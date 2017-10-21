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22:06 (мск), источник: ТАСС

Каррера: Матч с «Севильей» не сказался на игре «Спартака» во встрече с «Амкаром»

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Матч с «Севильей» в Лиге чемпионов никак не повлиял на психологическое состояние футболистов «Спартака» в матче чемпионата России с «Амкаром». Об этом рассказал на пресс-конференции главный тренер красно-белых Массимо Каррера.

Источник: ИТАР-ТАСС

В субботу «Спартак» и «Амкар» сыграли вничью (0:0) в рамках 14-го тура чемпионата России. В среду красно-белые в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов обыграли «Севилью» со счетом 5:1.

«Не согласен, что не хватило эмоций после “Севильи”. “Спартак” играл в футбол все 90 минут, ребята боролись, мотивация и эмоции были. Не могу никого ругать, сегодня мы хорошо играли, просто не получилось, это футбол», — сказал Каррера.

На 85-й минуте арбитр матча Павел Кукуян, судя по видеоповторам, имел основания назначить в ворота красно- белых 11-метровый удар после падения Брайана Идову в борьбе с вратарем Александром Селиховым, однако решил предъявить желтую карточку за симуляцию игроку «Амкара». «Что касается пенальти, я был далеко и момент не видел. Но у нас тоже были голевые моменты, забей мы в первом тайме, игра изменилась бы. Нелегко играть против команды, которая обороняется вдесятером на своей половине поля», — прокомментировал эпизод итальянец.

«Спартак» вышел на четвертое место в турнирной таблице, набрав 21 очко. «Амкар» с 16 очками идет 12-м. Лидирует в турнирной таблице санкт-петербургский «Зенит» (28 очков). В следующем туре «Спартак» 28 октября сыграет в гостях с «Ростовом», днем позже «Амкар» примет екатеринбургский «Урал».

Спартак М 0:0
Первый тайм: 0:0
Амкар
21.10.2017, 19:00 Зрители: 25754 основной раунд: 14-й тур Открытие Арена
Главные тренеры
Массимо Каррера Гаджи Гаджиев
Составы
Александр Селихов 57
Дмитрий Комбаров 23
Сердар Таски 5
Георгий Джикия 14
Квинси Промес 10
де Соуза Луиз Адриану 12
Лоренсо Мельгарехо 25
Денис Глушаков (к) 8
Фернанду 11
53′ Андрей Ещенко 38
Илья Кутепов 29
62′ Ивелин Попов 71
Педро Роша 99
1 Артур Нигматуллин
6 Секу Конде
18 Михаил Сиваков
41 Дмитрий Белоруков
2 Александр Милькович
19 Брайн Оладапо Идову 85′
66 Саид Эззатоллахи
17 Михаил Гащенков 65′
5 Януш Гол (к) 63′
27 Михаил Костюков
16 Сергей Баланович 89′
8 Фегор Огуде
14 Станислав Прокофьев 72′
9 Дарко Бодул
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 2
15 Удары (всего) 7
3 Удары в створ 1
1 Штанги, перекладины 0
7 Угловые 1
10 Фолы 14
Судьи
Главный судья Павел Кукуян (Сочи, Россия)
Боковой судья Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
Боковой судья Вячеслав Бочков (Сочи, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Амкар
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