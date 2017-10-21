«Спартак» в ближайшее время проведет новый раунд переговоров о контракте с Таски

Источник: ИТАР-ТАСС

«Мой контракт со “Спартаком” истекает летом. На данный момент я не думаю ни о чем другом, кроме как выходить на поле, максимально отдаваться игре и помогать партнерам по команде. Мы уже провели определенные переговоры с руководством клуба относительно продления моего контракта и наметили точки соприкосновения, думаю, что в ближайшее время мы встретимся еще раз и решим этот вопрос», — сказал Таски.

«Трудно сказать, откуда все время появляются слухи о моем переезде в чемпионат Турции. Я не нахожусь там и не могу рассуждать об этом, но если турецкие журналисты пишут об этом, значит у них есть источники, которые им это рассказывают. Те команды, которые фигурируют в новостях и заголовках, действительно могут иметь интерес ко мне, могут делать запросы по поводу моего перехода, так данная информация может попадать к журналистам», — добавил он.

Защитник красно-белых на данный момент не думает о завершении карьеры.