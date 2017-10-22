Лодыгин: Без потасовки в матче ЦСКА — «Зенит» сегодня было не обойтись
Голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин прокомментировал гостевую ничью с ЦСКА (0:0) в матче 14-го тура РФПЛ.
Голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин прокомментировал гостевую ничью с ЦСКА (0:0) в матче 14-го тура РФПЛ.
Футболист появился на поле во втором тайме после того, как его коллега по амплуа Андрей Лунёв получил повреждение.
«Немного тяжело выходить в таком матче, но, можно сказать, мне сегодня выдался шанс. Вышел и сыграл так, как сыграл. Лично я доволен собой.
Я бы не сказал, что у моих ворот был
Можно сказать, без потасовки было не обойтись. Обе команды хотели победить,
|Виктор Гончаренко
|Роберто Манчини
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|6
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|2
|11
|Удары (всего)
|8
|5
|Удары в створ
|1
|11
|Угловые
|1
|18
|Фолы
|17
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
|Боковой судья
|Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону, Россия)