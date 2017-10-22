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18:52 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА сыграл вничью с «Зенитом» в матче чемпионата России

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Московский ЦСКА сыграл вничью с петербургским «Зенитом» со счетом 0:0 в домашнем матче 14-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

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На шестой минуте травму колена получил вратарь «Зенита» Андрей Лунев. В попытке отбить мяч он столкнулся с партнером по команде Михой Мевлей и штангой. После оказания медицинской помощи Лунев продолжил игру, но во втором тайме его заменил Юрий Лодыгин.

Клубы провели 45-й матч в чемпионатах России друг с другом и сохраняют паритет — по 15 побед при 15 ничьих. ЦСКА в последний раз обыгрывал «Зенит» 15 марта 2014 года, после чего не может добиться победы уже в девяти играх во всех турнирах — 5 поражений и 4 ничьи при разнице мячей 5:13.

ЦСКА не пропускает голы в шестом матче РФПЛ подряд, столько же составляет его беспроигрышная серия. В последний раз вратаря армейцев Игоря Акинфеева огорчал нападающий «Ахмата» Заур Садаев на 45-й минуте матча восьмого тура.

Судья показал 10 желтых карточек в матче, в том числе полузащитнику «Зенита» Леандро Паредесу и полузащитнику ЦСКА Понтусу Вернблуму. Для обоих футболистов они стали четвертыми в сезоне, поэтому они пропустят следующие матчи своих команд. Защитник «Зенита» Иван Новосельцев второй раз в сезоне попал в заявку команды. После перехода в санкт-петербургский клуб в августе 2016 года российский защитник принял участие в девяти играх команды.

«Зенит» сохранил лидерство с 29 очками, ЦСКА занимает третье место (25). В следующем матче 27 октября ЦСКА сыграет в гостях с тульским «Арсеналом». «Зенит» 29 октября примет московский «Локомотив».

ЦСКА 0:0
Первый тайм: 0:0
Зенит
22.10.2017, 16:30 основной раунд: 14-й тур Арена ЦСКА
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Роберто Манчини
Составы
12′ Игорь Акинфеев (к) 35
5′ Виктор Васин 5
30′ Алексей Березуцкий 6
Василий Березуцкий 24
12′ Мариу Фернандес 2
Георгий Щенников 42
65′ Понтус Вернблум 3
Александр Головин 17
Константин Кучаев 89
90′ Виктор Винисиус Витинью 11
Тимур Жамалетдинов 75
66′ 71′ Бибрас Натхо 66
Астемир Гордюшенко 72
60 Бранислав Иванович
4 Доменико Кришито (к)
23 Миха Мевля 32′
30 Эмануэль Маммана
14 Далер Кузяев
21 Александр Ерохин
5 Леандро Паредес 66′
9 Александр Кокорин
99 Андрей Лунев 46′
1 Юрий Лодыгин
10 Эмилиано Ариэль Ригони 70′ 43′
8 Матиас Краневиттер
7 Дмитрий Полоз 58′
22 Артем Дзюба 66′
Статистика
6 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 8
5 Удары в створ 1
11 Угловые 1
18 Фолы 17
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
Боковой судья Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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