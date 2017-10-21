Каррера: Ничья с «Амкаром» не исключает «Спартак» из борьбы за чемпионство

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала»
Секс сокращает жизнь
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Севший из-за пассажирки рейс застрял в Сибири
Великий провокатор: 5 скандальных выходок Собчак
Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:45
Барселона
Малага
Футбол. Зарубежный
21:45
Наполи
Интер
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Метц0
Дижон0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Анже0
Тулуза0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Амьен0
Бордо0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Нант0
Генгам0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ренн0
Лилль0
Футбол. Зарубежный
19:30
Ворскла0
Карпаты1
Футбол. Зарубежный
19:30
Саутгемптон1
Вест Бромвич Альбион0
Футбол. Зарубежный
19:30
Гамбург0
Бавария1
Футбол. Зарубежный
19:30
Валенсия4
Севилья0
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак М0
Амкар0
Футбол. Первый дивизион
19:00
Зенит-21
Волгарь2
Футбол. Зарубежный
19:00
Сампдория5
Кротоне0
Футбол. Зарубежный
18:00
Монако2
Кан0
Футбол. Зарубежный
17:15
Бетис2
Алавес0
Футбол. Первый дивизион
17:00
Факел0
Химки1
Футбол. Первый дивизион
17:00
Кубань2
Крылья Советов1
Футбол. Зарубежный
17:00
Александрия1
Верес1
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Сити3
Бернли0
Футбол. Зарубежный
17:00
Хаддерсфилд2
Манчестер Юнайтед1
Футбол. Зарубежный
17:00
Ньюкасл Юнайтед1
Кристал Пэлас0
Футбол. Зарубежный
17:00
Суонси1
Лестер2
Футбол. Зарубежный
17:00
Стоук Сити1
Борнмут2
Футбол. Премьер-лига
16:30
Рубин0
Динамо М0
Футбол. Зарубежный
16:30
РБ Лейпциг1
Штутгарт0
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия М1
Байер5
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург1
Ганновер-962
Футбол. Зарубежный
16:30
Айнтрахт Ф2
Боруссия Д2
Футбол. Первый дивизион
16:00
Балтика3
Динамо СПб2
Футбол. Зарубежный
14:30
Челси4
Уотфорд2
Футбол. Премьер-лига
14:00
Тосно1
Ростов1
Футбол. Первый дивизион
14:00
Оренбург1
Авангард К1
Футбол. Первый дивизион
14:00
Ротор-Волгоград2
Томь0
Футбол. Зарубежный
14:00
Олимпик Д1
Звезда К0
Футбол. Зарубежный
14:00
Леванте1
Хетафе1
Футбол. Первый дивизион
13:30
Тамбов4
Сибирь1
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей4
Шинник1
Футбол. Премьер-лига
11:30
СКА-Хабаровск2
Уфа2
Футбол. Первый дивизион
08:00
Луч-Энергия1
Олимпиец2
Все события
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
СКА прервал 15-матчевую победную серию «Йокерита» в КХЛ
Россияне заняли весь пьедестал на этапе ГП в парном катании
Путин рассказал об отсутствии головы у бывшего главы МИД России
Путин назвал главную ошибку РФ и Запада за 15 лет
5 фактов о пользе сыра
Путин предложил россиянам платить за медицину
В Нью-Йорке продают остров с особняками за $125 млн
Эксперты рассказали, когда опустятся цены на жилье
Фоторепортажи
16Мария Шарапова. Ранний вылет
7«Локомотив» не удержал победу в Тирасполе
21:40 (мск), источник: ТАСС

Каррера: Ничья с «Амкаром» не исключает «Спартак» из борьбы за чемпионство

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. «Спартак» продолжит борьбу за победу в чемпионате России по футболу, несмотря на ничью с «Амкаром». Об этом сказал на пресс-конференции после матча главный тренер московской команды Массимо Каррера.

Источник: ИТАР-ТАСС

Встреча 14-го тура чемпионата России, прошедшая в субботу в Москве, завершилась со счетом 0:0.

«Мы будем догонять лидеров до самого конца, чемпионат не закончился», — заявил Каррера.

Тренер красно-белых рассказал, что замена защитника Андрея Ещенко связана с усталостью, а не с травмой. Игрок был заменен на 53-й минуте.

«Он устал, это не связано с травмой», — сообщил Каррера.

«Спартак» с 21 очком занимает 4-е место в турнирной таблице, уступая «Зениту» (28), «Локомотиву» (26) и ЦСКА (24), которые свои матчи 14-го тура еще не провели.

Спартак М 0:0
Первый тайм: 0:0
Амкар
21.10.2017, 19:00 основной раунд: 14-й тур Открытие Арена
Главные тренеры
Массимо Каррера Гаджи Гаджиев
Составы
Александр Селихов 57
Дмитрий Комбаров 23
Сердар Таски 5
Георгий Джикия 14
Квинси Промес 10
де Соуза Луиз Адриану 12
Лоренсо Мельгарехо 25
Денис Глушаков (к) 8
Фернанду 11
53′ Андрей Ещенко 38
Илья Кутепов 29
62′ Ивелин Попов 71
Педро Роша 99
1 Артур Нигматуллин
6 Секу Конде
18 Михаил Сиваков
41 Дмитрий Белоруков
2 Александр Милькович
19 Брайн Оладапо Идову 85′
66 Саид Эззатоллахи
17 Михаил Гащенков 65′
5 Януш Гол (к) 63′
27 Михаил Костюков
16 Сергей Баланович 89′
8 Фегор Огуде
14 Станислав Прокофьев 72′
9 Дарко Бодул
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 2
15 Удары (всего) 7
3 Удары в створ 1
1 Штанги, перекладины 0
7 Угловые 1
10 Фолы 14
Судьи
Главный судья Павел Кукуян (Сочи, Россия)
Боковой судья Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
Боковой судья Вячеслав Бочков (Сочи, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Амкар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Спартак М
НовостиМатчиСоставСтатистика
 Фигуристка Евгения Медведева выиграла этап Гран-при в России
"Спартак" сыграл вничью с "Амкаром" в матче чемпионата России
Новичок АПЛ нанес «МЮ» первое поражение в чемпионате Англии
Дортмундская «Боруссия» сохранила лидерство в бундеслиге
СКА прервал 15-матчевую победную серию «Йокерита» в КХЛ
Россияне заняли весь пьедестал на этапе ГП в парном катании
«Рубин» не смог обыграть «Динамо» в домашнем матче РФПЛ
Российские гастроли Месси и Аргентины: как это будет
«Халл» одержал первую выездную победу в Чемпионшипе при Слуцком
Новости
Авто
В рейтинге самых надежных машин сменился лидер Авторитетное американское издание Consumer Reports опубликовало ежегодный рейтинг надежности автомобилей
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна По словам Екатерины Мцитуридзе, продюсер встретил ее в своем номере отеля в одном халате и попросил сделать ему массаж
Недвижимость
Тверская улица станет пешеходной в новогодние праздники
Останкинская телебашня появится на почтовых марках
В Нью-Йорке продают остров с особняками за $125 млн
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь