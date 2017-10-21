«Нам проще с «Севильей», чем с «Амкаром»: Глушаков и Таски объяснили всё

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Одна из функций капитана — общение со СМИ. Это нигде не прописано, но подразумевается. Несмотря на потерю очков, к журналистам вышел именно Глушаков.

— Планировали вскрывать оборону «Амкара» за счет флангов. Хотели забить быстрый гол. Увы, не получилось. Если бы отличились Ивелин и Квинси, то исход был бы в нашу пользу. Все расстроены. И без того уже много очков потеряли.

— Слишком много сил потратили на «Севилью»?

— Никто и не думал праздновать после победы в Лиге чемпионов. Обрадовались результату и забыли. Мы знали, что с «Амкаром» будет трудно. Стечение обстоятельств, что не забили.

— «Спартак» все еще участвует в чемпионской гонке?

— Все участвуют.

«Амкар» слабо начал сезон — два очка в первых семи матчах. Зато в следующих семи — четыре победы и лишь один пропущенный мяч! О причинах успеха рассказал полузащитник пермяков Брайн Идову:

— 0:0 со «Спартаком» в Москве — хороший результат, хотя я не забил свой момент. А еще судья не поставил стопроцентный пенальти.

— «Спартак» стал слабее по сравнению с прошлым сезоном?

— Год назад был похожий матч. Просто тогда Глушаков попал, а сегодня — нет. У красно-белых команда такая же сбалансированная, такая же мотивированная. На мой взгляд, «Спартак» не стал слабее. По подбору игроков даже сильнее — за счёт Селихова и Джикии в том числе.

— «Амкар» последнее время играет стабильно и с топ-клубами, и с аутсайдерами.

— Нам с топ-клубами даже комфортнее. Соперники раскрываются, появляются свободные зоны. На выезде пока играем успешнее, чем дома.

Мысль про открытый/закрытый футбол продолжил защитник «Спартака» Сердар Таски:

— «Севильи» отгрузили пять мячей, а «Спартаку» — ноль. Как так?

— Нам удобнее бороться с командами вроде «Севильи», которые играют в футбол. «Амкар» поставил «автобус» у ворот. Они не шли вперед, а рассчитывали только на контратаки. Хотя если бы мы забили в первом тайме, то дальше было бы намного проще. Нам нужно было побеждать, потому что ЦСКА или «Зенит» точно потеряют завтра очки. А, возможно, и обе команды.

— Сегодня на поле было много стычек. Почему после фолов команды шли выяснять отношения?

— Мы хотели победить. Отсюда и эмоции.

— Когда Каррере не придётся делать вынужденную замену из-за повреждений?

— Ох… Надеюсь, в следующей игре. У нас матчи каждые три дня, поэтому травм стало больше в сравнении с прошлым сезоном. Ждем, когда все вернуться в состав: Зобнин, Зе Луиш, Ребров, Самедов… Травмированные ребята приходят к нам в раздевалку подбадривают, поддерживают, мотивируют. Это показатель того, что у нас хорошая атмосфера в коллективе.