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22:32 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» в ближайшее время проведет новый раунд переговоров о контракте с Таски

МОСКВА, 21 октября. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Футбольный клуб «Спартак» в ближайшее время проведет очередной раунд переговоров о новом контракте с немецким защитником Сердаром Таски. Об этом игрок рассказал в интервью ТАСС.

Источник: ИТАР-ТАСС

«Мой контракт со “Спартаком” истекает летом. На данный момент я не думаю ни о чем другом, кроме как выходить на поле, максимально отдаваться игре и помогать партнерам по команде. Мы уже провели определенные переговоры с руководством клуба относительно продления моего контракта и наметили точки соприкосновения, думаю, что в ближайшее время мы встретимся еще раз и решим этот вопрос», — сказал Таски.

«Трудно сказать, откуда все время появляются слухи о моем переезде в чемпионат Турции. Я не нахожусь там и не могу рассуждать об этом, но если турецкие журналисты пишут об этом, значит у них есть источники, которые им это рассказывают. Те команды, которые фигурируют в новостях и заголовках, действительно могут иметь интерес ко мне, могут делать запросы по поводу моего перехода, так данная информация может попадать к журналистам», — добавил он.

Защитник красно-белых на данный момент не думает о завершении карьеры.

«Закончить карьеру в “Спартаке”? Не могу ответить на этот вопрос в данный момент. Пока я не думаю о том, чтобы завершать карьеру, никто не знает, сколько я еще смогу выходить на поле. Я уже много раз говорил, что мне очень нравится в Москве, я с легкостью могу себе представить, что останусь здесь еще на какое-то время», — подчеркнул он.

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