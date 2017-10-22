Манчини: «Зенит» просил перенести матч с ЦСКА

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Встреча 14-го тура чемпионата страны завершилась со счетом 0:0.

«Последний матч играли в четверг и имели меньше на один день времени на восстановление. Мы просили перенести встречу на понедельник, но нам это не удалось, в отличие от “Локомотива”, который играет завтра (с “Краснодаром” — прим. ТАСС). Поэтому в первом тайме мы были не такими свежими, но во втором доминировали», — сказал Манчини.

Итальянский специалист остался доволен качеством игры команды во втором тайме, но не итоговым результатом встречи. «Я не могу быть довольным результатом, потому что хочу исключительно выигрывать, но мне понравилось, как мы играли во втором тайме. Результат справедлив, но удовлетворения нет», — отметил он.

Тренер также прокомментировал стычку с защитником армейцев Марио Фернандесом в первом тайме. «В этом нет ничего такого. Просто он действительно грубо фолил, я не мог никак не отреагировать», — пояснил Манчини.