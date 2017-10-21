Каррера: Матч с «Севильей» не сказался на игре «Спартака» во встрече с «Амкаром»

Источник: ИТАР-ТАСС

В субботу «Спартак» и «Амкар» сыграли вничью (0:0) в рамках 14-го тура чемпионата России. В среду красно-белые в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов обыграли «Севилью» со счетом 5:1.

«Не согласен, что не хватило эмоций после “Севильи”. “Спартак” играл в футбол все 90 минут, ребята боролись, мотивация и эмоции были. Не могу никого ругать, сегодня мы хорошо играли, просто не получилось, это футбол», — сказал Каррера.

На 85-й минуте арбитр матча Павел Кукуян, судя по видеоповторам, имел основания назначить в ворота красно- белых 11-метровый удар после падения Брайана Идову в борьбе с вратарем Александром Селиховым, однако решил предъявить желтую карточку за симуляцию игроку «Амкара». «Что касается пенальти, я был далеко и момент не видел. Но у нас тоже были голевые моменты, забей мы в первом тайме, игра изменилась бы. Нелегко играть против команды, которая обороняется вдесятером на своей половине поля», — прокомментировал эпизод итальянец.