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23:17 (мск), источник: Чемпионат.com

«Нам проще с «Севильей», чем с «Амкаром»: Глушаков и Таски объяснили всё

«В этом сезоне “Спартак” сильнее, чем в предыдущем». Как вам такое утверждение?

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Одна из функций капитана — общение со СМИ. Это нигде не прописано, но подразумевается. Несмотря на потерю очков, к журналистам вышел именно Глушаков.

— Планировали вскрывать оборону «Амкара» за счет флангов. Хотели забить быстрый гол. Увы, не получилось. Если бы отличились Ивелин и Квинси, то исход был бы в нашу пользу. Все расстроены. И без того уже много очков потеряли.

— Слишком много сил потратили на «Севилью»?
— Никто и не думал праздновать после победы в Лиге чемпионов. Обрадовались результату и забыли. Мы знали, что с «Амкаром» будет трудно. Стечение обстоятельств, что не забили.

— «Спартак» все еще участвует в чемпионской гонке?
— Все участвуют.

«Амкар» слабо начал сезон — два очка в первых семи матчах. Зато в следующих семи — четыре победы и лишь один пропущенный мяч! О причинах успеха рассказал полузащитник пермяков Брайн Идову:

— 0:0 со «Спартаком» в Москве — хороший результат, хотя я не забил свой момент. А еще судья не поставил стопроцентный пенальти.

— «Спартак» стал слабее по сравнению с прошлым сезоном?
— Год назад был похожий матч. Просто тогда Глушаков попал, а сегодня — нет. У красно-белых команда такая же сбалансированная, такая же мотивированная. На мой взгляд, «Спартак» не стал слабее. По подбору игроков даже сильнее — за счёт Селихова и Джикии в том числе.

— «Амкар» последнее время играет стабильно и с топ-клубами, и с аутсайдерами.
— Нам с топ-клубами даже комфортнее. Соперники раскрываются, появляются свободные зоны. На выезде пока играем успешнее, чем дома.

Мысль про открытый/закрытый футбол продолжил защитник «Спартака» Сердар Таски:

— «Севильи» отгрузили пять мячей, а «Спартаку» — ноль. Как так?
— Нам удобнее бороться с командами вроде «Севильи», которые играют в футбол. «Амкар» поставил «автобус» у ворот. Они не шли вперед, а рассчитывали только на контратаки. Хотя если бы мы забили в первом тайме, то дальше было бы намного проще. Нам нужно было побеждать, потому что ЦСКА или «Зенит» точно потеряют завтра очки. А, возможно, и обе команды.

— Сегодня на поле было много стычек. Почему после фолов команды шли выяснять отношения?
— Мы хотели победить. Отсюда и эмоции.

— Когда Каррере не придётся делать вынужденную замену из-за повреждений?
— Ох… Надеюсь, в следующей игре. У нас матчи каждые три дня, поэтому травм стало больше в сравнении с прошлым сезоном. Ждем, когда все вернуться в состав: Зобнин, Зе Луиш, Ребров, Самедов… Травмированные ребята приходят к нам в раздевалку подбадривают, поддерживают, мотивируют. Это показатель того, что у нас хорошая атмосфера в коллективе.

— Какова ситуация с вашим контрактом?
— Соглашение рассчитано до лета 2018 года. Мы уже общались с клубом по поводу продления. Я бы хотел остаться в «Спартаке». Я тут счастлив.

Спартак М 0:0
Первый тайм: 0:0
Амкар
21.10.2017, 19:00 Зрители: 25754 основной раунд: 14-й тур Открытие Арена
Главные тренеры
Массимо Каррера Гаджи Гаджиев
Составы
Александр Селихов 57
Дмитрий Комбаров 23
Сердар Таски 5
Георгий Джикия 14
Квинси Промес 10
де Соуза Луиз Адриану 12
Лоренсо Мельгарехо 25
Денис Глушаков (к) 8
Фернанду 11
53′ Андрей Ещенко 38
Илья Кутепов 29
62′ Ивелин Попов 71
Педро Роша 99
1 Артур Нигматуллин
6 Секу Конде
18 Михаил Сиваков
41 Дмитрий Белоруков
2 Александр Милькович
19 Брайн Оладапо Идову 85′
66 Саид Эззатоллахи
17 Михаил Гащенков 65′
5 Януш Гол (к) 63′
27 Михаил Костюков
16 Сергей Баланович 89′
8 Фегор Огуде
14 Станислав Прокофьев 72′
9 Дарко Бодул
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 2
15 Удары (всего) 7
3 Удары в створ 1
1 Штанги, перекладины 0
7 Угловые 1
10 Фолы 14
Судьи
Главный судья Павел Кукуян (Сочи, Россия)
Боковой судья Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
Боковой судья Вячеслав Бочков (Сочи, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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