Каррера: Ничья с «Амкаром» не исключает «Спартак» из борьбы за чемпионство

Источник: ИТАР-ТАСС

Встреча 14-го тура чемпионата России, прошедшая в субботу в Москве, завершилась со счетом 0:0.

«Мы будем догонять лидеров до самого конца, чемпионат не закончился», — заявил Каррера.

Тренер красно-белых рассказал, что замена защитника Андрея Ещенко связана с усталостью, а не с травмой. Игрок был заменен на 53-й минуте.

«Он устал, это не связано с травмой», — сообщил Каррера.