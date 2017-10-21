Каррера: Ничья с «Амкаром» не исключает «Спартак» из борьбы за чемпионство
МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. «Спартак» продолжит борьбу за победу в чемпионате России по футболу, несмотря на ничью с «Амкаром». Об этом сказал на
МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. «Спартак» продолжит борьбу за победу в чемпионате России по футболу, несмотря на ничью с «Амкаром». Об этом сказал на
Встреча 14-го тура чемпионата России, прошедшая в субботу в Москве, завершилась со счетом 0:0.
«Мы будем догонять лидеров до самого конца, чемпионат не закончился», — заявил Каррера.
Тренер
«Он устал, это не связано с травмой», — сообщил Каррера.
«Спартак» с 21 очком занимает 4-е место в турнирной таблице, уступая «Зениту» (28), «Локомотиву» (26) и ЦСКА (24), которые свои матчи 14-го тура еще не провели.
|Массимо Каррера
|Гаджи Гаджиев
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|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|2
|15
|Удары (всего)
|7
|3
|Удары в створ
|1
|1
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|1
|10
|Фолы
|14
|Главный судья
|Павел Кукуян (Сочи, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
|Боковой судья
|Вячеслав Бочков (Сочи, Россия)