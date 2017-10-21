Гаджиев: Победу «Спартака» над «Севильей» праздновал даже «Амкар»

Источник: ИТАР-ТАСС

В субботу «Спартак» и «Амкар» сыграли вничью (0:0) в рамках 14-го тура чемпионата России. Во вторник красно- белые в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов обыграли испанскую «Севилью» со счетом 5:1.

«Итог — 0:0, я не могу быть расстроен, тем более после того, как “Спартак” обыграл “Севилью” со счетом 5:1. Такую победу праздновали даже мы. Это победа российского футбола. Я доволен, “Спартак” более классная команда», — сказал Гаджиев.

«Если говорить о деталях, конечно, расстроен, надо попадать по мячу с хорошей позиции», — в то же время отметил специалист.