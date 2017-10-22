Акинфеев и Лунев — по 6,5 за нули на табло

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ЦСКА

АКИНФЕЕВ — 6,5. В первом тайме у него было до того мало работы, что Акинфеев примчался на чужую половину поля спорить с Вилковым в моменте с перепалкой Мариу Фернандеса и Роберто Манчини и получил желтую карточку. После перерыва как минимум дважды спас ЦСКА после ударов Ригони и Кокорина.

МАРИУ ФЕРНАНДЕС — 6,5. Один из главных творцов отличного первого тайма ЦСКА. Загрузил Кришито оборонительной работой, очень своевременно и опасно подключался к атакам. Имел шанс открыть счет в дебюте, но Кришито с Мевлей спасли «Зенит». После перерыва был не столь активен.

ВАСИН — 5,0. Получил желтую карточку в начале игры. В дальнейшем действовал надежно, но в решающий момент едва не допустил результативную ошибку — пропустил мяч на Кокорина и ЦСКА спас лишь Акинфеев.

В. БЕРЕЗУЦКИЙ — 6,0. В обороне был надежен.

А. БЕРЕЗУЦКИЙ — 6,0. Имел отличный шанс забить после подачи углового, но «Зенит» выручил Лунев.

ЩЕННИКОВ — 5,5. Постоянно прессинговал Ивановича в первом тайме, не давал сербу подключаться к атакам, а сам поддерживал наступление ЦСКА. Во втором тайме Щенников заметно устал и уже ему пришлось отбиваться от наседавшего Ивановича.

НАТХО — 6,5. Классно играл в отборе, разрушил «Зениту» всю игру в центре поля в первом тайме. Во второй половине стал уставать и был заменен на Гордюшенко.

ВЕРНБЛУМ — 6,0. Как обычно выполнил большой объем черновой работы.

ГОЛОВИН — 5,5. Несколько раз бил по воротам «Зенита», но без особого успеха.

КУЧАЕВ — 6,0. Помогал Щенникову прессинговать Ивановича, подыгрывал Витинью.

ВИТИНЬЮ — 5,5. Очень много перемещался, здорово подыгрывал партнерам в первом тайме. После перерыва остался без поддержки и в одиночку угрожать воротам Лодыгина не смог.

ГОРДЮШЕНКО — 5,5. Мог убежать в контратаку на последних минутах, но его остановил Маммана.

ЖАМАЛЕТДИНОВ — б/о.

«ЗЕНИТ»

ЛУНЕВ — 6,5. Дважды выручил «Зенит» после удара Алексея Березуцкого и после срезки Паредеса. Был заменен в перерыве из-за травмы.

ИВАНОВИЧ — 6,0. Щенников и Кучаев запрессинговали его в первом тайме, но после перерыва серб пришел в себя и сделал несколько опаснейших навесов. После одного из них Дзюба скинул мяч Кокорину, но тот пробил в Акинфеева.

МЕВЛЯ — 6,5. Сверхнадежно сыграл в обороне, выиграл массу верховой борьбы.

МАММАНА — 6,0. Действовал в своем смелом стиле — пару раз терял позицию, но чаще прерывал атаки ЦСКА подкатами.

КРИШИТО — 5,5. В первом тайме никак не мог справиться с Фернандесом. После перерыва давления на него стало меньше — отметился неплохой передачей на Кокорина с левого фланга.

ПАРЕДЕС — 6,0. В первом тайме попал под прессинг Нахто, Вернблума и Головина и стушевался — постоянно опаздывал с передачами, действовал невпопад. Во второй половине против Паредеса перестали играть плотно и аргентинец отметился серией отличных передач. После его паса Ригони вышел на ударную позицию, но не смог переиграть Акинфеева.

КУЗЯЕВ — 6,0. Сосредоточился на черновой работе. Во втором тайме опасно бил по воротам ЦСКА, но мяч прошел выше перекладины.

ЕРОХИН — 6,5. Был полезен в первом тайме, когда ему пришлось сосредоточиться на разрушении. После перерыва помогал Паредесу организовывать атаки гостей.

РИГОНИ — 6,0. Старался разгонять атаки «Зенита» в первом тайме. Все подходы гостей к воротам Акинфеева в первые 45 минут прошли при активном участии аргентинца. В самом начале второго тайма имел хороший момент после передачи Паредеса, но не смог переиграть вратаря. Был заменен на Краневиттера.

ПОЛОЗ — 5,0. В первом тайме нанес два удара в сторону ворот Акинфеева, но оба оказались очень неточными. Был заменен на Дзюбу в начале второй половины.

КОКОРИН — 6,0. Самое яркое его действие в первом тайме — отработка в обороне против Фернандеса. Кокорин пришел в свою штрафную и спас «Зенит» от крупных неприятностей. После перерыва имел три отличных момента, чтобы забить гол, но ему не повезло.

ЛОДЫГИН — 6,0. Хорошо вошел в игру вместо травмированного Лунева.

ДЗЮБА — 6,0. Его выход на поле тоже был удачным. Здорово скидывал мяч на Кокорина после навеса Ивановича, но главный зенитовский бомбардир попал в Акинфеева.