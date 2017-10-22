«Амкар» ответил «Спартаку» про «автобус» у своей штрафной

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Любопытный обмен репликами получился между «Спартаком» и «Амкаром» в официальном твиттере столичного клуба.

«Объехать “автобус” так и не удалось… Звучит финальный свисток», — так красно-белые по горячим следам прокомментировали поединок между командами в 14-м туре, который завершился нулевой ничьёй.

Официальный твиттер «Амкара» в долгу не остался, ответив: «Для нас автобус — это средство передвижения. А оборона у нас прочная, да — пять игр не пропускаем».

Отметим, что выражение «поставить автобус перед своей штрафной» использовал известный тренер Жозе Моуринью. Оно обозначает сверхоборонительную тактику одной из команд. С лёгкой руки португальского специалиста выражение вошло в футбольный обиход.

Действительно, большую часть матча против «Спартака» игроки «Амкара» 21 октября провели на своей половине поля, обороняясь большими силами. Однако в конце встречи именно гости упустили несколько стопроцентных шансов вырвать победу. Более того, на 85-й минуте Селихов в своей штрафной сбил Идову, однако арбитр ошибочно не назначил пенальти в пользу «Амкара». Отметим, что экс-вратарь пермяков Селихов после игры сам признал, что пенальти был.