Гаджиев: Победу «Спартака» над «Севильей» праздновал даже «Амкар»
МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Победа «Спартака» над «Севильей» в Лиге чемпионов является праздником всего российского футбола, ее праздновал и «Амкар». Об этом сказал на
МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Победа «Спартака» над «Севильей» в Лиге чемпионов является праздником всего российского футбола, ее праздновал и «Амкар». Об этом сказал на
В субботу «Спартак» и «Амкар» сыграли вничью (0:0) в рамках 14-го тура чемпионата России. Во вторник красно- белые в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов обыграли испанскую «Севилью» со счетом 5:1.
«Итог — 0:0, я не могу быть расстроен, тем более после того, как “Спартак” обыграл “Севилью” со счетом 5:1. Такую победу праздновали даже мы. Это победа российского футбола. Я доволен, “Спартак” более классная команда», — сказал Гаджиев.
«Если говорить о деталях, конечно, расстроен, надо попадать по мячу с хорошей позиции», — в то же время отметил специалист.
В следующем туре «Спартак» 28 октября сыграет в гостях с «Ростовом», днем позже «Амкар» примет екатеринбургский «Урал».
|Массимо Каррера
|Гаджи Гаджиев
|
|
|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|2
|15
|Удары (всего)
|7
|3
|Удары в створ
|1
|1
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|1
|10
|Фолы
|14
|Главный судья
|Павел Кукуян (Сочи, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
|Боковой судья
|Вячеслав Бочков (Сочи, Россия)