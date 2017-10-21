Дриусси не полетел с «Зенитом» на матче чемпионата России с ЦСКА
МОСКВА, 21 окт —
МОСКВА, 21 окт —
Матч состоится в воскресенье на стадионе ЦСКА в Москве. После 13 туров «Зенит» лидирует в чемпионате России, набрав 28 очков. ЦСКА идет третьим с 24 баллами.
«Зенит» полетел в Москву в следующем составе:
Голкиперы: Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков.
Защитники: Эмануэль Маммана, Игорь Смольников, Александр Анюков, Иван Новосельцев, Юрий Жирков, Денис Терентьев, Бранислав Иванович, Миха Мевля, Доменико Кришито.
Полузащитники: Леандро Паредес, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Кристиан Нобоа, Эмилиано Ригони, Олег Шатов, Матиас Краневиттер.
Нападающие: Дмитрий Полоз, Александр Кокорин, Артем Дзюба.