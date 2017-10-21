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22:21 (мск), источник: ТАСС

Гаджиев: Победу «Спартака» над «Севильей» праздновал даже «Амкар»

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Победа «Спартака» над «Севильей» в Лиге чемпионов является праздником всего российского футбола, ее праздновал и «Амкар». Об этом сказал на пресс-конференции главный тренер пермской команды Гаджи Гаджиев.

Источник: ИТАР-ТАСС

В субботу «Спартак» и «Амкар» сыграли вничью (0:0) в рамках 14-го тура чемпионата России. Во вторник красно- белые в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов обыграли испанскую «Севилью» со счетом 5:1.

«Итог — 0:0, я не могу быть расстроен, тем более после того, как “Спартак” обыграл “Севилью” со счетом 5:1. Такую победу праздновали даже мы. Это победа российского футбола. Я доволен, “Спартак” более классная команда», — сказал Гаджиев.

«Если говорить о деталях, конечно, расстроен, надо попадать по мячу с хорошей позиции», — в то же время отметил специалист.

В следующем туре «Спартак» 28 октября сыграет в гостях с «Ростовом», днем позже «Амкар» примет екатеринбургский «Урал».

Спартак М 0:0
Первый тайм: 0:0
Амкар
21.10.2017, 19:00 Зрители: 25754 основной раунд: 14-й тур Открытие Арена
Главные тренеры
Массимо Каррера Гаджи Гаджиев
Составы
Александр Селихов 57
Дмитрий Комбаров 23
Сердар Таски 5
Георгий Джикия 14
Квинси Промес 10
де Соуза Луиз Адриану 12
Лоренсо Мельгарехо 25
Денис Глушаков (к) 8
Фернанду 11
53′ Андрей Ещенко 38
Илья Кутепов 29
62′ Ивелин Попов 71
Педро Роша 99
1 Артур Нигматуллин
6 Секу Конде
18 Михаил Сиваков
41 Дмитрий Белоруков
2 Александр Милькович
19 Брайн Оладапо Идову 85′
66 Саид Эззатоллахи
17 Михаил Гащенков 65′
5 Януш Гол (к) 63′
27 Михаил Костюков
16 Сергей Баланович 89′
8 Фегор Огуде
14 Станислав Прокофьев 72′
9 Дарко Бодул
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 2
15 Удары (всего) 7
3 Удары в створ 1
1 Штанги, перекладины 0
7 Угловые 1
10 Фолы 14
Судьи
Главный судья Павел Кукуян (Сочи, Россия)
Боковой судья Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
Боковой судья Вячеслав Бочков (Сочи, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
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Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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