Каррера: Матч с «Севильей» не сказался на игре «Спартака» во встрече с «Амкаром»

В субботу «Спартак» и «Амкар» сыграли вничью (0:0) в рамках 14-го тура чемпионата России. В среду красно-белые в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов обыграли «Севилью» со счетом 5:1.
«Не согласен, что не хватило эмоций после “Севильи”. “Спартак” играл в футбол все 90 минут, ребята боролись, мотивация и эмоции были. Не могу никого ругать, сегодня мы хорошо играли, просто не получилось, это футбол», — сказал Каррера.
На 85-й минуте арбитр матча Павел Кукуян, судя по видеоповторам, имел основания назначить в ворота красно- белых 11-метровый удар после падения Брайана Идову в борьбе с вратарем Александром Селиховым, однако решил предъявить желтую карточку за симуляцию игроку «Амкара». «Что касается пенальти, я был далеко и момент не видел. Но у нас тоже были голевые моменты, забей мы в первом тайме, игра изменилась бы. Нелегко играть против команды, которая обороняется вдесятером на своей половине поля», — прокомментировал эпизод итальянец.
«Спартак» вышел на четвертое место в турнирной таблице, набрав 21 очко. «Амкар» с 16 очками идет 12-м. Лидирует в турнирной таблице санкт-петербургский «Зенит» (28 очков). В следующем туре «Спартак» 28 октября сыграет в гостях с «Ростовом», днем позже «Амкар» примет екатеринбургский «Урал».