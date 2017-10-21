Шунин против: Бердыев не смог обыграть Хохлова
Вдохновенная игра голкипера «Динамо» Антона Шунина позволила «бело-голубым» увезти из Казани ничью — 0:0.
Вдохновенная игра голкипера «Динамо» Антона Шунина позволила «бело-голубым» увезти из Казани ничью — 0:0.
Видимо, Курбан Бердыев
— Все здоровы, и теперь у нас болит голова по поводу стартового состава, — обычно скрытный, Курбан Бердыев неожиданно раскрылся на открытой тренировке в четверг. Действительно, скамейке «Рубина» с Сонгом, Рочиной и Азмуном наверняка позавидует большая часть команд РФПЛ, но одна потеря у казанцев
На игру против «Динамо» Бердыев выпустил и полностью восстановившегося Руслана Камболова. Конструкция из тройки опорников — Камболов, Оздоев, М’Вила — смотрелась очень монолитно, но беззубо в атаке. Немногочисленные болельщики на «Казань-Арене» терпели минут 25, а потом перешли на легкий свист. С такой игрой прибавки посещаемости ждать не стоит. Происходит именно то, чего так боялись многие болельщики с приходом Бердыева — игра команды стала очень скучной, предсказуемой и однообразной. Оздоев с постоянными передачами назад и поперек выглядит в такой игре ферзем с минимальным процентом брака, но болельщики уже на взводе. Все это мы уже видели против «Урала», «Амкара» и «Ростова»: ноль риска, никакой индивидуальной игры, ставка на длинные передачи и стандарты.
Дмитрий Хохлов пока еще не столь искушенный тактик, но тренер «Динамо» без труда предугадывал направление и развитие всех атак хозяев. Поняв, что такой «Рубин» можно и взять, гости уже в перерыве решили выпустить форварда Вандерсона, но Бердыев ответил своим джокером — Азмуном.
КУРАЖ ШУНИНА
Иранец добавил столь нужного огня, возрос темп, появились шансы на гол. За вторые 45 минут Азмун и Канунников имели четыре стопроцентных момента на двоих, но трижды был великолепен Шунин, а еще один раз Канунников пробил выше ворот с полутора метров. Вратарь гостей поймал такой кураж, что, кажется, в этот вечер он остановил бы даже Месси. Возможно, забить казанцам удалось бы с пенальти, но арбитр Левников дважды закрывал глаза на попадание мяча в руку.
На
— Придет результат — придет и болельщик, — ответил тренер.
Но уверен, что далеко не все болельщики разделяют мнение наставника. Для аншлагов нужно зрелище, а его команда Бердыева выдала лишь в последние 15 минут игры с «Динамо».
Уже в среду «Рубин» ждет кубковый матч против «Крыльев». Осечки там болельщики уже не поймут. Бердыев намекнул на изменения в составе. Сейчас тренер ставит на тройку
«Динамо» же с приходом Хохлова пока идет вверх. После игры тренер
Артур ЕНИКЕЕВ
из Казани.
|Курбан Бердыев
|Дмитрий Хохлов
|
|
|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|0
|15
|Удары (всего)
|5
|9
|Удары в створ
|1
|10
|Угловые
|4
|9
|Фолы
|18
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Жвакин (Ленинградская область, Россия)
|Боковой судья
|Егор Болховитин (Ленинградская область, Россия)