На грани нервного срыва. Как ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Семья Этуша назвала подозреваемого в хищении денег
Ирина Шейк в откровенном наряде пообедала с подругами (фото)
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
Анжи
Арсенал Т
Футбол. Зарубежный
19:00
Вольфсбург
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
19:00
Удинезе
Ювентус
Футбол. Зарубежный
перерыв
Тоттенхэм Хотспур0
Ливерпуль0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Труа0
Лион0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Сельта0
Атлетико0
Футбол. Зарубежный
19:30
Динамо К
Шахтер Д
Футбол. Зарубежный
19:30
Леганес
Атлетик
Футбол. Зарубежный
17:00
Мариуполь2
Заря Лг5
Футбол. Премьер-лига
16:30
ЦСКА0
Зенит0
Футбол. Зарубежный
16:30
Фрайбург1
Герта1
Футбол. Зарубежный
21:45
Реал
Эйбар
Футбол. Зарубежный
21:45
Лацио
Кальяри
Футбол. Зарубежный
16:00
Ницца1
Страсбур2
Футбол. Зарубежный
16:00
Беневенто0
Фиорентина3
Футбол. Зарубежный
16:00
Аталанта1
Болонья0
Футбол. Зарубежный
16:00
Милан0
Дженоа0
Футбол. Зарубежный
16:00
Торино0
Рома1
Футбол. Зарубежный
16:00
СПАЛ0
Сассуоло1
Футбол. Зарубежный
22:00
Марсель
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
15:30
Эвертон2
Арсенал5
Футбол. Первый дивизион
15:00
Спартак-23
Тюмень1
Футбол. Зарубежный
14:30
Кельн0
Вердер0
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал2
Ахмат0
Футбол. Зарубежный
14:00
Сталь Д1
Черноморец Од1
Футбол. Зарубежный
13:30
Кьево3
Верона2
Футбол. Зарубежный
13:00
Вильярреал4
Лас-Пальмас0
Все события
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
«Арсенал» разгромил в гостях «Эвертон» в матче чемпионата Англии
«Урал» выиграл у «Ахмата» и вышел на четвертое место в РФПЛ
Великий провокатор: 5 скандальных выходок Собчак
Леонардо ДиКаприо встречается с украинской моделью
Женщина погибла, отмечая победу над раком груди
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
В Нью-Йорке продают остров с особняками за $125 млн
Эксперты рассказали, когда опустятся цены на жилье
Фоторепортажи
10«Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ
12«Лестер» заработал больше «Реала», «Ростов» — больше ЦСКА
18:54 (мск), источник: Советский спорт

На грани нервного срыва. Как ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью

Матч ЦСКА и «Зенита» завершился нулевой ничьей, а команды заработали на двоих десять желтых карточек.

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

БОГАТСТВО И НИЩЕТА

Матч первой и третьей команд чемпионата России давно не считался таким предсказуемым с точки зрения результата. На победу ЦСКА почти никто не ставил, разве что безумцы. Причины неверия в армейцев понятны: недавнее поражение с «Базелем», унылая игра с «Краснодаром», и нескончаемые проблемы с составом. На данный момент ЦСКА и «Зенит» живут будто в параллельных мирах.

«Зенит» после некоторого провала в прошлом сезоне, вновь разбрасывается деньгами, собирает могучую команду, подписывает иностранного тренера и рвется к чемпионству. ЦСКА уже не первый год доказывает, что можно оставаться в лидерах, не имея громадного бюджета, не покупая игроков вообще, и ставя в состав воспитанников, которые умеют играть не хуже легионеров.

Но как представить, что этот аргентинский «Зенит», усиленный бомбардиром Кокориным и открытием сезона Кузяевым, проиграет второй матч подряд в чемпионате? У ЦСКА, кажется, просто нет ни сил, ни козырей, чтобы противостоять питерцам.

При всех проблемах армейцев ключевой фигурой в атаке мог бы стать Витиньо. Но его полезность и эффективность значительно снизились в последние месяцы. Насколько предсказуем был этот спад? Вот вам факт. Примерно так же, со взлетами и падениями, бразилец провел два года в «Интернасьонале». Сначала Витиньо забивает голы в каждом матче, получает прозвище Митиньо — что значит легенда — и чуть ли не оказывается на пороге сборной. Затем следует необъяснимый спад, голевая засуха и безумное количество желтых карточек в стиле Вернблума. Если судить об игре бразильца по таким отрезкам, то весеннюю часть сезона он снова должен провести ударно. А пока придется терпеть что есть, например, неудачные дальние удары.

Последний раз ЦСКА побеждал «Зенит» в 2014 году, тогда единственный гол забил Георги Миланов. Гончаренко встречался с питерцами лишь однажды, была нулевая ничья, и ЦСКА не нанес ни одного удара в створ.

АРГЕССИВНЫЙ ЦСКА ВМЕСТО ТРУСЛИВОГО

После поражения от «Базеля» тренер армейцев Виктор Гончаренко говорил, что команда сыграла трусливо. Интересно, что он успел сделать с игроками за несколько дней до встречи с «Зенитом»? Первый тайм в исполнении ЦСКА можно было называть как угодно, но только не трусливым.

Вопреки всем ожиданиям, именно армейцы пошли в атаку. Да с такой энергией, будто результат матча — дело жизни и смерти. В первые десять минут у «Зенита» просто не было шансов подобраться в воротам армейцев. Агрессивный прессинг сделал свое дело. Сначала опасно пробил Марио Фернандес, и мяч после рикошетов почти залетел в ворота. Подстраховал Мевля, который попутно нанес повреждение Луневу. Через пару минут уже Алексей Березуцкий мог забить головой, выручил второй номер сборной России.

А спустя минуту первый номер сборной, Игорь Акинфеев, получал желтую карточку. Фернандес грубо сыграл против Кришито, чуть не ввязался в перепалку со скамейкой «Зенита» и сразу же был наказан. На разборки прибежал и Акинфеев, который был предупрежден за разговоры.

А что «Зенит»? Питерцы весь первый тайм приходили в себя. Такого ЦСКА гости явно не ожидали. «Зенит» немного выровнял игру ближе к концу первой половины. Тут-то с положительной стороны отличился Виктор Васин. Гости могли открыть счет на самой последней минуте тайма — но опасный прострел Ригони прервал самый критикуемый российский защитник.

НЕ ДЕНЬ «ЗЕНИТА»

Увы, энергии, а может настроя, ЦСКА хватило только на первый тайм. После перерыва «Зенит» окончательно очухался, правда потерял основного вратаря. Лунев не смог продолжить игру, на поле появился Лодыгин. Чуть позже атакующую линию освежил Дзюба, и гости начал поход за тремя очками.

Правда показать красивую игру командам мешали постоянные стычки футболистов. В первом тайме было показано шесть желтых карточек. Особенно агрессивным казался Фернандес. Обычно спокойный бразилец поучаствовал сразу в двух разборках.

Во второй половине некоторые футболисты и вовсе были на грани срыва. Фол Васина на Кокорине вызвал слишком много недовольства. Дзюба уронил Вернблума, а Натхо долго толкался с Паредесом. Результат — еще четыре желтых карточки действующим лицам.

Как ни старался атаковать «Зенит», как ни бился ЦСКА, счет так и не был открыт. Самая терпеливая команда чемпионата довела матч до ничьей, хотя могла бы удивить скептиков и обыграть «Зенит».

ЦСКА 0:0
Первый тайм: 0:0
Зенит
22.10.2017, 16:30 основной раунд: 14-й тур Арена ЦСКА
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Роберто Манчини
Составы
12′ Игорь Акинфеев (к) 35
5′ Виктор Васин 5
30′ Алексей Березуцкий 6
Василий Березуцкий 24
12′ Мариу Фернандес 2
Георгий Щенников 42
65′ Понтус Вернблум 3
Александр Головин 17
Константин Кучаев 89
90′ Виктор Винисиус Витинью 11
Тимур Жамалетдинов 75
66′ 71′ Бибрас Натхо 66
Астемир Гордюшенко 72
60 Бранислав Иванович
4 Доменико Кришито (к)
23 Миха Мевля 32′
30 Эмануэль Маммана
14 Далер Кузяев
21 Александр Ерохин
5 Леандро Паредес 66′
9 Александр Кокорин
99 Андрей Лунев 46′
1 Юрий Лодыгин
10 Эмилиано Ариэль Ригони 70′ 43′
8 Матиас Краневиттер
7 Дмитрий Полоз 58′
22 Артем Дзюба 66′
Статистика
6 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 8
5 Удары в створ 1
11 Угловые 1
18 Фолы 17
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
Боковой судья Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
 "Мне в голову летела нога 47 размера". Как Карелин провел бой по правилам ММА
Взгляд из Петербурга: "Победа «Спартака» со счетом 5:1 – не историческое достижение"
«Трактор» по буллитам победил «Салават Юлаев» в матче КХЛ
«Арсенал» разгромил в гостях «Эвертон» в матче чемпионата Англии
«Урал» выиграл у «Ахмата» и вышел на четвертое место в РФПЛ
СМИ: Боксер Дмитрий Чудинов сразится с датчанином в Копенгагене
Все, что нужно знать о матче ЦСКА — «Зенит»
Черышев помог «Вильярреалу» разгромить «Лас-Пальмас»
Новости
Авто
В рейтинге самых надежных машин сменился лидер Авторитетное американское издание Consumer Reports опубликовало ежегодный рейтинг надежности автомобилей
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна По словам Екатерины Мцитуридзе, продюсер встретил ее в своем номере отеля в одном халате и попросил сделать ему массаж
Недвижимость
Минстрой назвал регионы России, которые не готовы к зиме
За три года цены на дачи просели на четверть
Генпрокуратура будет отсуживать для государства имущество полковника Захарченко
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь