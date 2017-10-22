ЦСКА сыграет с «Зенитом» в матче чемпионата России

Источник: РИА "Новости"

Армейцы и футболисты «Зенита» в середине недели провели еврокубковые матчи, показав противоположные игру и результат. ЦСКА в Лиге чемпионов на своем поле уступил швейцарскому «Базелю» (0:2), заметно осложнив задачу выхода в 1/8 финала. «Зенит» же уверенно победил дома норвежский «Русенборг» в Лиге Европы, фактически гарантировав себе путевку в плей-офф второго по значимости еврокубка.

При этом в последнем матче чемпионата России «Зенит» на своем поле уступил тульскому «Арсеналу» (0:1), тогда как ЦСКА одержал очень важную победу над конкурентом в борьбе за призовые места «Краснодаром» (1:0). На Кубани ЦСКА сыграл без целой группы ведущих игроков, однако сумел забить гол и выстоять. С лидером команде Виктора Гончаренко предстоит не менее сложный матч, учитывая, что продолжает лечиться Алан Дзагоев, а в его отсутствие атакующая игра ЦСКА сведена к минимуму.

В Лиге Европы в отсутствие лимита на легионеров наставник «Зенита» Роберто Манчини может использовать всех своих иностранцев, тогда как в чемпионате страны итальянец вынужден выпускать на поле пятерых российских футболистов, что зачастую сказывается на игре команды. Осенью команда Манчини уже не выглядит так мощно, как в самом начале сезона, хотя поражение от «Арсенала» и стало для «Зенита» лишь первым в чемпионате.

ЦСКА и «Зенит» провели между собой в чемпионатах России 44 матча, одержав по 15 побед. Двумя ничьими завершились матчи прошлого сезона, хотя в его стартовом матче за Суперкубок России «Зенит» победил армейцев со счетом 1:0 благодаря голу уже покинувшего команду Маурисио. Команды тогда возглавляли Леонид Слуцкий и Мирча Луческу. Последняя победа ЦСКА над «Зенитом» датирована мартом 2014 года, когда в матче чемпионата страны три очка армейцам принес гол Георги Миланова.

Предстоящая игра пройдет на «ВЭБ-Арене» в Москве, начало — 16:30 мск. Главным арбитром назначен Михаил Вилков из Нижнего Новгорода.

«Ахмат» сыграет в Екатеринбурге с «Уралом»

Воскресный игровой день откроется в 14:00 в Екатеринбурге, где местный «Урал» примет грозненский «Ахмат». Подопечные Александра Тарханова на своем поле еще не проигрывали, да и в целом уральская команда остается одной из самых неуступчивых в лиге — лишь два поражения от столичных «Спартака» и «Локомотива». «Ахмат» в нынешнем сезоне выступает нестабильно, победные серии сменяют неудачные, проиграли грозненцы и два предыдущих матча — «Тосно» и «Спартаку».

В прошлом сезоне «Терек», как ранее назывался грозненский клуб, дважды разгромил «Урал» — 4:1 и 5:2. Очередная встреча команд пройдет на «СКБ-Банк Арене», главный арбитр — Алексей Николаев из Москвы. Дисквалифицирован армянский защитник хозяев Вараздат Ароян.

В 19:00 на «Анжи-Арене» махачкалинский клуб начнет встречу против «Арсенала», который одержал три победы в четырех последних матчах и поднялся на 10-е место. Неделю назад туляки обыграли в гостях «Зенит» (1:0), тогда как «Анжи» может похвастаться недавней домашней ничьей с лидером (2:2). Хотя махачкалинцы под руководством Вадима Скрипченко показывают достаточно результативный футбол, «Анжи» продолжает замыкать турнирную таблицу, пропустив в 13 матчах 29 голов.

Главный арбитр матча в Каспийске — Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга, дисквалифицирован полузащитник «Арсенала» Горан Чаушич.

14-й тур стартовал в субботу, когда вничью сыграли «СКА- Хабаровск» и «Уфа» (2:2), «Тосно» и «Ростов» (1:1), «Рубин» и «Динамо» (0:0), «Спартак» и «Амкар» (0:0). Он завершится в понедельник матчем между «Локомотивом» и «Краснодаром».