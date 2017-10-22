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19:24 (мск), источник: ТАСС

Манчини: «Зенит» просил перенести матч с ЦСКА

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. «Зенит» хотел перенести матч с ЦСКА в чемпионате России по футболу, чтобы иметь больше времени на восстановление. Об этом сообщил на пресс- конференции главный тренер петербургского клуба Роберто Манчини.

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Встреча 14-го тура чемпионата страны завершилась со счетом 0:0.

«Последний матч играли в четверг и имели меньше на один день времени на восстановление. Мы просили перенести встречу на понедельник, но нам это не удалось, в отличие от “Локомотива”, который играет завтра (с “Краснодаром” — прим. ТАСС). Поэтому в первом тайме мы были не такими свежими, но во втором доминировали», — сказал Манчини.

Итальянский специалист остался доволен качеством игры команды во втором тайме, но не итоговым результатом встречи. «Я не могу быть довольным результатом, потому что хочу исключительно выигрывать, но мне понравилось, как мы играли во втором тайме. Результат справедлив, но удовлетворения нет», — отметил он.

Тренер также прокомментировал стычку с защитником армейцев Марио Фернандесом в первом тайме. «В этом нет ничего такого. Просто он действительно грубо фолил, я не мог никак не отреагировать», — пояснил Манчини.

«Зенит» сохранил лидерство с 29 очками, ЦСКА занимает третье место (25). В следующем матче 27 октября ЦСКА сыграет в гостях с тульским «Арсеналом». «Зенит» 29 октября примет московский «Локомотив».

ЦСКА 0:0
Первый тайм: 0:0
Зенит
22.10.2017, 16:30 Зрители: 26137 основной раунд: 14-й тур Арена ЦСКА
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Роберто Манчини
Составы
12′ Игорь Акинфеев (к) 35
5′ Виктор Васин 5
31′ Алексей Березуцкий 6
Василий Березуцкий 24
12′ Мариу Фернандес 2
Георгий Щенников 42
66′ Понтус Вернблум 3
Александр Головин 17
Константин Кучаев 89
90′ Виктор Винисиус Витинью 11
Тимур Жамалетдинов 75
66′ 71′ Бибрас Натхо 66
Астемир Гордюшенко 72
60 Бранислав Иванович
4 Доменико Кришито (к)
23 Миха Мевля 32′
30 Эмануэль Маммана
14 Далер Кузяев
21 Александр Ерохин
5 Леандро Паредес 66′
9 Александр Кокорин
99 Андрей Лунев 46′
1 Юрий Лодыгин
10 Эмилиано Ариэль Ригони 70′ 43′
8 Матиас Краневиттер
7 Дмитрий Полоз 58′
22 Артем Дзюба 66′
Статистика
6 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 2
11 Удары (всего) 8
5 Удары в створ 1
11 Угловые 1
18 Фолы 17
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
Боковой судья Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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