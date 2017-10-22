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13:00 (мск), источник: АиФ Прикамье

«Амкар» ответил «Спартаку» про «автобус» у своей штрафной

Полемика между клубами разгорелась в твиттере после нулевой ничьей.

18
фотографий
18
фотографий
18
фотографий

Любопытный обмен репликами получился между «Спартаком» и «Амкаром» в официальном твиттере столичного клуба.

«Объехать “автобус” так и не удалось… Звучит финальный свисток», — так красно-белые по горячим следам прокомментировали поединок между командами в 14-м туре, который завершился нулевой ничьёй.

Официальный твиттер «Амкара» в долгу не остался, ответив: «Для нас автобус — это средство передвижения. А оборона у нас прочная, да — пять игр не пропускаем».

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Отметим, что выражение «поставить автобус перед своей штрафной» использовал известный тренер Жозе Моуринью. Оно обозначает сверхоборонительную тактику одной из команд. С лёгкой руки португальского специалиста выражение вошло в футбольный обиход.

Действительно, большую часть матча против «Спартака» игроки «Амкара» 21 октября провели на своей половине поля, обороняясь большими силами. Однако в конце встречи именно гости упустили несколько стопроцентных шансов вырвать победу. Более того, на 85-й минуте Селихов в своей штрафной сбил Идову, однако арбитр ошибочно не назначил пенальти в пользу «Амкара». Отметим, что экс-вратарь пермяков Селихов после игры сам признал, что пенальти был.

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Спартак М 0:0
Первый тайм: 0:0
Амкар
21.10.2017, 19:00 Зрители: 25754 основной раунд: 14-й тур Открытие Арена
Главные тренеры
Массимо Каррера Гаджи Гаджиев
Составы
Александр Селихов 57
Дмитрий Комбаров 23
Сердар Таски 5
Георгий Джикия 14
Квинси Промес 10
де Соуза Луиз Адриану 12
Лоренсо Мельгарехо 25
Денис Глушаков (к) 8
Фернанду 11
53′ Андрей Ещенко 38
Илья Кутепов 29
62′ Ивелин Попов 71
Педро Роша 99
1 Артур Нигматуллин
6 Секу Конде
18 Михаил Сиваков
41 Дмитрий Белоруков
2 Александр Милькович
19 Брайн Оладапо Идову 85′
66 Саид Эззатоллахи
17 Михаил Гащенков 65′
5 Януш Гол (к) 63′
27 Михаил Костюков
16 Сергей Баланович 89′
8 Фегор Огуде
14 Станислав Прокофьев 72′
9 Дарко Бодул
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 2
15 Удары (всего) 7
3 Удары в створ 1
1 Штанги, перекладины 0
7 Угловые 1
10 Фолы 14
Судьи
Главный судья Павел Кукуян (Сочи, Россия)
Боковой судья Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
Боковой судья Вячеслав Бочков (Сочи, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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