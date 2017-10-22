На грани нервного срыва. Как ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью

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БОГАТСТВО И НИЩЕТА

Матч первой и третьей команд чемпионата России давно не считался таким предсказуемым с точки зрения результата. На победу ЦСКА почти никто не ставил, разве что безумцы. Причины неверия в армейцев понятны: недавнее поражение с «Базелем», унылая игра с «Краснодаром», и нескончаемые проблемы с составом. На данный момент ЦСКА и «Зенит» живут будто в параллельных мирах.

«Зенит» после некоторого провала в прошлом сезоне, вновь разбрасывается деньгами, собирает могучую команду, подписывает иностранного тренера и рвется к чемпионству. ЦСКА уже не первый год доказывает, что можно оставаться в лидерах, не имея громадного бюджета, не покупая игроков вообще, и ставя в состав воспитанников, которые умеют играть не хуже легионеров.

Но как представить, что этот аргентинский «Зенит», усиленный бомбардиром Кокориным и открытием сезона Кузяевым, проиграет второй матч подряд в чемпионате? У ЦСКА, кажется, просто нет ни сил, ни козырей, чтобы противостоять питерцам.

При всех проблемах армейцев ключевой фигурой в атаке мог бы стать Витиньо. Но его полезность и эффективность значительно снизились в последние месяцы. Насколько предсказуем был этот спад? Вот вам факт. Примерно так же, со взлетами и падениями, бразилец провел два года в «Интернасьонале». Сначала Витиньо забивает голы в каждом матче, получает прозвище Митиньо — что значит легенда — и чуть ли не оказывается на пороге сборной. Затем следует необъяснимый спад, голевая засуха и безумное количество желтых карточек в стиле Вернблума. Если судить об игре бразильца по таким отрезкам, то весеннюю часть сезона он снова должен провести ударно. А пока придется терпеть что есть, например, неудачные дальние удары.

Последний раз ЦСКА побеждал «Зенит» в 2014 году, тогда единственный гол забил Георги Миланов. Гончаренко встречался с питерцами лишь однажды, была нулевая ничья, и ЦСКА не нанес ни одного удара в створ.

АРГЕССИВНЫЙ ЦСКА ВМЕСТО ТРУСЛИВОГО

После поражения от «Базеля» тренер армейцев Виктор Гончаренко говорил, что команда сыграла трусливо. Интересно, что он успел сделать с игроками за несколько дней до встречи с «Зенитом»? Первый тайм в исполнении ЦСКА можно было называть как угодно, но только не трусливым.

Вопреки всем ожиданиям, именно армейцы пошли в атаку. Да с такой энергией, будто результат матча — дело жизни и смерти. В первые десять минут у «Зенита» просто не было шансов подобраться в воротам армейцев. Агрессивный прессинг сделал свое дело. Сначала опасно пробил Марио Фернандес, и мяч после рикошетов почти залетел в ворота. Подстраховал Мевля, который попутно нанес повреждение Луневу. Через пару минут уже Алексей Березуцкий мог забить головой, выручил второй номер сборной России.

А спустя минуту первый номер сборной, Игорь Акинфеев, получал желтую карточку. Фернандес грубо сыграл против Кришито, чуть не ввязался в перепалку со скамейкой «Зенита» и сразу же был наказан. На разборки прибежал и Акинфеев, который был предупрежден за разговоры.

А что «Зенит»? Питерцы весь первый тайм приходили в себя. Такого ЦСКА гости явно не ожидали. «Зенит» немного выровнял игру ближе к концу первой половины. Тут-то с положительной стороны отличился Виктор Васин. Гости могли открыть счет на самой последней минуте тайма — но опасный прострел Ригони прервал самый критикуемый российский защитник.

НЕ ДЕНЬ «ЗЕНИТА»

Увы, энергии, а может настроя, ЦСКА хватило только на первый тайм. После перерыва «Зенит» окончательно очухался, правда потерял основного вратаря. Лунев не смог продолжить игру, на поле появился Лодыгин. Чуть позже атакующую линию освежил Дзюба, и гости начал поход за тремя очками.

Правда показать красивую игру командам мешали постоянные стычки футболистов. В первом тайме было показано шесть желтых карточек. Особенно агрессивным казался Фернандес. Обычно спокойный бразилец поучаствовал сразу в двух разборках.

Во второй половине некоторые футболисты и вовсе были на грани срыва. Фол Васина на Кокорине вызвал слишком много недовольства. Дзюба уронил Вернблума, а Натхо долго толкался с Паредесом. Результат — еще четыре желтых карточки действующим лицам.