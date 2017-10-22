Лодыгин: Без потасовки в матче ЦСКА — «Зенит» сегодня было не обойтись

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Футболист появился на поле во втором тайме после того, как его коллега по амплуа Андрей Лунёв получил повреждение.

«Немного тяжело выходить в таком матче, но, можно сказать, мне сегодня выдался шанс. Вышел и сыграл так, как сыграл. Лично я доволен собой.

Я бы не сказал, что у моих ворот был какой-то очень опасный момент, но были неприятные атаки на последних минутах. Может быть, в двух моментах мы могли забить, но в остальном — 0:0. Это закономерный результат.