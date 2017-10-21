Миодраг Божович: Поторопился с уходом из «Локомотива»
Главный тренер «Арсенала» рассказал «ССФ», чем его привлекла Тула, вспомнил о непростом расставании с «Динамо» и «Локо», а также назвал себя скромным человеком.
Главный тренер «Арсенала» рассказал «ССФ», чем его привлекла Тула, вспомнил о непростом расставании с «Динамо» и «Локо», а также назвал себя скромным человеком.
«НЕДОВОЛЕН РЕЗУЛЬТАТАМИ «АРСЕНАЛА»
— Перед стартом сезоном вы озвучили задачу попасть в десятку. Цель изменилась?
— Мы
— По мнению
— Мне тоже не хватило времени. Прошло три месяца после моего прихода в команду, поэтому в целом процесс работы налажен. Но коллектив не строится за квартал, полгода или год. Нужно больший срок. Современное руководство любого клуба готово терпеть все меньше, такова участь тренера.
— Вы сказали, что в «Арсенал» пришли хорошие игроки. Но есть другое мнение: они просто не были нужны никому в РФПЛ.
— В нашей команде сильные ребята. Я никогда не смотрю футболистам в паспорт. Для меня нет разницы, старый или молодой спортсмен. Он либо хороший, либо нет.
— Вы отстаете от шестого места на три очка. Насколько довольны стартом?
— Я бы добавил: опережаем команду из зоны вылета на четыре очка. Таблица плотная, чемпионат интересный. Все теряют баллы. Нашими показателями я недоволен. Потеряли много очков в Туле, «Арсенал» не имеет на это права. Причем оступались с клубами из нижней части таблицы — «Тосно», «Амкаром» и «Уралом». Должны были добирать восемь очков, вот тогда получился бы прекрасный старт.
«САМОВАРЫ И ПРЯНИКИ — ЧТО ЕЩЕ НУЖНО?»
— «Арсенал» по бюджету — самая «дешевая» команда, с которой вы работали в России?
— Не знаю. Руководство вовремя платит зарплату и создает отличные условия для работы. Понятно, мы не можем соревноваться в суммах трансферов с «Зенитом», «Краснодаром» и другими грандами РФПЛ. Но жаловаться не на что.
— Вы не скрывали, что в некоторых клубах руководство вмешивалось в вашу работу.
— Не хотел бы называть их. Зачем ворошить прошлое? Почти со всеми тренерами случались моменты, когда им навязывали игроков. Иногда говорили, что тот или иной человек должен выходить в основном составе. Хотя футбол — непростая игра, в нем разбираются все.
— Довольны взаимодействием c менеджерами «Арсенала»?
— У меня отличные отношения с президентом клуба Гурамом Аджоевым. Он очень мне помогает. С руководителями области пока не общался, но знаю, что с их стороны оказывается большая поддержка.
— Читал, что президент кипрского клуба хотел вас уволить, но не знал как. В итоге он решил убрать вас с помощью болельщиков.
— Не уверен, так как знаю об этой истории от других людей. Но действительно после одного матча у стадиона собралось около ста человек, которые были очень агрессивно настроены против меня. В мой адрес летели оскорбления со всех сторон. Но я поступил как мужик и вышел к ним. Спросил: «Хотите, чтобы ушел?» Они: «Да-да!» Нет проблем, я уехал.
— Какого мнения о вашем помощнике Игоре Семшове? Он ведь уже был в команде, когда вас назначили.
— Я тренировал его в «Динамо», когда Семшов был действующим футболистом. Мне комфортно с ним, давно его знаю. Игорь учится на высшую категорию, и у него есть характеристики, благодаря которым он может вырасти в отличного тренера.
— «Арсенал» обыграл «Краснодар» со счетом 1:0.
— Очень важно перед небольшой паузой одержать победу над таким сильным соперником и уйти на перерыв в хорошем настроении. Что касается Федора, он лучший российский форвард наряду с Дзюбой и Кокориным. Мы готовились противостоять команде, а не одному футболисту. Получилось сыграть плотно в обороне, не дать «Краснодару» пространства.
— Пауза на игры сборных пошла команде на пользу?
— Доволен, что две недели отдыхали от официальных встреч. В команде было немало травмированных, которые смогли залечить повреждения. Плюс в составе практически нет «сборников», чему я тоже рад.
— Как вам живется в Туле?
— Город отличается от Ростова и Перми тем, что ближе к Москве. А еще в Туле есть самовары и пряники — что еще нужно для отличной жизни? Если серьезно, мне здесь очень комфортно. Люблю маленькие города, где нет пробок и большого количества людей.
«ВКАЛЫВАЮ 17 ЛЕТ БЕЗ ПЕРЕРЫВА»
— У вас были предложения о работе помимо «Арсенала»?
— В «Црвене Звезде» остаться не мог, так как не выполнил единственную задачу — победить в чемпионате. Другие команды меня звали, но не из России. Никуда не хотел идти, планировал отдохнуть полгода и потом искать работу. Я вкалываю 17 лет без перерыва, здоровье
— Почему согласились?
— В России мне комфортно. В следующем году пройдет чемпионат мира, на котором я хочу побывать. Жаль, Черногория не отобралась. Зато приедут сербы, будет за кого болеть. «Арсенал» — мой шестой клуб в России. В стольких командах не работал ни один иностранный тренер.
— Тем не менее приход в «Арсенал» — шаг назад?
— С одной стороны, я работал в
— Вы стали зарабатывать меньше, чем в «Црвене Звезде»?
— (Смеется.) Нет. Без денег жить трудно, но они у меня не на первом месте. Тем более я их слишком быстро трачу. В общем, отношусь к ним спокойно. Я не жадный человек. На что трачу? Часто помогаю друзьям. Мне нравится тратить деньги ради других, а не на себя.
— Расстроены, что не остались в «Црвене Звезде»?
— В первую очередь огорчен тем, что мы не смогли завоевать второе чемпионство подряд. В этом клубе тренеры меняются очень часто, я же продержался два года — неплохой результат. Понимаю, почему нам не удалось завершить сезон на первом месте. Но для меня эта тема чувствительна, не хотел бы ее обсуждать.
— Правда, что в белградской команде вы хотели подать в отставку через два месяца после назначения, но ее не приняли?
— Не совсем так. В тот момент в руководстве клуба проходили некоторые изменения, и случилось небольшое недопонимание. Было много подводных течений, которые в итоге слились в одну реку. В итоге я остался, и на этом закончим.
— Почему избегаете тем, связанных с «Црвеной Звездой»?
— Просто все, что я сейчас вам скажу, прочитают в Сербии. А мне бы не хотелось говорить лишнего. С некоторыми сербскими журналистами, и не только ими, я остался в плохих отношениях, и любое мое слово могут использовать против меня. Они постоянно пытаются
«НИКОГДА НЕ ЛЮБИЛ ХВАСТАТЬСЯ»
— Вам нравится прозвище Граф?
— Трудно сказать. Не я же себе его дал. Меня так назвали, когда еще играл за «Црвену Звезду». Большинство людей спокойно относятся к такому прозвищу, но есть индивидуумы, которые не любят, что меня так зовут. Они живут не в России.
— В одном английском журнале вам дали определение: человек, который любит дерзкий атакующий стиль и имеет маниакальное стремление к признанию. Согласны?
— С первым тезисом да. Но многое зависит от состава, которым ты располагаешь, и соперника. Иногда приходится обороняться большими силами. Что касается второго определения, то себя таким не считаю. Я, скорее, скромный. Никогда не любил хвастаться.
— Ваша репутация неоднозначна. Было хорошее время в «Амкаре», «Ростове» и «Москве», но при этом провалы в «Динамо» и «Локомотиве».
— Не согласен, что у меня вообще не получилось в названных вами клубах. Не хватило немного времени, чтобы наладить игру, которая приносила бы результат. А с другой стороны — у кого получилось? Очень трудно работать в таких командах, как «Динамо», «Локомотив», «Спартак». К слову, с железнодорожниками я дошел до финала Кубка России.
— Вы спросили, у кого получилось. Сейчас удачно работает Юрий Семин.
— Так он свой! Тут как раз нет ничего удивительного. У меня были проблемы с болельщиками «Динамо», которые на каждом матче отправляли меня в отставку и просили, чтобы назначили динамовца. Они постоянно кричали: «Кобелев! Кобелев!» Был ошарашен таким поведением. Я всегда хочу только лучшего для команды, где работаю. И в стане
Семин же — хороший тренер, который добивался с «Локомотивом» высоких результатов. Он — железнодорожник от пяток до макушки. Плюс имеет в своем составе хороших исполнителей, Мануэл Фернандеш словно заново родился. Так что я нисколько не удивлен отличным результатом команды.
— В «Локомотиве» вас тоже не приняли?
— В том сезоне на матчи ходило очень мало людей, на каждой
— Согласны, что не справились с давлением?
— Ответ лежит на поверхности. Но в маленьких клубах тоже есть серьезное давление, пусть и не такое, как в
— То есть не считаете, что провалились?
— Мне просто не хватило немного времени, чтобы создать коллектив. Но оба раза я был на правильном пути.
«УШЕЛ ИЗ “ЛОКО” НА ЭМОЦИЯХ»
— Какие у вас были отношения с тогдашним президентом «Локомотива» Ольгой Смородской?
— Отличные! Мы качественно сработались. Она хороший руководитель.
— Тогда почему ушли перед финалом Кубка России?
— Это было исключительно мое решение. Меня не уволили, как многие говорили. Пришел к Ольге Юрьевне и сказал, что хочу встряхнуть команду, а это можно сделать только с помощью отставки. На этом разговор фактически закончился.
— Вы же могли выиграть Кубок России!
— Да, мог. Но так получилось.
— Жалеете?
— Честно, да. Поторопился с решением, принял его на эмоциях, импульсивно, и его никак нельзя назвать логическим. Я вообще очень эмоциональный человек, и тогда у меня просто сдали нервы. Сейчас понимаю, что мог стать первым иностранным тренером, который выиграл два Кубка России подряд с разными командами. Тогда об этом не думал. Сейчас жалею. Кстати, я получил медаль за победу в турнире. Очень рад, что руководство железнодорожников вспомнило обо мне.
— Многие подмечали, что тогда вы были выхолощены эмоционально и физически, потому и решили сменить страну. Перезагрузка произошла?
— Действительно был истощен. Я эмоциональный человек, и тогда очень сильно переживал. Но не скажу, что «Црвена Звезда» помогла мне перезагрузиться (смеется). Эта команда имеет самую большую армию болельщиков, которая считает, что победа при плохой игре равна поражению. Давление со стороны прессы, руководства, фанатов идет колоссальное. Но я знал, куда иду. Просто не думайте, что в Сербии я отдыхал. Сейчас понял, что даже в «Динамо» и «Локомотиве» было легче. Хотя когда ты играешь при полном стадионе, который беснуется, это настоящий кайф.