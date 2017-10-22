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19:36 (мск), источник: Чемпионат.com

Лодыгин: Без потасовки в матче ЦСКА — «Зенит» сегодня было не обойтись

Голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин прокомментировал гостевую ничью с ЦСКА (0:0) в матче 14-го тура РФПЛ.

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Футболист появился на поле во втором тайме после того, как его коллега по амплуа Андрей Лунёв получил повреждение.

«Немного тяжело выходить в таком матче, но, можно сказать, мне сегодня выдался шанс. Вышел и сыграл так, как сыграл. Лично я доволен собой.

Я бы не сказал, что у моих ворот был какой-то очень опасный момент, но были неприятные атаки на последних минутах. Может быть, в двух моментах мы могли забить, но в остальном — 0:0. Это закономерный результат.

Можно сказать, без потасовки было не обойтись. Обе команды хотели победить, где-то нервы сдавали. В потасовке не хотелось участвовать. Там и так хватало народу, — передаёт слова Лодыгина корреспондент «Чемпионата» Егор Гавриков.

ЦСКА 0:0
Первый тайм: 0:0
Зенит
22.10.2017, 16:30 Зрители: 26137 основной раунд: 14-й тур Арена ЦСКА
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Роберто Манчини
Составы
12′ Игорь Акинфеев (к) 35
5′ Виктор Васин 5
31′ Алексей Березуцкий 6
Василий Березуцкий 24
12′ Мариу Фернандес 2
Георгий Щенников 42
66′ Понтус Вернблум 3
Александр Головин 17
Константин Кучаев 89
90′ Виктор Винисиус Витинью 11
Тимур Жамалетдинов 75
66′ 71′ Бибрас Натхо 66
Астемир Гордюшенко 72
60 Бранислав Иванович
4 Доменико Кришито (к)
23 Миха Мевля 32′
30 Эмануэль Маммана
14 Далер Кузяев
21 Александр Ерохин
5 Леандро Паредес 66′
9 Александр Кокорин
99 Андрей Лунев 46′
1 Юрий Лодыгин
10 Эмилиано Ариэль Ригони 70′ 43′
8 Матиас Краневиттер
7 Дмитрий Полоз 58′
22 Артем Дзюба 66′
Статистика
6 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 2
11 Удары (всего) 8
5 Удары в створ 1
11 Угловые 1
18 Фолы 17
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
Боковой судья Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону, Россия)
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