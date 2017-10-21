Миодраг Божович: Поторопился с уходом из «Локомотива»

Источник: Советский спорт

«НЕДОВОЛЕН РЕЗУЛЬТАТАМИ «АРСЕНАЛА»

— Перед стартом сезоном вы озвучили задачу попасть в десятку. Цель изменилась?

— Мы по-прежнему ориентируемся на эту цифру. В прошлом сезоне «Арсенал» остался в элите лишь благодаря переходным играм. В нынешнем мы должны поднять планку и прогрессировать. Для попадания в шестерку или восьмерку необходимо время. Поэтому с руководством решили: десятка — задача-минимум. Но постараемся подняться выше. Рад, что в «Арсенале» ставятся реальные цели. Учитывая, что летом удалось на флажке подписать хороших игроков, надо выполнять поставленную задачу. Жаль, всех футболистов собрали лишь к концу межсезонья. Если бы мы вместе работали с самого начала, результат был бы другим.

— По мнению экс-наставника тульского клуба Сергея Кирьякова, ваше положение выгодно отличалось от его, ведь у вас было больше месяца на подготовку к турниру.

— Мне тоже не хватило времени. Прошло три месяца после моего прихода в команду, поэтому в целом процесс работы налажен. Но коллектив не строится за квартал, полгода или год. Нужно больший срок. Современное руководство любого клуба готово терпеть все меньше, такова участь тренера.

— Вы сказали, что в «Арсенал» пришли хорошие игроки. Но есть другое мнение: они просто не были нужны никому в РФПЛ.

— В нашей команде сильные ребята. Я никогда не смотрю футболистам в паспорт. Для меня нет разницы, старый или молодой спортсмен. Он либо хороший, либо нет.

— Вы отстаете от шестого места на три очка. Насколько довольны стартом?

— Я бы добавил: опережаем команду из зоны вылета на четыре очка. Таблица плотная, чемпионат интересный. Все теряют баллы. Нашими показателями я недоволен. Потеряли много очков в Туле, «Арсенал» не имеет на это права. Причем оступались с клубами из нижней части таблицы — «Тосно», «Амкаром» и «Уралом». Должны были добирать восемь очков, вот тогда получился бы прекрасный старт.

«САМОВАРЫ И ПРЯНИКИ — ЧТО ЕЩЕ НУЖНО?»

— «Арсенал» по бюджету — самая «дешевая» команда, с которой вы работали в России?

— Не знаю. Руководство вовремя платит зарплату и создает отличные условия для работы. Понятно, мы не можем соревноваться в суммах трансферов с «Зенитом», «Краснодаром» и другими грандами РФПЛ. Но жаловаться не на что.

— Вы не скрывали, что в некоторых клубах руководство вмешивалось в вашу работу.

— Не хотел бы называть их. Зачем ворошить прошлое? Почти со всеми тренерами случались моменты, когда им навязывали игроков. Иногда говорили, что тот или иной человек должен выходить в основном составе. Хотя футбол — непростая игра, в нем разбираются все.

— Довольны взаимодействием c менеджерами «Арсенала»?

— У меня отличные отношения с президентом клуба Гурамом Аджоевым. Он очень мне помогает. С руководителями области пока не общался, но знаю, что с их стороны оказывается большая поддержка.

— Читал, что президент кипрского клуба хотел вас уволить, но не знал как. В итоге он решил убрать вас с помощью болельщиков.

— Не уверен, так как знаю об этой истории от других людей. Но действительно после одного матча у стадиона собралось около ста человек, которые были очень агрессивно настроены против меня. В мой адрес летели оскорбления со всех сторон. Но я поступил как мужик и вышел к ним. Спросил: «Хотите, чтобы ушел?» Они: «Да-да!» Нет проблем, я уехал.

— Какого мнения о вашем помощнике Игоре Семшове? Он ведь уже был в команде, когда вас назначили.

— Я тренировал его в «Динамо», когда Семшов был действующим футболистом. Мне комфортно с ним, давно его знаю. Игорь учится на высшую категорию, и у него есть характеристики, благодаря которым он может вырасти в отличного тренера.

— «Арсенал» обыграл «Краснодар» со счетом 1:0. Как-то специально готовились к противостоянию с Федором Смоловым?

— Очень важно перед небольшой паузой одержать победу над таким сильным соперником и уйти на перерыв в хорошем настроении. Что касается Федора, он лучший российский форвард наряду с Дзюбой и Кокориным. Мы готовились противостоять команде, а не одному футболисту. Получилось сыграть плотно в обороне, не дать «Краснодару» пространства.

— Пауза на игры сборных пошла команде на пользу?

— Доволен, что две недели отдыхали от официальных встреч. В команде было немало травмированных, которые смогли залечить повреждения. Плюс в составе практически нет «сборников», чему я тоже рад.

— Как вам живется в Туле?

— Город отличается от Ростова и Перми тем, что ближе к Москве. А еще в Туле есть самовары и пряники — что еще нужно для отличной жизни? Если серьезно, мне здесь очень комфортно. Люблю маленькие города, где нет пробок и большого количества людей.

«ВКАЛЫВАЮ 17 ЛЕТ БЕЗ ПЕРЕРЫВА»

— У вас были предложения о работе помимо «Арсенала»?

— В «Црвене Звезде» остаться не мог, так как не выполнил единственную задачу — победить в чемпионате. Другие команды меня звали, но не из России. Никуда не хотел идти, планировал отдохнуть полгода и потом искать работу. Я вкалываю 17 лет без перерыва, здоровье из-за этого сильно пошатнулось. Ты находишься в постоянном стрессе. Иногда надо восстанавливаться и тренерам. Но Гурам Аджоев уговорил возглавить «Арсенал».

— Почему согласились?

— В России мне комфортно. В следующем году пройдет чемпионат мира, на котором я хочу побывать. Жаль, Черногория не отобралась. Зато приедут сербы, будет за кого болеть. «Арсенал» — мой шестой клуб в России. В стольких командах не работал ни один иностранный тренер.

— Тем не менее приход в «Арсенал» — шаг назад?

— С одной стороны, я работал в топ-клубе Сербии, в российских грандах, но нынешняя работа тоже интересна. Время покажет, сделал ли шаг назад. Пока так не думаю.

— Вы стали зарабатывать меньше, чем в «Црвене Звезде»?

— (Смеется.) Нет. Без денег жить трудно, но они у меня не на первом месте. Тем более я их слишком быстро трачу. В общем, отношусь к ним спокойно. Я не жадный человек. На что трачу? Часто помогаю друзьям. Мне нравится тратить деньги ради других, а не на себя.

— Расстроены, что не остались в «Црвене Звезде»?

— В первую очередь огорчен тем, что мы не смогли завоевать второе чемпионство подряд. В этом клубе тренеры меняются очень часто, я же продержался два года — неплохой результат. Понимаю, почему нам не удалось завершить сезон на первом месте. Но для меня эта тема чувствительна, не хотел бы ее обсуждать.

— Правда, что в белградской команде вы хотели подать в отставку через два месяца после назначения, но ее не приняли?

— Не совсем так. В тот момент в руководстве клуба проходили некоторые изменения, и случилось небольшое недопонимание. Было много подводных течений, которые в итоге слились в одну реку. В итоге я остался, и на этом закончим.

— Почему избегаете тем, связанных с «Црвеной Звездой»?

— Просто все, что я сейчас вам скажу, прочитают в Сербии. А мне бы не хотелось говорить лишнего. С некоторыми сербскими журналистами, и не только ими, я остался в плохих отношениях, и любое мое слово могут использовать против меня. Они постоянно пытаются как-то мне навредить: когда сто раз повторяешь одну и ту же ложь, в конце концов она становится правдой.

«НИКОГДА НЕ ЛЮБИЛ ХВАСТАТЬСЯ»

— Вам нравится прозвище Граф?

— Трудно сказать. Не я же себе его дал. Меня так назвали, когда еще играл за «Црвену Звезду». Большинство людей спокойно относятся к такому прозвищу, но есть индивидуумы, которые не любят, что меня так зовут. Они живут не в России.

— В одном английском журнале вам дали определение: человек, который любит дерзкий атакующий стиль и имеет маниакальное стремление к признанию. Согласны?

— С первым тезисом да. Но многое зависит от состава, которым ты располагаешь, и соперника. Иногда приходится обороняться большими силами. Что касается второго определения, то себя таким не считаю. Я, скорее, скромный. Никогда не любил хвастаться.

— Ваша репутация неоднозначна. Было хорошее время в «Амкаре», «Ростове» и «Москве», но при этом провалы в «Динамо» и «Локомотиве».

— Не согласен, что у меня вообще не получилось в названных вами клубах. Не хватило немного времени, чтобы наладить игру, которая приносила бы результат. А с другой стороны — у кого получилось? Очень трудно работать в таких командах, как «Динамо», «Локомотив», «Спартак». К слову, с железнодорожниками я дошел до финала Кубка России.

— Вы спросили, у кого получилось. Сейчас удачно работает Юрий Семин.

— Так он свой! Тут как раз нет ничего удивительного. У меня были проблемы с болельщиками «Динамо», которые на каждом матче отправляли меня в отставку и просили, чтобы назначили динамовца. Они постоянно кричали: «Кобелев! Кобелев!» Был ошарашен таким поведением. Я всегда хочу только лучшего для команды, где работаю. И в стане бело-голубых отдавал себя всего и не считал, что клуб для меня чужой. Но фанатам этого было недостаточно.

Семин же — хороший тренер, который добивался с «Локомотивом» высоких результатов. Он — железнодорожник от пяток до макушки. Плюс имеет в своем составе хороших исполнителей, Мануэл Фернандеш словно заново родился. Так что я нисколько не удивлен отличным результатом команды.

— В «Локомотиве» вас тоже не приняли?

— В том сезоне на матчи ходило очень мало людей, на каждой пресс-конференции я был вынужден отвечать на один и тот же вопрос: «Почему на арене так мало болельщиков?» Когда команда не проигрывала на протяжении 13 матчей кряду и мы шли на третьем месте — даже тогда должной поддержки со стороны болельщиков у нас не было. Кажется, могу написать книгу, в которой будут сплошь ответы на тот самый вопрос. Что говорить, если сейчас «Локомотив» идет на втором месте, у руля свой в доску человек, а люди все равно не идут на стадион.

— Согласны, что не справились с давлением?

— Ответ лежит на поверхности. Но в маленьких клубах тоже есть серьезное давление, пусть и не такое, как в топ-командах. Но где бы я ни работал, испытываю прежде всего внутреннюю ответственность за результат, которая давит на меня. Хочется все сделать идеально. И это желание не зависит от того, работаешь в «Арсенале» или «Локомотиве».

— То есть не считаете, что провалились?

— Мне просто не хватило немного времени, чтобы создать коллектив. Но оба раза я был на правильном пути.

«УШЕЛ ИЗ “ЛОКО” НА ЭМОЦИЯХ»

— Какие у вас были отношения с тогдашним президентом «Локомотива» Ольгой Смородской?

— Отличные! Мы качественно сработались. Она хороший руководитель.

— Тогда почему ушли перед финалом Кубка России?

— Это было исключительно мое решение. Меня не уволили, как многие говорили. Пришел к Ольге Юрьевне и сказал, что хочу встряхнуть команду, а это можно сделать только с помощью отставки. На этом разговор фактически закончился.

— Вы же могли выиграть Кубок России!

— Да, мог. Но так получилось.

— Жалеете?

— Честно, да. Поторопился с решением, принял его на эмоциях, импульсивно, и его никак нельзя назвать логическим. Я вообще очень эмоциональный человек, и тогда у меня просто сдали нервы. Сейчас понимаю, что мог стать первым иностранным тренером, который выиграл два Кубка России подряд с разными командами. Тогда об этом не думал. Сейчас жалею. Кстати, я получил медаль за победу в турнире. Очень рад, что руководство железнодорожников вспомнило обо мне.