Дриусси не полетел с «Зенитом» на матче чемпионата России с ЦСКА

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна
Женщина погибла, отмечая победу над раком груди
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Севший из-за пассажирки рейс застрял в Сибири
Путин рассказал об отсутствии головы у бывшего главы МИД России
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Спартак М0
Амкар0
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Зенит-20
Волгарь0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Сампдория0
Кротоне0
Футбол. Зарубежный
19:30
Ворскла
Карпаты
Футбол. Зарубежный
19:30
Саутгемптон
Вест Бромвич Альбион
Футбол. Зарубежный
19:30
Гамбург
Бавария
Футбол. Зарубежный
19:30
Валенсия
Севилья
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Монако0
Кан0
Футбол. Зарубежный
21:00
Метц
Дижон
Футбол. Зарубежный
21:00
Анже
Тулуза
Футбол. Зарубежный
21:00
Амьен
Бордо
Футбол. Зарубежный
21:00
Нант
Генгам
Футбол. Зарубежный
21:00
Ренн
Лилль
Футбол. Зарубежный
17:15
Бетис2
Алавес0
Футбол. Первый дивизион
17:00
Факел0
Химки1
Футбол. Первый дивизион
17:00
Кубань2
Крылья Советов1
Футбол. Зарубежный
17:00
Александрия1
Верес1
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Сити3
Бернли0
Футбол. Зарубежный
17:00
Хаддерсфилд2
Манчестер Юнайтед1
Футбол. Зарубежный
17:00
Ньюкасл Юнайтед1
Кристал Пэлас0
Футбол. Зарубежный
17:00
Суонси1
Лестер2
Футбол. Зарубежный
17:00
Стоук Сити1
Борнмут2
Футбол. Зарубежный
21:45
Барселона
Малага
Футбол. Зарубежный
21:45
Наполи
Интер
Футбол. Премьер-лига
16:30
Рубин0
Динамо М0
Футбол. Зарубежный
16:30
РБ Лейпциг1
Штутгарт0
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия М1
Байер5
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург1
Ганновер-962
Футбол. Зарубежный
16:30
Айнтрахт Ф2
Боруссия Д2
Футбол. Первый дивизион
16:00
Балтика3
Динамо СПб2
Футбол. Зарубежный
14:30
Челси4
Уотфорд2
Футбол. Премьер-лига
14:00
Тосно1
Ростов1
Футбол. Первый дивизион
14:00
Оренбург1
Авангард К1
Футбол. Первый дивизион
14:00
Ротор-Волгоград2
Томь0
Футбол. Зарубежный
14:00
Олимпик Д1
Звезда К0
Футбол. Зарубежный
14:00
Леванте1
Хетафе1
Футбол. Первый дивизион
13:30
Тамбов4
Сибирь1
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей4
Шинник1
Футбол. Премьер-лига
11:30
СКА-Хабаровск2
Уфа2
Футбол. Первый дивизион
08:00
Луч-Энергия1
Олимпиец2
Все события
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Дуэль провальных тренеров АПЛ и еще 5 крутых матчей выходных
«Лужники» примут матч между сборными России и Аргентины
Сама нежность: поклонники обсуждают новый образ Пелагеи
49-летняя Карла Бруни изменилась до неузнаваемости (фото)
Женщина погибла, отмечая победу над раком груди
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
«Против всех, да не всех!»: Ургант ответил видео на ролик Собчак
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Фоторепортажи
10«Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ
9«Спартак» разгромил «Севилью» в Лиге чемпионов
18:55 (мск), источник: Р-Спорт

Дриусси не полетел с «Зенитом» на матче чемпионата России с ЦСКА

МОСКВА, 21 окт — Р-Спорт. Аргентинский нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси не полетел с командой на матч 14-го тура чемпионата России по футболу с московским ЦСКА, сообщается на официальном сайте петербургского клуба.

Источник: РИА "Новости"

Матч состоится в воскресенье на стадионе ЦСКА в Москве. После 13 туров «Зенит» лидирует в чемпионате России, набрав 28 очков. ЦСКА идет третьим с 24 баллами.

«Зенит» полетел в Москву в следующем составе:

Голкиперы: Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков.

Защитники: Эмануэль Маммана, Игорь Смольников, Александр Анюков, Иван Новосельцев, Юрий Жирков, Денис Терентьев, Бранислав Иванович, Миха Мевля, Доменико Кришито.

Полузащитники: Леандро Паредес, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Кристиан Нобоа, Эмилиано Ригони, Олег Шатов, Матиас Краневиттер.

Нападающие: Дмитрий Полоз, Александр Кокорин, Артем Дзюба.

ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Грациозная красотка: фото чемпионки мира и Европы Дианы Борисовой
Дуэль провальных тренеров АПЛ и еще 5 крутых матчей выходных
Дортмундская «Боруссия» сохранила лидерство в бундеслиге
Даниил Квят рассказал о своих перспективах в «Ред Булл»
Четыре раза упади — медаль получи. Как Коляда бронзу завоевывал
«Рубин» не смог обыграть «Динамо» в домашнем матче РФПЛ
«Спартак» — «Амкар»: стартовые составы
Правление «Барселоны» утвердило рекордный годовой бюджет
Новости
Авто
В рейтинге самых надежных машин сменился лидер Авторитетное американское издание Consumer Reports опубликовало ежегодный рейтинг надежности автомобилей
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна По словам Екатерины Мцитуридзе, продюсер встретил ее в своем номере отеля в одном халате и попросил сделать ему массаж
Недвижимость
Аналог «Сколково» построят в Петербурге
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь