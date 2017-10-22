ЦСКА сыграл вничью с «Зенитом» в матче чемпионата России

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На шестой минуте травму колена получил вратарь «Зенита» Андрей Лунев. В попытке отбить мяч он столкнулся с партнером по команде Михой Мевлей и штангой. После оказания медицинской помощи Лунев продолжил игру, но во втором тайме его заменил Юрий Лодыгин.

Клубы провели 45-й матч в чемпионатах России друг с другом и сохраняют паритет — по 15 побед при 15 ничьих. ЦСКА в последний раз обыгрывал «Зенит» 15 марта 2014 года, после чего не может добиться победы уже в девяти играх во всех турнирах — 5 поражений и 4 ничьи при разнице мячей 5:13.

ЦСКА не пропускает голы в шестом матче РФПЛ подряд, столько же составляет его беспроигрышная серия. В последний раз вратаря армейцев Игоря Акинфеева огорчал нападающий «Ахмата» Заур Садаев на 45-й минуте матча восьмого тура.

Судья показал 10 желтых карточек в матче, в том числе полузащитнику «Зенита» Леандро Паредесу и полузащитнику ЦСКА Понтусу Вернблуму. Для обоих футболистов они стали четвертыми в сезоне, поэтому они пропустят следующие матчи своих команд. Защитник «Зенита» Иван Новосельцев второй раз в сезоне попал в заявку команды. После перехода в санкт-петербургский клуб в августе 2016 года российский защитник принял участие в девяти играх команды.