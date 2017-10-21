Евгений Ловчев: У «Спартака» нет свежести — ни в головах, ни в ногах

Источник: РИА "Новости"

Многие соперники отдают «Спартаку» на его поле территориальное преимущество. И спартаковцы доходят до штрафной соперника, которая насыщена игроками обороны, и дальше не знают, что делать. И начинают пасовать друг другу поперек поля. Можно в такой ситуации пробовать бить из-за штрафной. Это тоже усиление атаки. Но ни Глушаков, ни Фернандо почти не бьют издали. А тактика у «Спартака» одна, когда соперники отдают инициативу, — перепасовка поперек поля. А ведь таких матчей на своем поле у команды за сезон бывает много. И надо подумать, как взламывать такую оборону. В такой ситуации кто-то должен обыгрывать в штрафной, а этого не было.

При такой тактике соперника, когда у него насыщенная оборона, нужны обостряющие передачи с флангов. Промес в сегодняшнем матче такие передачи иногда делал, а вот от Комбарова их почти не было. А ведь именно в этом тоже усиление игры.

И еще, нужно применять прессинг, после того, как соперник выходит из своей штрафной. Отбирать мяч и быстро проводить атаку, пока в чужой штрафной нет десяти обороняющихся, но ведь не было никакого прессинга.