Футбол. Зарубежный
17:00
Мариуполь2
Заря Лг5
Футбол. Премьер-лига
16:30
ЦСКА0
Зенит0
Футбол. Зарубежный
16:30
Фрайбург1
Герта1
Футбол. Зарубежный
16:00
Ницца1
Страсбур2
Футбол. Зарубежный
16:00
Беневенто0
Фиорентина3
Футбол. Зарубежный
16:00
Аталанта1
Болонья0
Футбол. Зарубежный
16:00
Милан0
Дженоа0
Футбол. Зарубежный
16:00
Торино0
Рома1
Футбол. Зарубежный
16:00
СПАЛ0
Сассуоло1
Футбол. Зарубежный
15:30
Эвертон2
Арсенал5
Футбол. Первый дивизион
15:00
Спартак-23
Тюмень1
Футбол. Зарубежный
14:30
Кельн0
Вердер0
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал2
Ахмат0
Футбол. Зарубежный
14:00
Сталь Д1
Черноморец Од1
Футбол. Зарубежный
13:30
Кьево3
Верона2
Футбол. Зарубежный
13:00
Вильярреал4
Лас-Пальмас0
Все события
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
На грани нервного срыва. Как ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью
«Тоттенхэм» разгромил «Ливерпуль» на «Уэмбли»
Сама нежность: поклонники обсуждают новый образ Пелагеи
49-летняя Карла Бруни изменилась до неузнаваемости (фото)
Итальянка добилась оплаты больничного по уходу за собакой
Секс сокращает жизнь
Кто арендует офисы в «Москва-Сити»
В Нью-Йорке продают остров за $125 млн
Фоторепортажи
9СКА прервал 15-матчевую победную серию «Йокерита»
10ЦСКА сыграл вничью с «Зенитом»
20:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Роберто Манчини: Не могу быть доволен результатом

Главные тренеры «Зенита» и ЦСКА на пресс-конференции дружно попросили не приковывать пристальное внимание к судейству.

11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Михаил ГОНЧАРОВ
с 3-й Песчаной улицы

— Что с Луневым? — первый вопрос главному тренеру «Зенита».

— Ушиб мышцы. Ему очень сильно досталось по ноге. Не думаю, что травма очень серьезная. Но точно пока сказать не могу, посмотрим завтра.

— Почему Кокорин и Полоз сначала менялись позициями в атаке, а потом, во втором тайме, вы от этой затеи отказались?

— Действительно, они менялись и не раз, это было вызвано тактическими моментами.

Читайте также
Акинфеев и Лунев — по 6,5 за нули на табло

— В первом тайме вы сцепились с Мариу Фернандесом на бровке, кричали друг на друга. Есть мнение, что вы сделали это намеренно, чтобы игроку за стычку показали желтую карточку. Вам, тренеру, ее ведь не покажут. Что произошло на самом деле?

— Не нахожу ничего особенно в этом эпизоде. Имел место грубый фол со стороны Мариу, а он не был согласен, что это нарушение, начал жаловаться. Я не мог отреагировать иначе. Ведь фол действительно был очень грубый.

— Почему у «Зенита» ничего не получилось в атаке в первом тайме? Не ожидали такого прессинга от ЦСКА?

— Мы последний матч проводили в четверг, имели меньший период времени для восстановления. Просили ЦСКА перенести игру на понедельник, но нам это сделать не удалось, в отличие от «Локомотива», который после Лиги Европы играет завтра. Поэтому в первом тайме мы были не такими свежими. Зато во втором — доминировали.

— Как оцените судейство?

— Это не такая важная составляющая сегодняшнего матча.

— Вы довольны результатом, если резюмировать?

— Не могу быть доволен. Мы же не выиграли. Но повторю, мне понравился наш футбол во втором тайме, если сравнивать его с первым. Результат, безусловно, справедлив, но никакого удовлетворения у меня нет.

Виктор ГОНЧАРЕНКО: «ПРАВИЛЬНО, ЧТО СУДЬЯ НИКОГО НЕ УДАЛИЛ»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко, которого многие журналисты встретили аплодисментами, приему удивился.

— Это вы после ничьей меня так встречаете? — с улыбкой спросил белорусский специалист, после чего приступил к разбору матча. — Получилась хорошая игра, которая, думаю, понравилась болельщикам, нам важно было улучшить качество футбола и движения после «Базеля». И то, и другое сделать удалось. В какой-то мере мы должны были реабилитироваться перед нашими болельщиками, которые столько раз заполняли стадион, а мы неудачно играли… Сегодня, может, не хватало остроты у обеих команд — сыграть поярче могли как мы, так и «Зенит», но по накалу вышел отличный матч. Единственное что — многовато необоснованных желтых карточек.

— Во втором тайме Кучаев несколько раз сорвал аплодисменты трибун. Как оцените его игру?

— Он делает много правильных вещей, которые мы от него просим. Главное, чтобы молодой футболист рос шаг за шагом, учился работать с мячом под давлением в матчах с сильными соперниками. Это у него получается с его уровнем движения. Правда, хотелось бы, чтобы с ним связывались и завершающие стадии атак, а не только моменты, которые находятся в развитии.

Читайте также
Драка вместо футбола. ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью

— Какие функции были у Кучаева? И почему не попал в заявку Оланаре?

— Константин находится в таком состоянии, что может перекрывать две позиции. Нам надо было, чтобы мы закрыли центр поля и оказывали давление на флангах. Он с этой ролью справлялся. Мог накрыть центрального защитника и тут же перебежать помочь предотвратить атаку со стороны Кришито. Что касается Оланаре… Ну, не оказалось его сегодня в протоколе, но есть другие ребята, которые выходят.

— Какая роль была у Гордюшенко?

— Такая же, как у Кучаева, но он немного растерялся. Немудрено для молодого парня в таком матче. Хотя… Не такой он уже и молодой.

— Сегодня было много грубых моментов, которые могли закончиться красными карточками. Интересует ваше мнение по двум эпизодам: фол Ригони в первом тайме и стычка после перерыва с участием всех футболистов.

— Какие-либо эпизоды на тему удалений нужно разбирать при помощи повторов, с моей точки не видно, что происходит. Накал был высокий, поэтому и единоборств много. Наверное, правильно, что не было красных. Когда играют две такие команды, лучше всего, если составы равные. Не нужно искать поводов для красных карточек. А стычка после перерыва… Это эмоции, что тут комментировать. Потолкались, разошлись. Ничего страшного..

— Четыре желтые ЦСКА получил в самом дебюте матча. Вы коррективы в связи с этим не вносили? Не было опасений, что может случиться и красная такими темпами?

— Это эмоции. Я ничего не просил, у нас опытные ребята, всё понимают. В таком матче нельзя жалеть ни себя, ни соперников не стоит.

— Как вообще оцените судейство? Все желтые были по делу?

— За тему назначений арбитров и судейства есть кому отвечать. Не будем возвращаться к этому. Мы опять сваливаемся к тому, чтобы искать грязь в игре и вокруг нее, а само качество футбола нас мало интересует: по каким схемам играли соперники, как в центре обороны действовали Березуцкиие и Васин, Маммана и Мевля. Почему мы говорим об одном и том же… Желтые карточки, грязь какая-то…

ЦСКА 0:0
Первый тайм: 0:0
Зенит
22.10.2017, 16:30 Зрители: 26137 основной раунд: 14-й тур Арена ЦСКА
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Роберто Манчини
Составы
12′ Игорь Акинфеев (к) 35
5′ Виктор Васин 5
31′ Алексей Березуцкий 6
Василий Березуцкий 24
12′ Мариу Фернандес 2
Георгий Щенников 42
66′ Понтус Вернблум 3
Александр Головин 17
Константин Кучаев 89
90′ Виктор Винисиус Витинью 11
Тимур Жамалетдинов 75
66′ 71′ Бибрас Натхо 66
Астемир Гордюшенко 72
60 Бранислав Иванович
4 Доменико Кришито (к)
23 Миха Мевля 32′
30 Эмануэль Маммана
14 Далер Кузяев
21 Александр Ерохин
5 Леандро Паредес 66′
9 Александр Кокорин
99 Андрей Лунев 46′
1 Юрий Лодыгин
10 Эмилиано Ариэль Ригони 70′ 43′
8 Матиас Краневиттер
7 Дмитрий Полоз 58′
22 Артем Дзюба 66′
Статистика
6 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 2
11 Удары (всего) 8
5 Удары в створ 1
11 Угловые 1
18 Фолы 17
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
Боковой судья Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Зачем футболисты "Севильи" после матча пришли в раздевалку "Спартака"
На грани нервного срыва. Как ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью
«Тоттенхэм» разгромил «Ливерпуль» на «Уэмбли»
«Арсенал» разгромил в гостях «Эвертон» в матче чемпионата Англии
«Урал» выиграл у «Ахмата» и вышел на четвертое место в РФПЛ
«Ак Барс» разгромил магнитогорский «Металлург» в матче КХЛ
Все, что нужно знать о матче ЦСКА — «Зенит»
Черышев помог «Вильярреалу» разгромить «Лас-Пальмас»
Новости
Авто
В рейтинге самых надежных машин сменился лидер Авторитетное американское издание Consumer Reports опубликовало ежегодный рейтинг надежности автомобилей
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна По словам Екатерины Мцитуридзе, продюсер встретил ее в своем номере отеля в одном халате и попросил сделать ему массаж
Недвижимость
Минстрой назвал регионы России, которые не готовы к зиме
За три года цены на дачи просели на четверть
Генпрокуратура будет отсуживать для государства имущество полковника Захарченко
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь