ЦСКА сыграл вничью с «Зенитом» в матче чемпионата России
МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Московский ЦСКА сыграл вничью с петербургским «Зенитом» со счетом 0:0 в домашнем матче 14-го тура Российской футбольной
МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Московский ЦСКА сыграл вничью с петербургским «Зенитом» со счетом 0:0 в домашнем матче 14-го тура Российской футбольной
На шестой минуте травму колена получил вратарь «Зенита» Андрей Лунев. В попытке отбить мяч он столкнулся с партнером по команде Михой Мевлей и штангой. После оказания медицинской помощи Лунев продолжил игру, но во втором тайме его заменил Юрий Лодыгин.
Клубы провели 45-й матч в чемпионатах России друг с другом и сохраняют паритет — по 15 побед при 15 ничьих. ЦСКА в последний раз обыгрывал «Зенит» 15 марта 2014 года, после чего не может добиться победы уже в девяти играх во всех турнирах — 5 поражений и 4 ничьи при разнице мячей 5:13.
ЦСКА не пропускает голы в шестом матче РФПЛ подряд, столько же составляет его беспроигрышная серия. В последний раз вратаря армейцев Игоря Акинфеева огорчал нападающий «Ахмата» Заур Садаев на 45-й минуте матча восьмого тура.
Судья показал 10 желтых карточек в матче, в том числе полузащитнику «Зенита» Леандро Паредесу и полузащитнику ЦСКА Понтусу Вернблуму. Для обоих футболистов они стали четвертыми в сезоне, поэтому они пропустят следующие матчи своих команд. Защитник «Зенита» Иван Новосельцев второй раз в сезоне попал в заявку команды. После перехода в
«Зенит» сохранил лидерство с 29 очками, ЦСКА занимает третье место (25). В следующем матче 27 октября ЦСКА сыграет в гостях с тульским «Арсеналом». «Зенит» 29 октября примет московский «Локомотив».
|Виктор Гончаренко
|Роберто Манчини
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|6
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|11
|Удары (всего)
|8
|5
|Удары в створ
|1
|11
|Угловые
|1
|18
|Фолы
|17
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
|Боковой судья
|Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону, Россия)