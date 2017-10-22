Драка вместо футбола. ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью
Ноль голов, лишь шесть ударов в створ на две команды при обилии эмоций: три массовые потасовки и 10 желтых карточек — таким получился центральный матч тура.
Ноль голов, лишь шесть ударов в створ на две команды при обилии эмоций: три массовые потасовки и 10 желтых карточек — таким получился центральный матч тура.
Михаил ГОНЧАРОВ с 3-й Песчаной улицы
ОСТОРОЖНОСТЬ ОТ АРМЕЙЦЕВ? А ВОТ И НЕТ!
Перед стартовым свистком в голове крутились воспоминания о мартовском московском матче этих же соперников, который стал первым для Виктора Гончаренко во главе ЦСКА. Тогда армейцы,
С тех пор у ЦСКА случались яркие отрезки веселья и разнообразия в атаке, когда
Поэтому и казалось, что в этот раз Гончаренко тоже не будет настаивать на действиях первым номером, риску предпочтет осторожность и попытается искать счастье в контратаках. Судите сами, откуда взяться смелости? Дзагоев травмирован, Головин еще не успел набрать кондиции после повреждения, в передней линии приходится выпускать юного Кучаева, Оланаре нет даже в заявке… А напротив — сам «Зенит», с которым шутки могут быть плохи, за свободные зоны он умеет сурово наказывать, пританцовывая в ритме
Но — не
ЛУНЕВ: СПАСЕНИЯ И ТРАВМА
Может, дело в лишнем дне отдыха, который получили армейцы после еврокубков (хотя у
Но факт остается фактом — армейцы в первом тайме рвали и метали, грызлись за каждый мяч, пылали эмоциями, тогда как петербуржцы только и делали, что оборонялись у своей штрафной. Уже на 6-й минуте
А перед этим основной голкипер «Зенита» успел выручить после удара головой Алексея Березуцкого в ближний угол, а также подстраховать Паредеса, допустившего неприятную срезку в собственные ворота. Спасений и ударов могло быть больше, однако при всем напоре и агрессии ЦСКА на чужой половине ощутимо не хватало качества: то следовал брак при последней передаче, то Витинью не мог исполнить как нужно опасный штрафной. Поэтому гости и смогли выстоять в самый сложный для себя стартовый 30-минутный отрезок.
МАРИУ СЦЕПИЛСЯ С МАНЧИНИ
Эмоций иногда на поле было даже куда больше, чем самого футбола. Постоянные жесткие единоборства и грубые фолы, листопад желтых карточек, стычки и споры с арбитрами, — все эти страсти делали футбол ярким, смотрелся он на одном дыхании даже без голов и при не таком серьезном количестве действительно острых моментов.
Самый запоминающийся эпизод состоялся на 11-й минуте: Мариу Фернандес при попытке прессинга на чужой половине задел ногу Кришито, а потом налетел с руганью на ассистента судьи, поднявшего флажок и сорвавшего опасную атаку. К месту событий тут же прилетели все 22 футболиста и даже Манчини, с которым защитник
Матч для судейской бригады получился не самым простым. И даже желтые карточки до поры не сильно остужали пыл соперников. Стоило появиться поводу во втором тайме — как искра вспыхнула, загорелся пожар, и возникла новая потасовка,
ВАСИН СНОВА ЧУТЬ НЕ ПРИВЕЗ
А еще после перерыва у
Футбол выровнялся, ЦСКА уже не рисковал с прессингом и выходом в атаку сразу
Куда опаснее, впрочем, получилось пробить в самой концовке у Кокорина, подкараулившего очередную жуткую ошибку Васина, который собирался скинуть мяч грудью вратарю, но промахнулся. К счастью Виктора, лучший бомбардир чемпионата не сумел переиграть Акинфеева. Так на табло сохранились нули. Хотя забей армейцы во время своего бешеного стартового натиска — как знать, чем бы все закончилось.
|Виктор Гончаренко
|Роберто Манчини
|
|
|6
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|2
|11
|Удары (всего)
|8
|5
|Удары в створ
|1
|11
|Угловые
|1
|18
|Фолы
|17
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
|Боковой судья
|Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону, Россия)