Евгений Ловчев: У «Спартака» нет свежести — ни в головах, ни в ногах
Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев — о матче 14-го тура РФПЛ «Спартак» — «Амкар» (0:0).
Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев — о матче 14-го тура РФПЛ «Спартак» — «Амкар» (0:0).
Многие соперники отдают «Спартаку» на его поле территориальное преимущество. И спартаковцы доходят до штрафной соперника, которая насыщена игроками обороны, и дальше не знают, что делать. И начинают пасовать друг другу поперек поля. Можно в такой ситуации пробовать бить
При такой тактике соперника, когда у него насыщенная оборона, нужны обостряющие передачи с флангов. Промес в сегодняшнем матче такие передачи иногда делал, а вот от Комбарова их почти не было. А ведь именно в этом тоже усиление игры.
И еще, нужно применять прессинг, после того, как соперник выходит из своей штрафной. Отбирать мяч и быстро проводить атаку, пока в чужой штрафной нет десяти обороняющихся, но ведь не было никакого прессинга.
Игроки много эмоция выплеснули в матче с «Севильей», порадовались победе, но уже надо было от этого отойти. На эти грабли уже наступали после чемпионского сезона, когда долго праздновали победу, а потом плохо начали нынешний сезон. Сегодня команда была уставшая, не было свежести ни в головах, ни в ногах. Не было никакой радости от игры. А на одних эмоциях сейчас побеждать трудно — нужна тактическая выучка, мастерство, класс. И даже Мельгарехо, который вроде бы не сильно должен был устать после матча с «Севильей», было видно, что он не готов физически. А ведь до перерыва еще почти два месяца. Но команда уже выглядит
|Массимо Каррера
|Гаджи Гаджиев
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|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|2
|15
|Удары (всего)
|7
|3
|Удары в створ
|1
|1
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|1
|10
|Фолы
|14
|Главный судья
|Павел Кукуян (Сочи, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
|Боковой судья
|Вячеслав Бочков (Сочи, Россия)