«Спартак» в Москве сыграет с «Амкаром» в матче чемпионата России по футболу
МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Четыре матча в Хабаровске,
МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Четыре матча в Хабаровске,
Разгром испанской «Севильи» со счетом 5:1 во вторник стал уже третьей победой «Спартака» подряд, при этом красно- белые не проигрывают 10 матчей, из них три в главном еврокубке и шесть — в чемпионате страны. После неудачного старта в национальном первенстве чемпион России вновь претендует на самые высокие места, а в случае победы над пермяками поднимется на четвертое место, сократив отставание от лидирующего «Зенита» до пяти очков.
«Готовить “Спартак” после матча Лиги чемпионов, конечно, тяжело», — признался наставник «Спартака» Массимо Каррера. К тому же «Амкар» в последних матчах также набрал ход, не пропускает голы четыре встречи подряд. Из них три пермяки выиграли, в том числе и в Москве у одного из фаворитов — «Локомотива» (1:0).
Меньше «Амкара» (9 мячей) пропустил лишь «Зенит», в ворота «Спартака» в 13 матчах влетело вдвое больше мячей — 18. При этом «Амкар» Гаджи Гаджиева остается командой с худшей в лиге атакой, забив всего семь голов. В предыдущем матче «Амкар» на своем поле не сумел победить «Тосно» (0:0), однако три предыдущие гостевые встречи выиграл с одинаковым счетом 1:0.
В матче с «Севильей» «Спартак» понес очередную потерю — травму мышцы получил Александр Самедов, который пропустит около полутора месяцев. Продолжают лечиться голкипер Артем Ребров и форвард Зе Луиш, приступил к тренировкам в общей группе полузащитник Роман Зобнин, однако его возвращение после полученной в июне травмы колена пока маловероятно.
Матч с «Амкаром» пройдет в 19:00 мск на столичной «Открытие-Арене», главный арбитр — Павел Кукуян из Сочи.
Тур начнется в Хабаровске
14-й тур стартует в Хабаровске, где местный СКА сыграет с «Уфой». Хабаровская команда дома не проигрывает уже пять матчей, на домашней арене одержав обе победы в элите — над «Анжи» (2:0) и «Ростовом» (2:1). Дальневосточники все еще находятся в зоне вылета, хотя победа над уфимцами позволит выбраться на 13-е место.
«Уфа» не пропускает уже три матча, сумев за этот период сыграть в гостях вничью с ЦСКА (0:0) и победить «Локомотив» в предыдущем туре — 1:0. СКА и «Уфа» на старте сезона мало забивают — восемь и девять мячей соответственно, опережая по этому показателю лишь «Амкар». Матч на хабаровском стадионе имени Ленина начнется в 11:30 мск, главным арбитром назначен Сергей Куликов из Саранска.
В 14:00 мск на стадионе «Петровский» в
Матч в
Бердыев против «удобного» «Динамо»
В 16:30 на «Казань-Арене» местный «Рубин» начнет матч с московским «Динамо», которое волжский клуб победил 15 раз в 28 матчах при всего трех поражениях. «Динамо» сумело выиграть первый матч под руководством Дмитрия Хохлова — у хабаровского СКА со счетом 2:0, в предыдущем туре прервал серию неудач и «Рубин» Курбана Бердыева, обыграв в гостях «Ростов» (1:0). При этом два последних домашних матча казанский клуб проиграл — «Уралу» и «Амкару» с одинаковым счетом 0:1.
Главный арбитр матча «Рубина» и «Динамо» — Кирилл Левников из
14-й тур продолжится в воскресенье, когда сыграют «Урал» и «Ахмат», ЦСКА и «Зенит», «Анжи» и «Арсенал». Завершится тур в понедельник матчем «Локомотива» и «Краснодара».
После 13 туров в турнирной таблице лидирует «Зенит», набрав 28 очков. 26 очков у «Локомотива», 24 очка набрал ЦСКА.