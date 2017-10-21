Шунин против: Бердыев не смог обыграть Хохлова

Источник: Спорт-Экспресс

Видимо, Курбан Бердыев все-таки знает какой-то секрет. Даже проиграв четыре матча подряд, «Рубин» умудрился остаться на крошечном расстоянии от зоны еврокубков. А это очень важно, ведь футболисты — Сесар Навас и Рифат Жемалетдинов — обмолвились, что такая задача перед командой по итогам сезона стоит. Домашняя игра с «Динамо» на бумаге выглядела заявкой на три очка, но не тут-то было.

— Все здоровы, и теперь у нас болит голова по поводу стартового состава, — обычно скрытный, Курбан Бердыев неожиданно раскрылся на открытой тренировке в четверг. Действительно, скамейке «Рубина» с Сонгом, Рочиной и Азмуном наверняка позавидует большая часть команд РФПЛ, но одна потеря у казанцев все-таки была — Сослан Джанаев. Голкипер, пропустивший из-за травмы плеча больше 8 месяцев, отыграл за казанцев всего 4 матча, добыл победы в Оренбурге и Ростове и снова лег на больничный. В ворота вернулся Сергей Рыжиков.

НАЗАД-ПОПЕРЕК

На игру против «Динамо» Бердыев выпустил и полностью восстановившегося Руслана Камболова. Конструкция из тройки опорников — Камболов, Оздоев, М’Вила — смотрелась очень монолитно, но беззубо в атаке. Немногочисленные болельщики на «Казань-Арене» терпели минут 25, а потом перешли на легкий свист. С такой игрой прибавки посещаемости ждать не стоит. Происходит именно то, чего так боялись многие болельщики с приходом Бердыева — игра команды стала очень скучной, предсказуемой и однообразной. Оздоев с постоянными передачами назад и поперек выглядит в такой игре ферзем с минимальным процентом брака, но болельщики уже на взводе. Все это мы уже видели против «Урала», «Амкара» и «Ростова»: ноль риска, никакой индивидуальной игры, ставка на длинные передачи и стандарты.

Дмитрий Хохлов пока еще не столь искушенный тактик, но тренер «Динамо» без труда предугадывал направление и развитие всех атак хозяев. Поняв, что такой «Рубин» можно и взять, гости уже в перерыве решили выпустить форварда Вандерсона, но Бердыев ответил своим джокером — Азмуном.

КУРАЖ ШУНИНА

Иранец добавил столь нужного огня, возрос темп, появились шансы на гол. За вторые 45 минут Азмун и Канунников имели четыре стопроцентных момента на двоих, но трижды был великолепен Шунин, а еще один раз Канунников пробил выше ворот с полутора метров. Вратарь гостей поймал такой кураж, что, кажется, в этот вечер он остановил бы даже Месси. Возможно, забить казанцам удалось бы с пенальти, но арбитр Левников дважды закрывал глаза на попадание мяча в руку.

На пресс-конференции у Курбана Бердыева спросили прямо. С чем, на его взгляд, связанна столько позорная посещаемость команды (5878 человек). Тренер уверен, что все дело лишь в результате.

— Придет результат — придет и болельщик, — ответил тренер.

Но уверен, что далеко не все болельщики разделяют мнение наставника. Для аншлагов нужно зрелище, а его команда Бердыева выдала лишь в последние 15 минут игры с «Динамо».

Уже в среду «Рубин» ждет кубковый матч против «Крыльев». Осечки там болельщики уже не поймут. Бердыев намекнул на изменения в составе. Сейчас тренер ставит на тройку Азмун-Канунников-Жемалетдинов. Выглядит перспективно, но кто им отдаст пас?

«Динамо» же с приходом Хохлова пока идет вверх. После игры тренер бело-голубых честно признался, что хозяева наиграли на победу, но его порадовал прогресс своих игроков.