Акинфеев и Лунев — по 6,5 за нули на табло
«СЭ» детально разбирает главный матч тура.
«СЭ» детально разбирает главный матч тура.
ЦСКА
АКИНФЕЕВ — 6,5. В первом тайме у него было до того мало работы, что Акинфеев примчался на чужую половину поля спорить с Вилковым в моменте с перепалкой Мариу Фернандеса и Роберто Манчини и получил желтую карточку. После перерыва как минимум дважды спас ЦСКА после ударов Ригони и Кокорина.
МАРИУ ФЕРНАНДЕС — 6,5. Один из главных творцов отличного первого тайма ЦСКА. Загрузил Кришито оборонительной работой, очень своевременно и опасно подключался к атакам. Имел шанс открыть счет в дебюте, но Кришито с Мевлей спасли «Зенит». После перерыва был не столь активен.
ВАСИН — 5,0. Получил желтую карточку в начале игры. В дальнейшем действовал надежно, но в решающий момент едва не допустил результативную ошибку — пропустил мяч на Кокорина и ЦСКА спас лишь Акинфеев.
В. БЕРЕЗУЦКИЙ — 6,0. В обороне был надежен.
А. БЕРЕЗУЦКИЙ — 6,0. Имел отличный шанс забить после подачи углового, но «Зенит» выручил Лунев.
ЩЕННИКОВ — 5,5. Постоянно прессинговал Ивановича в первом тайме, не давал сербу подключаться к атакам, а сам поддерживал наступление ЦСКА. Во втором тайме Щенников заметно устал и уже ему пришлось отбиваться от наседавшего Ивановича.
НАТХО — 6,5. Классно играл в отборе, разрушил «Зениту» всю игру в центре поля в первом тайме. Во второй половине стал уставать и был заменен на Гордюшенко.
ВЕРНБЛУМ — 6,0. Как обычно выполнил большой объем черновой работы.
ГОЛОВИН — 5,5. Несколько раз бил по воротам «Зенита», но без особого успеха.
КУЧАЕВ — 6,0. Помогал Щенникову прессинговать Ивановича, подыгрывал Витинью.
ВИТИНЬЮ — 5,5. Очень много перемещался, здорово подыгрывал партнерам в первом тайме. После перерыва остался без поддержки и в одиночку угрожать воротам Лодыгина не смог.
ГОРДЮШЕНКО — 5,5. Мог убежать в контратаку на последних минутах, но его остановил Маммана.
ЖАМАЛЕТДИНОВ — б/о.
«ЗЕНИТ»
ЛУНЕВ — 6,5. Дважды выручил «Зенит» после удара Алексея Березуцкого и после срезки Паредеса. Был заменен в перерыве
ИВАНОВИЧ — 6,0. Щенников и Кучаев запрессинговали его в первом тайме, но после перерыва серб пришел в себя и сделал несколько опаснейших навесов. После одного из них Дзюба скинул мяч Кокорину, но тот пробил в Акинфеева.
МЕВЛЯ — 6,5. Сверхнадежно сыграл в обороне, выиграл массу верховой борьбы.
МАММАНА — 6,0. Действовал в своем смелом стиле — пару раз терял позицию, но чаще прерывал атаки ЦСКА подкатами.
КРИШИТО — 5,5. В первом тайме никак не мог справиться с Фернандесом. После перерыва давления на него стало меньше — отметился неплохой передачей на Кокорина с левого фланга.
ПАРЕДЕС — 6,0. В первом тайме попал под прессинг Нахто, Вернблума и Головина и стушевался — постоянно опаздывал с передачами, действовал невпопад. Во второй половине против Паредеса перестали играть плотно и аргентинец отметился серией отличных передач. После его паса Ригони вышел на ударную позицию, но не смог переиграть Акинфеева.
КУЗЯЕВ — 6,0. Сосредоточился на черновой работе. Во втором тайме опасно бил по воротам ЦСКА, но мяч прошел выше перекладины.
ЕРОХИН — 6,5. Был полезен в первом тайме, когда ему пришлось сосредоточиться на разрушении. После перерыва помогал Паредесу организовывать атаки гостей.
РИГОНИ — 6,0. Старался разгонять атаки «Зенита» в первом тайме. Все подходы гостей к воротам Акинфеева в первые 45 минут прошли при активном участии аргентинца. В самом начале второго тайма имел хороший момент после передачи Паредеса, но не смог переиграть вратаря. Был заменен на Краневиттера.
ПОЛОЗ — 5,0. В первом тайме нанес два удара в сторону ворот Акинфеева, но оба оказались очень неточными. Был заменен на Дзюбу в начале второй половины.
КОКОРИН — 6,0. Самое яркое его действие в первом тайме — отработка в обороне против Фернандеса. Кокорин пришел в свою штрафную и спас «Зенит» от крупных неприятностей. После перерыва имел три отличных момента, чтобы забить гол, но ему не повезло.
ЛОДЫГИН — 6,0. Хорошо вошел в игру вместо травмированного Лунева.
ДЗЮБА — 6,0. Его выход на поле тоже был удачным. Здорово скидывал мяч на Кокорина после навеса Ивановича, но главный зенитовский бомбардир попал в Акинфеева.
КРАНЕВИТТЕР — 5,5. Помог «Зениту» избежать неприятных сюрпризов от ЦСКА в концовке игры.
|Виктор Гончаренко
|Роберто Манчини
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|6
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|2
|11
|Удары (всего)
|8
|5
|Удары в створ
|1
|11
|Угловые
|1
|18
|Фолы
|17
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
|Боковой судья
|Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону, Россия)