«Нам проще с «Севильей», чем с «Амкаром»: Глушаков и Таски объяснили всё
«В этом сезоне “Спартак” сильнее, чем в предыдущем». Как вам такое утверждение?
«В этом сезоне “Спартак” сильнее, чем в предыдущем». Как вам такое утверждение?
Одна из функций капитана — общение со СМИ. Это нигде не прописано, но подразумевается. Несмотря на потерю очков, к журналистам вышел именно Глушаков.
— Планировали вскрывать оборону «Амкара» за счет флангов. Хотели забить быстрый гол. Увы, не получилось. Если бы отличились Ивелин и Квинси, то исход был бы в нашу пользу. Все расстроены. И без того уже много очков потеряли.
— Слишком много сил потратили на «Севилью»?
— Никто и не думал праздновать после победы в Лиге чемпионов. Обрадовались результату и забыли. Мы знали, что с «Амкаром» будет трудно. Стечение обстоятельств, что не забили.
— «Спартак» все еще участвует в чемпионской гонке?
— Все участвуют.
«Амкар» слабо начал сезон — два очка в первых семи матчах. Зато в следующих семи — четыре победы и лишь один пропущенный мяч! О причинах успеха рассказал полузащитник пермяков Брайн Идову:
— 0:0 со «Спартаком» в Москве — хороший результат, хотя я не забил свой момент. А еще судья не поставил стопроцентный пенальти.
— «Спартак» стал слабее по сравнению с прошлым сезоном?
— Год назад был похожий матч. Просто тогда Глушаков попал, а сегодня — нет. У
— «Амкар» последнее время играет стабильно и с
— Нам с
Мысль про открытый/закрытый футбол продолжил защитник «Спартака» Сердар Таски:
— «Севильи» отгрузили пять мячей, а «Спартаку» — ноль. Как так?
— Нам удобнее бороться с командами вроде «Севильи», которые играют в футбол. «Амкар» поставил «автобус» у ворот. Они не шли вперед, а рассчитывали только на контратаки. Хотя если бы мы забили в первом тайме, то дальше было бы намного проще. Нам нужно было побеждать, потому что ЦСКА или «Зенит» точно потеряют завтра очки. А, возможно, и обе команды.
— Сегодня на поле было много стычек. Почему после фолов команды шли выяснять отношения?
— Мы хотели победить. Отсюда и эмоции.
— Когда Каррере не придётся делать вынужденную замену
— Ох… Надеюсь, в следующей игре. У нас матчи каждые три дня, поэтому травм стало больше в сравнении с прошлым сезоном. Ждем, когда все вернуться в состав: Зобнин, Зе Луиш, Ребров, Самедов… Травмированные ребята приходят к нам в раздевалку подбадривают, поддерживают, мотивируют. Это показатель того, что у нас хорошая атмосфера в коллективе.
— Какова ситуация с вашим контрактом?
— Соглашение рассчитано до лета 2018 года. Мы уже общались с клубом по поводу продления. Я бы хотел остаться в «Спартаке». Я тут счастлив.
|Массимо Каррера
|Гаджи Гаджиев
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|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|2
|15
|Удары (всего)
|7
|3
|Удары в створ
|1
|1
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|1
|10
|Фолы
|14
|Главный судья
|Павел Кукуян (Сочи, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
|Боковой судья
|Вячеслав Бочков (Сочи, Россия)