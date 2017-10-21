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20:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Шунин против: Бердыев не смог обыграть Хохлова

Вдохновенная игра голкипера «Динамо» Антона Шунина позволила «бело-голубым» увезти из Казани ничью — 0:0.

Источник: Спорт-Экспресс

Видимо, Курбан Бердыев все-таки знает какой-то секрет. Даже проиграв четыре матча подряд, «Рубин» умудрился остаться на крошечном расстоянии от зоны еврокубков. А это очень важно, ведь футболисты — Сесар Навас и Рифат Жемалетдинов — обмолвились, что такая задача перед командой по итогам сезона стоит. Домашняя игра с «Динамо» на бумаге выглядела заявкой на три очка, но не тут-то было.

— Все здоровы, и теперь у нас болит голова по поводу стартового состава, — обычно скрытный, Курбан Бердыев неожиданно раскрылся на открытой тренировке в четверг. Действительно, скамейке «Рубина» с Сонгом, Рочиной и Азмуном наверняка позавидует большая часть команд РФПЛ, но одна потеря у казанцев все-таки была — Сослан Джанаев. Голкипер, пропустивший из-за травмы плеча больше 8 месяцев, отыграл за казанцев всего 4 матча, добыл победы в Оренбурге и Ростове и снова лег на больничный. В ворота вернулся Сергей Рыжиков.

НАЗАД-ПОПЕРЕК

На игру против «Динамо» Бердыев выпустил и полностью восстановившегося Руслана Камболова. Конструкция из тройки опорников — Камболов, Оздоев, М’Вила — смотрелась очень монолитно, но беззубо в атаке. Немногочисленные болельщики на «Казань-Арене» терпели минут 25, а потом перешли на легкий свист. С такой игрой прибавки посещаемости ждать не стоит. Происходит именно то, чего так боялись многие болельщики с приходом Бердыева — игра команды стала очень скучной, предсказуемой и однообразной. Оздоев с постоянными передачами назад и поперек выглядит в такой игре ферзем с минимальным процентом брака, но болельщики уже на взводе. Все это мы уже видели против «Урала», «Амкара» и «Ростова»: ноль риска, никакой индивидуальной игры, ставка на длинные передачи и стандарты.

Дмитрий Хохлов пока еще не столь искушенный тактик, но тренер «Динамо» без труда предугадывал направление и развитие всех атак хозяев. Поняв, что такой «Рубин» можно и взять, гости уже в перерыве решили выпустить форварда Вандерсона, но Бердыев ответил своим джокером — Азмуном.

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КУРАЖ ШУНИНА

Иранец добавил столь нужного огня, возрос темп, появились шансы на гол. За вторые 45 минут Азмун и Канунников имели четыре стопроцентных момента на двоих, но трижды был великолепен Шунин, а еще один раз Канунников пробил выше ворот с полутора метров. Вратарь гостей поймал такой кураж, что, кажется, в этот вечер он остановил бы даже Месси. Возможно, забить казанцам удалось бы с пенальти, но арбитр Левников дважды закрывал глаза на попадание мяча в руку.

На пресс-конференции у Курбана Бердыева спросили прямо. С чем, на его взгляд, связанна столько позорная посещаемость команды (5878 человек). Тренер уверен, что все дело лишь в результате.

— Придет результат — придет и болельщик, — ответил тренер.

Но уверен, что далеко не все болельщики разделяют мнение наставника. Для аншлагов нужно зрелище, а его команда Бердыева выдала лишь в последние 15 минут игры с «Динамо».

Уже в среду «Рубин» ждет кубковый матч против «Крыльев». Осечки там болельщики уже не поймут. Бердыев намекнул на изменения в составе. Сейчас тренер ставит на тройку Азмун-Канунников-Жемалетдинов. Выглядит перспективно, но кто им отдаст пас?

«Динамо» же с приходом Хохлова пока идет вверх. После игры тренер бело-голубых честно признался, что хозяева наиграли на победу, но его порадовал прогресс своих игроков.

Артур ЕНИКЕЕВ
из Казани.

Рубин 0:0
Первый тайм: 0:0
Динамо М
21.10.2017, 16:30 Зрители: 5878 основной раунд: 14-й тур Казань Арена
Главные тренеры
Курбан Бердыев Дмитрий Хохлов
Составы
Сергей Рыжиков 1
Мориц Бауэр 23
Федор Кудряшов 30
Рагнар Сигурдссон 5
Владимир Гранат 14
Гонсалес Сесар Навас (к) 44
Янн М`Вила 4
Максим Канунников 9
Руслан Камболов 88
64′ Магомед Оздоев 27
Рифат Жемалетдинов 96
46′ Максим Лестьенн 10
Сердар Азмун 33
1 Антон Шунин (к)
25 Алексей Козлов
2 Григорий Морозов 90+1′
3 Себастьян Хольмен
44 Тони Шуньич
11 Иван Темников
23 Антон Соснин 57′
41 Александр Сапета
88 Александр Ташаев 90′
17 Антон Терехов
10 Александр Зотов 64′
77 Анатолий Катрич
21 Фатош Бечирай 46′
14 Франсиску ду Карму Вандерсон
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 0
15 Удары (всего) 5
9 Удары в створ 1
10 Угловые 4
9 Фолы 18
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Дмитрий Жвакин (Ленинградская область, Россия)
Боковой судья Егор Болховитин (Ленинградская область, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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