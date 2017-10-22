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12:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Все, что нужно знать о матче ЦСКА — «Зенит»

Почему в Москву не прилетел Дриусси и как «армейцы» «троллят» соперника — в превью главного матча 14-го тура.

Источник: РИА "Новости"

«Играли боязливо и трусливо. Если это вообще можно назвать игрой»

Перед матчем с прямым конкурентом ЦСКА восстанавливался чуть больше, чем соперник. Но вряд ли Гончаренко разрешил своей команде отдыхать после позора в Лиге чемпионов. «Армейцы» против «Базеля» выглядели настолько беспомощно, что тренеру на послематчевой пресс-конференции пришлось заводить их через медиа, говоря о боязливости и трусости.

«Зенит» же едет в Москву в намного лучшем настроении. В октябре петербуржцы ещё не побеждали в РФПЛ, зато в четверг уверенно обыграли «Русенборг». Правда, за пределами Европы Манчини придётся столкнуться с другой проблемой.

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С лимитом на легионеров и без Дриусси

«Важно понимать, что “Зенит” — российский клуб, независимо от состава», — заявил Манчини, выпустив в основе на «Русенборг» 8 легионеров. Можно долго спорить о плюсах и минусах лимита, но факт в том, что в РФПЛ итальянец такой возможностью воспользоваться не сможет.

Ключевые легионеры в нынешнем «Зените»: опорник Краневиттер (а не Паредес, как казалось в начале сезона), капитан Кришито, а также защитники Маммана, Мевля и Иванович. Против «армейцев» наверняка сыграет и Ригони, сделавший хет-трик в Лиге Европы. Итого: как раз шесть иностранцев, как по регламенту.

Немного облегчила выбора Манчини в атаке травма Себастьяна Дриусси. Как рассказали «Чемпионату» в пресс-службе «Зенита», аргентинец в четверг получил мышечную травму ноги. Так что все слухи о том, что между тренером и футболистом якобы появился конфликт из-за ранней замены, оказались ложными.

Травмы ЦСКА: остался только Дзагоев

Неделю назад в Краснодаре «армейцы» играли полурезервным составом. Теперь ситуация исправилась: к «Зениту» восстановились более-менее все, кроме надолго вылетевшего Алана Дзагоева. Главное для ЦСКА, чтобы к сегодняшнему матчу все набрали форму. Особенно это относится к Головину, который ещё в Лиге чемпионов сыграл все 90 минут, но по мнению Гончаренко «слишком часто играл назад».

С «Базелем» тренер ЦСКА решил поберечь Василия Березуцкого, очевидно, готовя защитника к «Зениту». Против петербуржцев наверняка не сыграет Сергей Игнашевич, к которому у Гончаренко было больше всего претензий. К тому же первый гол швейцарцев как раз пришёл из зоны 38-летнего защитника, который не встретил Тауланта Джака у штрафной и позволил ему пробить.

Ориентировочные составы

ЦСКА: Акинфеев — Васин, В. Березуцкий, А. Березуцкий — Фернандес, Головин, Вернблум, Натхо, Щенников — Витиньо, Оланаре.
«Зенит»: Лунев — Иванович, Мевля, Маммана, Кришито — Кузяев, Ерохин, Краневиттер, Ригони — Дзюба, Кокорин.

Футбол
Премьер-лига 2017/2018
Тур 14, 22.10.2017, 16:30
ЦСКА
-Зенит-

0 ударов в створ

При Слуцком «Зенит» был для «армейцев» главной проблемой в РФПЛ. Последний раз ЦСКА обыгрывал главных конкурентов в марте 2014-го — единственный и очень красивый гол тогда забил Георги Миланов. Сегодня болгарин, правда, скорее всего останется в запасе.

Гончаренко в статусе тренера ЦСКА играл с «Зенитом» только один раз — во второй половине прошлого сезона. Матч закончился нулевой ничьей, а «армейцы» ни разу не попали в створ Юрия Лодыгина. В эту среду футболисты ЦСКА повторили антирекорд в игре с «Базелем».

Арбитр

Судить главный матч тура будет Михаил Вилков из Нижнего Новгорода. На матче ЦСКА он работал только один раз в этом сезоне — когда зачем-то засчитал гол «Ахмата», забитый не по правилам. Тогда Гончаренко заявил, что арбитры вытирают ноги о его команде.

Вилков работал и на двух матчах «Зенита» — 5:1 со «Спартаком» и 2:0 с «Краснодаром». Тогда тоже не обошлось без ошибок: например, судья не удалил опорника краснодарцев Каборе за грубейший подкат, похожий на фол последней надежды. Надеемся, сегодня отдельно упоминать работы арбитра нам не придётся.

«Бакланы коней боятся»

За день до матча ЦСКА «потроллил» «Зенит» на своём YouTube-канале. По сюжету ролика отец с сыном гуляют по зоопарку, и внимание ребёнка привлекает баклан. После рассказа отца мальчик начинает бояться, что птицы могут испортить крышу «ВЭБ-Арены». Но отец отвечает: «Бакланы коней боятся».

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Ждём ответ от лучшего «твиттера» РФПЛ.

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