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19:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Драка вместо футбола. ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью

Ноль голов, лишь шесть ударов в створ на две команды при обилии эмоций: три массовые потасовки и 10 желтых карточек — таким получился центральный матч тура.

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Михаил ГОНЧАРОВ с 3-й Песчаной улицы

ОСТОРОЖНОСТЬ ОТ АРМЕЙЦЕВ? А ВОТ И НЕТ!

Перед стартовым свистком в голове крутились воспоминания о мартовском московском матче этих же соперников, который стал первым для Виктора Гончаренко во главе ЦСКА. Тогда армейцы, только-только осваивавшие схему 3−5−2 и не успевшие еще пройти полный курс перестройки после ухода Леонида Слуцкого, не рискнули сыграть с «Зенитом» в смелый футбол и заперлись почти всей командой на своей половине. Что привело к скучному зрелищу и закономерным нулям на табло. А заодно — к критике, обрушившейся со многих сторон на двух лидеров российского чемпионата.

С тех пор у ЦСКА случались яркие отрезки веселья и разнообразия в атаке, когда красно-синие несколько туров демонстрировали кураж, радовали болельщиков и двумя забитыми мячами, и тремя, и четырьмя. Но сейчас история словно закрутилась по спирали, и к встрече с «Зенитом» армейцы подошли, испытывая очевидные трудности с созиданием. Дело даже не в отсутствии ударов в створ в игре с «Базелем», а во всем последнем отрезке — как в Лиге чемпионов, так и во внутреннем первенстве.

Поэтому и казалось, что в этот раз Гончаренко тоже не будет настаивать на действиях первым номером, риску предпочтет осторожность и попытается искать счастье в контратаках. Судите сами, откуда взяться смелости? Дзагоев травмирован, Головин еще не успел набрать кондиции после повреждения, в передней линии приходится выпускать юного Кучаева, Оланаре нет даже в заявке… А напротив — сам «Зенит», с которым шутки могут быть плохи, за свободные зоны он умеет сурово наказывать, пританцовывая в ритме кокоринско-аргентинского танго.

Но — не тут-то было. Со стартовым свистком ЦСКА обрушился на соперника с такой мощью, что за того на какой-то момент стало страшно.

ЛУНЕВ: СПАСЕНИЯ И ТРАВМА

Может, дело в лишнем дне отдыха, который получили армейцы после еврокубков (хотя у сине-бело-голубых такая длинная обойма, что речи о нехватке сил идти не должно, и даже выбывшего из-за травмы Дриусси без труда можно заменить равноценной фигурой — Полозом). Может, в разнице в эмоциях — хозяева в среду позорно проиграли «Базелю» и желали реабилитироваться, тогда как «Зенит» спокойно победил «Русенбог». Может, в дополнительной уверенности, появившейся у ЦСКА после возвращения в строй Василия Березуцкого — одного из самых авторитетных людей в команде.

Но факт остается фактом — армейцы в первом тайме рвали и метали, грызлись за каждый мяч, пылали эмоциями, тогда как петербуржцы только и делали, что оборонялись у своей штрафной. Уже на 6-й минуте красно-синие могли и должны были открывать счет, когда после прострела Щенникова с левого фланга Витинью и Мариу Фернандес друг за другом не смогли нанести достаточно сильный удар, однако даже смазанная попытка бразильского защитника привела к панике. Лунев в броске за мячом неудачно приземлился на колено, и позже падение дало о себе знать — на второй тайм Андрей выйти на поле уже не смог.

А перед этим основной голкипер «Зенита» успел выручить после удара головой Алексея Березуцкого в ближний угол, а также подстраховать Паредеса, допустившего неприятную срезку в собственные ворота. Спасений и ударов могло быть больше, однако при всем напоре и агрессии ЦСКА на чужой половине ощутимо не хватало качества: то следовал брак при последней передаче, то Витинью не мог исполнить как нужно опасный штрафной. Поэтому гости и смогли выстоять в самый сложный для себя стартовый 30-минутный отрезок.

МАРИУ СЦЕПИЛСЯ С МАНЧИНИ

Эмоций иногда на поле было даже куда больше, чем самого футбола. Постоянные жесткие единоборства и грубые фолы, листопад желтых карточек, стычки и споры с арбитрами, — все эти страсти делали футбол ярким, смотрелся он на одном дыхании даже без голов и при не таком серьезном количестве действительно острых моментов.

Самый запоминающийся эпизод состоялся на 11-й минуте: Мариу Фернандес при попытке прессинга на чужой половине задел ногу Кришито, а потом налетел с руганью на ассистента судьи, поднявшего флажок и сорвавшего опасную атаку. К месту событий тут же прилетели все 22 футболиста и даже Манчини, с которым защитник красно-синих немедленно и вступил в перепалку. Если бы резервный арбитр Игорь Федотов не выступил в роли миротворца, то могла начаться настоящая драка.

Матч для судейской бригады получился не самым простым. И даже желтые карточки до поры не сильно остужали пыл соперников. Стоило появиться поводу во втором тайме — как искра вспыхнула, загорелся пожар, и возникла новая потасовка, каким-то чудом закончившаяся новыми предупреждениями, а не удалениями.

ВАСИН СНОВА ЧУТЬ НЕ ПРИВЕЗ

А еще после перерыва у красно-синих перестало получаться запирать соперника на чужой половине. Еще к 35-й минуте стало понятно, что силы и эмоции небезграничны, а две неприятные атаки «Зенита» прямо перед уходом в раздевалки послужили тому доказательством.

Футбол выровнялся, ЦСКА уже не рисковал с прессингом и выходом в атаку сразу шести-семи футболистов и единственный стоящий момент создал в концовке после «стандарта», когда Кучаев с двух метров попросту не успел ударить по летящему мимо него мячу. А «Зенит» после перерыва смог нанести первый удар в створ — произошло это на 50-й минуте усилиями Ригони.

Куда опаснее, впрочем, получилось пробить в самой концовке у Кокорина, подкараулившего очередную жуткую ошибку Васина, который собирался скинуть мяч грудью вратарю, но промахнулся. К счастью Виктора, лучший бомбардир чемпионата не сумел переиграть Акинфеева. Так на табло сохранились нули. Хотя забей армейцы во время своего бешеного стартового натиска — как знать, чем бы все закончилось.

ЦСКА 0:0
Первый тайм: 0:0
Зенит
22.10.2017, 16:30 Зрители: 26137 основной раунд: 14-й тур Арена ЦСКА
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Роберто Манчини
Составы
12′ Игорь Акинфеев (к) 35
5′ Виктор Васин 5
31′ Алексей Березуцкий 6
Василий Березуцкий 24
12′ Мариу Фернандес 2
Георгий Щенников 42
66′ Понтус Вернблум 3
Александр Головин 17
Константин Кучаев 89
90′ Виктор Винисиус Витинью 11
Тимур Жамалетдинов 75
66′ 71′ Бибрас Натхо 66
Астемир Гордюшенко 72
60 Бранислав Иванович
4 Доменико Кришито (к)
23 Миха Мевля 32′
30 Эмануэль Маммана
14 Далер Кузяев
21 Александр Ерохин
5 Леандро Паредес 66′
9 Александр Кокорин
99 Андрей Лунев 46′
1 Юрий Лодыгин
10 Эмилиано Ариэль Ригони 70′ 43′
8 Матиас Краневиттер
7 Дмитрий Полоз 58′
22 Артем Дзюба 66′
Статистика
6 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 2
11 Удары (всего) 8
5 Удары в створ 1
11 Угловые 1
18 Фолы 17
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
Боковой судья Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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