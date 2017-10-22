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18:05 (мск), источник: Чемпионат.com

«Урал» выиграл у «Ахмата» и вышел на четвертое место в РФПЛ

«Урал» выиграл у «Ахмата» в матче 14-го тура российской футбольной Премьер-Лиги.

Источник: РИА "Новости"

Встреча проходила в Екатеринбурге на стадионе «СКБ-Банк Арена (Уралмаш)» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

В дебюте игры Одисе Роши ворвался в штрафную, поставил корпус и упал в борьбе с Михаилом Меркуловым. Родолфо с пенальти пробил верхом — мяч попал в перекладину и отскочил в поле.

На 33-й минуте Николай Димитров сместился к центру после передачи Дениса Кулакова и пробил из-за пределов штрафной, Евгений Городов неудачно сложился, и мяч от рук вратаря влетел в ворота «Ахмата». На 79-й минуте Алексей Евсеев получил передачу от Кулакова в штрафной, сместился к центру и пробил низом — мяч после рикошета оказался в сетке.

«Урал» с 22 очками занимает четвёртое место в таблице РФПЛ. «Ахмат» (17 баллов) — 10-й.

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