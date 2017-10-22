Театрализированно-спортивное шоу популярно не только среди мужчин
«Амкар» ответил «Спартаку» про «автобус» у своей штрафной
Полемика между клубами разгорелась в твиттере после нулевой ничьей.
Полемика между клубами разгорелась в твиттере после нулевой ничьей.
Любопытный обмен репликами получился между «Спартаком» и «Амкаром» в официальном твиттере столичного клуба.
«Объехать “автобус” так и не удалось… Звучит финальный свисток», — так
Официальный твиттер «Амкара» в долгу не остался, ответив: «Для нас автобус — это средство передвижения. А оборона у нас прочная, да — пять игр не пропускаем».
Отметим, что выражение «поставить автобус перед своей штрафной» использовал известный тренер Жозе Моуринью. Оно обозначает сверхоборонительную тактику одной из команд. С лёгкой руки португальского специалиста выражение вошло в футбольный обиход.
Действительно, большую часть матча против «Спартака» игроки «Амкара» 21 октября провели на своей половине поля, обороняясь большими силами. Однако в конце встречи именно гости упустили несколько стопроцентных шансов вырвать победу. Более того, на 85-й минуте Селихов в своей штрафной сбил Идову, однако арбитр ошибочно не назначил пенальти в пользу «Амкара». Отметим, что
|Массимо Каррера
|Гаджи Гаджиев
|
|
|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|2
|15
|Удары (всего)
|7
|3
|Удары в створ
|1
|1
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|1
|10
|Фолы
|14
|Главный судья
|Павел Кукуян (Сочи, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
|Боковой судья
|Вячеслав Бочков (Сочи, Россия)