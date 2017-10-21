«Спартак» после крупной победы в Лиге чемпионов не смог обыграть «Амкар» в РФПЛ

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Встреча, прошедшая на «Открытие-Арене» в Москве при стечении почти 26 тыс. зрителей, завершилась со счетом 0:0. Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера по сравнению с матчем Лиги чемпионов с «Севильей» во вторник (5:1) сделал одно изменение в стартовом составе — травмированного Александра Самедова заменил Лоренсо Мельгарехо. На 53-й минуте был заменен защитник Андрей Ещенко, однако Каррера на пресс-конференции заверил, что игрок покинул поле не из- за травмы, а по причине усталости.

По ходу матча спартаковцы владели преимуществом, однако не могли реализовать моменты (15 ударов по воротам, из которых в створ — три). Один раз ворота «Амкара» после удара Фернандо спасла перекладина. В последние 15 минут встречи игроки «Амкара» создали сразу несколько голевых возможностей, однако были либо не точны, либо красно-белых выручал вратарь Александр Селихов. На 85-й минуте Кукуян, судя по видеоповторам, имел основания назначить в ворота красно-белых 11-метровый удар после падения Брайана Идову в борьбе с Селиховым, однако решил предъявить желтую карточку за симуляцию игроку «Амкара».

«Не согласен, что не хватило эмоций после “Севильи”. “Спартак” играл в футбол все 90 минут, ребята боролись, мотивация и эмоции были. Не могу никого ругать, сегодня мы хорошо играли, просто не получилось, это футбол. Остается только принять этот результат», — констатировал на пресс- конференции Каррера.

«Амкар» тоже праздновал победу «Спартака» в Лиге чемпионов

У главного тренера пермяков Гаджи Гаджиева остались двоякие впечатления от встречи. «Итог — 0:0, я не могу быть расстроен, тем более после того, как “Спартак” обыграл “Севилью” со счетом 5:1. Такую победу праздновали даже мы. Это победа российского футбола, я доволен, “Спартак” более классная команда», — сказал он.

«Если говорить о деталях, конечно, расстроен, надо попадать по мячу с хорошей позиции», — отметил специалист.

«Спартак» набрал 21 очко и догнал в таблице «Краснодар», однако упустил возможность сократить отставание от лидирующих «Зенита» (28), «Локомотива» (26) и ЦСКА (24). При этом все четыре конкурента красно-белых свои матчи тура еще не провели, однако Каррера считает, что команда еще может побороться за чемпионство. «Мы будем догонять лидеров до самого конца, чемпионат не закончился», — заявил итальянец.

«Амкар» продлил беспроигрышную серию до пяти матчей (три победы и две ничьи), пермяки с 16 очками занимают 12-е место в турнирной таблице.