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01:43 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» в Москве сыграет с «Амкаром» в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Четыре матча в Хабаровске, Санкт-Петербурге, Казани и Москве пройдут в субботу в рамках 14-го тура чемпионата России по футболу. Московский «Спартак» после яркой победы в Лиге чемпионов над испанской «Севильей» сыграет с пермским «Амкаром» на своем поле.

Источник: ИТАР-ТАСС

Разгром испанской «Севильи» со счетом 5:1 во вторник стал уже третьей победой «Спартака» подряд, при этом красно- белые не проигрывают 10 матчей, из них три в главном еврокубке и шесть — в чемпионате страны. После неудачного старта в национальном первенстве чемпион России вновь претендует на самые высокие места, а в случае победы над пермяками поднимется на четвертое место, сократив отставание от лидирующего «Зенита» до пяти очков.

Футбол
Премьер-лига 2017/2018
Тур 14, 21.10.2017, 19:00
Спартак М
-Амкар-

«Готовить “Спартак” после матча Лиги чемпионов, конечно, тяжело», — признался наставник «Спартака» Массимо Каррера. К тому же «Амкар» в последних матчах также набрал ход, не пропускает голы четыре встречи подряд. Из них три пермяки выиграли, в том числе и в Москве у одного из фаворитов — «Локомотива» (1:0).

Меньше «Амкара» (9 мячей) пропустил лишь «Зенит», в ворота «Спартака» в 13 матчах влетело вдвое больше мячей — 18. При этом «Амкар» Гаджи Гаджиева остается командой с худшей в лиге атакой, забив всего семь голов. В предыдущем матче «Амкар» на своем поле не сумел победить «Тосно» (0:0), однако три предыдущие гостевые встречи выиграл с одинаковым счетом 1:0.

В матче с «Севильей» «Спартак» понес очередную потерю — травму мышцы получил Александр Самедов, который пропустит около полутора месяцев. Продолжают лечиться голкипер Артем Ребров и форвард Зе Луиш, приступил к тренировкам в общей группе полузащитник Роман Зобнин, однако его возвращение после полученной в июне травмы колена пока маловероятно.

Матч с «Амкаром» пройдет в 19:00 мск на столичной «Открытие-Арене», главный арбитр — Павел Кукуян из Сочи.

Тур начнется в Хабаровске

14-й тур стартует в Хабаровске, где местный СКА сыграет с «Уфой». Хабаровская команда дома не проигрывает уже пять матчей, на домашней арене одержав обе победы в элите — над «Анжи» (2:0) и «Ростовом» (2:1). Дальневосточники все еще находятся в зоне вылета, хотя победа над уфимцами позволит выбраться на 13-е место.

Футбол
Премьер-лига 2017/2018
Тур 14, 21.10.2017, 11:30
СКА-Хабаровск
-Уфа-

«Уфа» не пропускает уже три матча, сумев за этот период сыграть в гостях вничью с ЦСКА (0:0) и победить «Локомотив» в предыдущем туре — 1:0. СКА и «Уфа» на старте сезона мало забивают — восемь и девять мячей соответственно, опережая по этому показателю лишь «Амкар». Матч на хабаровском стадионе имени Ленина начнется в 11:30 мск, главным арбитром назначен Сергей Куликов из Саранска.

В 14:00 мск на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге «Тосно» сыграет против «Ростова», который после успешного старта не может победить уже на протяжении семи матчей, потерпев четыре поражения подряд. Команда Леонида Кучука из группы лидеров опустилась уже на 11-е место, и в случае очередной неудачи может расположиться в зоне переходных матчей. Новичка премьер-лиги «Тосно» ростовчане опережают всего на три очка. «Тосно», наконец, сумел одержать первую победу на формально домашнем стадионе — над «Ахматом» (1:0), затем устояв в Перми.

Матч в Санкт-Петербурге обслужит судейская бригада во главе с Владимиром Москалевым из Воронежа.

Бердыев против «удобного» «Динамо»

Футбол
Премьер-лига 2017/2018
Тур 14, 21.10.2017, 16:30
Рубин
-Динамо М-

В 16:30 на «Казань-Арене» местный «Рубин» начнет матч с московским «Динамо», которое волжский клуб победил 15 раз в 28 матчах при всего трех поражениях. «Динамо» сумело выиграть первый матч под руководством Дмитрия Хохлова — у хабаровского СКА со счетом 2:0, в предыдущем туре прервал серию неудач и «Рубин» Курбана Бердыева, обыграв в гостях «Ростов» (1:0). При этом два последних домашних матча казанский клуб проиграл — «Уралу» и «Амкару» с одинаковым счетом 0:1.

Главный арбитр матча «Рубина» и «Динамо» — Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

14-й тур продолжится в воскресенье, когда сыграют «Урал» и «Ахмат», ЦСКА и «Зенит», «Анжи» и «Арсенал». Завершится тур в понедельник матчем «Локомотива» и «Краснодара».

После 13 туров в турнирной таблице лидирует «Зенит», набрав 28 очков. 26 очков у «Локомотива», 24 очка набрал ЦСКА.

Амкар
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Рубин
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