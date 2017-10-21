Шик против экономии. «Зенит» в гостях у ЦСКА

ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ ВЛАДИВОСТОКА В ПЕТЕРБУРГ

Времена в футболе — как и в стране в целом, и в мире — меняются. Может, порой и не очень быстро, но неизбежно. «Лишь мгновение ты наверху, и стремительно падаешь вниз», — как пел Высоцкий. И наоборот.

Можно ли сейчас поверить, что «Зенит» был беден, как церковная мышь? А такое было, и не так давно — в первой половине 90-х, уже в российские времена. Помню, работал над книгой «Правда о «Зените» — и с открытым ртом слушал рассказ тандема питерских тренеров Вячеслав Мельников — Борис Раппопорт (в разные времена то один был главным, а второй ассистентом, то наоборот) о полете питерцев на Дальний Восток, в Находку и Владивосток. Выступали сине-бело-голубые в ту пору в первой лиге. Да-да, и такое тоже было. Меньше четверти века назад. И ходило тогда на них по 500 человек, и играли они иной раз дома бог знает на каких заводских стадионах…

В ту пору деньги «Зенит» с трудом наскребал на каждый выезд. На перелет вроде хватило. Только обратно лететь команда должна была не из Владивостока, а из… Хабаровска — оттуда билеты оказались дешевле. Но, пока добирались туда на поезде (на который потратили почти последние деньги), рейсовый самолет отправился в Питер. И это стало только началом приключения.

В аэропорту к людям из «Зенита» подошло некое «лицо кавказской национальности» и вкрадчиво спросило, не хочет ли команда улететь и сколько у нее на это есть денег. И объяснил, что на расположенном неподалеку военном аэродроме стоит Ту-154, который только что привез призывников. Пилотам нужно подзаработать — вот они и набирают людей на обратный рейс. Дождались командира, в летной форме — ему поверили. Трех миллионов рублей, правда, у всех вскладчину не нашлось — но сговорились и на меньшей сумме. И то пришлось одалживаться у… футболиста, летевшего с командой из «Океана», чтобы заключить контракт с «Зенитом».

На военной машине с решетками доехали-таки до аэропорта. Долетели до Новосибирска, там сели на дозаправку, о которой, впрочем, еще предстояло договориться. Пассажиров попросили надолго не расходиться, а в итоге просидели в самолете всю ночь. В туалет с какого-то момента ходили уже на взлетную полосу. Наутро все-таки договорились, заправились и продолжили путь.

За час до прилета в Москву выяснилось, что посадка будет не в столичном аэропорту, а где-то в Клину. Приземлились, потащились со всеми вещами на электричку (!). А они шли забитые — не зайдешь. Требовалось доехать до Твери и сделать пересадку. Шел уже третий день путешествия из Владивостока в Петербург. Первую ночь команда ехала на поезде в Хабаровск, вторую — сидела в самолете в Новосибирске.

Причем дома никто не знал, куда пропал «Зенит»: мобильных телефонов в ту пору не существовало. Представители клуба встречали тот самолет из Хабаровска, которым команда должна была прилететь изначально — ее не было. И никто ничего не знал. В «Луче» сказали, что питерцев отправили. А потом они исчезли! В городе началась жуткая паника. Только из Твери дозвонились и сообщили, что все нормально.

Пока ждали всех (полкоманды потерялось в суете) на тверском вокзале и собирали последние копейки на железнодорожные билеты, наступил апогей — или, как выразился бы писатель Юрий Поляков, апофегей — этой трагикомедии. Все жутко голодные. На все оставшиеся крохи куплены два батона вареной колбасы. Тренеры-рассказчики с врачом Михаилом Гришиным стали ее резать и раздавать игрокам прямо на перроне.

И вдруг протягивается отвратительная грязная рука, и раздается сиплый рык: «А мне?», — продолжали Мельников и Раппопорт. — «Оказалось — бомж. Подумал, что идет какая-то благотворительная акция. Насилу его прогнали».

1992 год. ЦСКА прошел «Барселону» в Лиге чемпионов | Источник: Спорт-Экспресс

ОТ ВОЕННОГО БОРТА НА ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ ДО 20 ТРОФЕЕВ

Вот такие были у «Зенита» времена. Скажи тогда его футболистам, что в обозримом будущем клуб станет кратным чемпионом России и будет покупать бразильца и бельгийца за 100 миллионов евро (кстати, и валюта такая тогда еще не появилась), а потом сразу пятерых аргентинцев — они бы с ума сошли. А скорее, отправили бы говорившего в «специальную больницу».

У ЦСКА в ту пору все было, конечно, оптимистичнее (клуб и «Барселону» на «Камп Ноу» обыграл, и в первую Лигу чемпионов попал) — но и он домашние матчи той Лиги проводил в Берлине, а на один из них полетел военным бортом с деревянными лавками вместо кресел. А потом, когда армейцев возглавил и начал дербанить — что в футболе, что в хоккее — полковник Барановский, команда разделилась на две части, и почти все лучшие ушли к Александру Тарханову в «Торпедо». Попробуйте спроецировать на сегодняшний день уход сильнейшей половины ЦСКА в «Торпедо», а?

И вдумайтесь в цифры — за все постсоветские 90-е годы последний чемпион СССР ЦСКА и вернувшийся в 96-м во главе с Павлом Садыриным (тренером, две эти команды олицетворявшим) «Зенит» на двоих завоевали ровно один трофей. Кубок России-99, выигранный в финале у «Динамо» петербуржцами, дубль у которых сделал нынешний болельщик «Спартака» Александр Панов. Все смешалось в слегка безумном российском футбольном доме!

ЦСКА в ту пору владели и руководили выходцы из Чеченской республики — Шахруди Дадаханов и Авалу Шамханов. Они наняли правильного тренера, Олега Долматова, который в 98-м и 99-м взял для армейцев серебро и бронзу — первые их российские медали. А в 2001-м красно-синие дождались, наконец, своей главной удачи в российской истории. Ее звали Евгений Гинер. И ведь немногим ранее он мог купить «Спартак», но тогда, видимо, у красно-белых все еще было не так плохо с финансами, плюс к тому Олег Романцев доверием к Гинеру не проникся — слишком прямо тот заявил о своих менеджерских намерениях. Вместо этого год спустя в «Спартак» придет Андрей Червиченко. После чего был девятикратный чемпион России — и весь вышел.

С 2002-го начался новый цикл в российской футбольной истории, главную роль в котором суждено было сыграть ЦСКА. Вначале его главным оппонентом был «Локомотив», затем — «Зенит», «Рубин» и вновь «Зенит». Но на 15-летнем отрезке с 2002-го по 2016-й именно армейцы президента Гинера и тренеров Газзаева, Зико и Слуцкого взяли больше всех трофеев — 20.

Если кто забыл — именно ЦСКА в первой половине 2000-х был самым богатым клубом страны и первым в России взорвал трансферный рынок. Достаточно сказать, что Сергею Игнашевичу, переманенному из чемпионского «Локомотива», положили зарплату в несколько раз большую, чем у далеко не бедных железнодорожников. И таких легионеров, как Ярошик, Олич, Вагнер, Карвалью, Жо в ту пору не мог себе позволить никто. Другое дело, что имеющиеся деньги частный клуб ЦСКА использовал максимально эффективно, крайне редко ошибаясь с приобретениями. И первым в истории российских клубов выиграл еврокубок, взяв в 2005-м Кубок УЕФА.

ЦСКА в ту пору у многих ассоциировался с Романом Абрамовичем (тем более, титульным спонсором красно-синих была подконтрольная олигарху «Сибнефть») и в глазах многих болельщиков других команд был клубом-нуворишем, не особо считающим деньги. «Зенит» же времен президента Давида Трактовенко и главного тренера Властимила Петржелы — напротив, симпатичным, дерзким и небогатым анархистом, бросающим вызов сытому толстосуму. Ничего больше серебра тот «Зенит» не взял, но в стране его любили. Для нейтрального наблюдателя, если сравнить ЦСКА и «Зенит», последний был определенно милее. А первый — богаче и влиятельнее.

«ЗЕНИТ» — СИНОНИМ ИНОСТРАННЫХ ТРЕНЕРОВ. ЦСКА — РОССИЙСКИХ

Но тут в 2006-м «Газпром» купил контрольный пакет акций, назначил президентом Сергея Фурсенко, а тот вскоре убрал Петржелу и пригласил Дика Адвоката. Но прежде, осенью того самого 2006-го, состоялся очень важный матч «Зенита» с ЦСКА, в котором судейская бригада отменила два чистых гола Андрея Аршавина. После чего еще и невидимая глазу простого болельщика конфигурация российского футбола начала стремительно меняться.

В 2007—2008-м теперь уже «Зенит» совершил две самые крупные трансферные сделки на тот момент в российской истории, купив за 20 миллионов долларов Тимощука и за 30 миллионов евро — Данни. Оба приобретения попали в самую «девятку». Капитан чемпионского и кубко-уефашного «Зенита» и автор победного гола-шедевра в Суперкубке УЕФА!

Нет, финансовые, да и административные возможности Гинера тогда еще отнюдь не иссякли. Но главным транжирой с того момента и до сих пор, с небольшим перерывом на «Анжи», однозначно стал «Зенит».

Адвокат транзитом через Давыдова (последнего на сегодня российского тренера «Зенита», и то — и.о.) сменялся Спаллетти, тот — Виллаш-Боашем, тот — Луческу, тот — Манчини. Если не брать только что пришедшего итальянца, то из всех тренеров-иностранцев газпромовских времен не выиграл первенство только румын, у которого времени было меньше всех, а прожитых лет — больше. При этом двумя комплектами золота может похвастать только Спаллетти.

Удивительный парадокс, но клуб едва ли не главной российской госкомпании наглухо закрыл для себя тему отечественных тренеров. Может, когда-нибудь узнаем — почему.

А ЦСКА, напротив, с самого начала правления Гинера сделал ставку на российских специалистов. Были, конечно, и иностранные пробы, но Жорже, Зико и Хуанде Рамос в общей сложности не проработали и полутора лет. А Газзаев — шесть с половиной. А Слуцкий — семь с хвостиком. Оба выиграли РФПЛ по три раза. По чемпионствам российских времен «Зенит» пока уступает армейцам — 4:6.

В последнее время Слуцкий делал это уже на инерции былых приобретений, выжимая максимум из того, что есть. С 2014 года ЦСКА перестал покупать футболистов за деньги. Либо аренда, либо свободные агенты. Сказались и вложения Гинера в новый армейский стадион, и то, что значительная часть его бизнеса находилась в Украине со всеми вытекающими отсюда в последние три года последствиями.

То, что минувшим летом армейцы, расставшись с Тошичем и Ионовым, не взяли вовсе никого, ни для кого же не стало откровением. О том, как может не укомплектовываться действующий чемпион — «Спартак», рассуждали на каждом углу, ЦСКА же в этом контексте даже не обсуждался. Хотя ему игроки нужны уж точно не меньше. Но все знали: брать их не на что. И то, что премиальные за каждую Лигу чемпионов в клубе выплачиваются нескоро, для тех, кто «в теме», тоже уже несколько лет не откровение. Но футболисты не жаловались: они в ЦСКА — семья, и знают, что, в конце концов, обязательно все получат.

Надежды армейцев: 19-летний Константин КУЧАЕВ, 20-летний Тимур ЖАМАЛЕТДИНОВ, 21-летний Александр ГОЛОВИН и 19-летний Федор ЧАЛОВ | Источник: Спорт-Экспресс

ВСТРЕЧАЙТЕ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС

Пока ЦСКА беднел, «Зенит» богател. Новый виток пошел с 2012 года, с Халка и Витселя, а затем Гарая. Но эта модель, во главе которой был поставлен Виллаш-Боаш, сработала не так, как ожидали питерские боссы — лишь одно золото из трех возможных и ни одного четвертьфинала Лиги чемпионов. Затем случился странный год с Луческу и дивными трансферами (все звезды — на выход, а на вход — Эрнани с Цаллаговым и Молло).

Чем клуб богаче, тем безжалостнее к нему болельщики других команд. Злого смеха с их стороны на предмет двух подряд невыходов «Зенита» в Лигу чемпионов звучало с лихвой. И с этим было решено раз и навсегда покончить — в том числе и возвращением все того же Фурсенко, вытащившего из рукава давний неиспользованный козырь времен 2012 года и работы в РФС по имени Роберто Манчини. В то время как в ЦСКА Слуцкого, уставшего от бесперспективности и захотевшего для себя нового вызова, сменил Виктор Гончаренко.

Шик и блеск против экономии на всем. 70-тысячный космический корабль против частного скромно оформленного 30-тысячника староанглийского типа. Атакующие игроки Кокорин, Дриусси, Дзюба, Ригони и Полоз против Витинью, Оланаре, Чалова и Жамалетдинова. У одних в двух последних домашних евроматчах (правда, в Лиге Европы, но тоже не против деревень) — общие 6:2, у других, но в Лиге чемпионов, — 1:6.

И при этом — всего четыре на сегодня очка зазора. ЦСКА нынешнего образца, в отличие от «Зенита», никому не приходило в голову заранее короновать, а он знай себе курочкой по зернышку очки поклевывает. В группе Лиги чемпионов десять с лишним лет на ноль сыграть не может — а в прошлом чемпионате 20 раз это проделывал, и в этом — уже восемь. Что, правда, более чем убедительно говорит о темпе первенства РФПЛ и уровне его атакующих линий. Тем не менее, при отсутствии какого бы то ни было запаса выйти без пяти ведущих футболистов в Краснодаре и выиграть у одного из главных конкурентов — это уметь надо. Уметь терпеть. Никто сегодня в лиге не владеет этим так, как красно-синие.

А сине-бело-голубые Манчини умеют блистать. Когда у них идет — не стой под стрелой. И от «Спартака» клочки по закоулочкам летали, и от «Ахмата», и от «Краснодара». Когда в гостях был растерзан последний, всем уже казалось: тушите свет, борьба теперь только за серебро. Кстати, ЦСКА на контрасте в том туре скатал унылейшую, безмоментную нулевую ничью с аутсайдером «Динамо». А «Спартак» так и вовсе на последней добавленной минуте отполз от «Анжи».

И тут что-то случилось. «Зенит», похоже, решил, что жизнь удалась. Ничья с «Анжи», домашнее поражение от «Арсенала» — и вот «Локомотив» в двух очках, ЦСКА в четырех, «Спартак» в восьми. И у питерцев — ЦСКА с «Локомотивом» в двух ближайших турах.

Европа снабдила команды полярным настроением. Такого ужасного домашнего матча Лиги чемпионов нашего клуб с нетоповым соперником, какой ЦСКА провел с «Базелем», не помню давно и ни у кого. Те же армейцы в трех предыдущих сезонах занимали в группах ЛЧ последнее место, но проигрывали в каждой Лиге дома только по разу — «Баварии», «Вольфсбургу» и «Тоттенхэму». При этом побеждали ПСВ, делали ничьи с «Манчестер Сити», «Ромой», «МЮ», «Монако» и «Байером».

А сейчас на «Арене ЦСКА» — уже два безнадежных поражения. И второй гол, пропущенный в концовке, обещает сильно аукнуться, даже если красно-синим вдруг удастся выиграть в Швейцарии — при прочих равных первыми считаются личные встречи, а победить с разницей в два мяча — в такое, по правде, верится с трудом.

«Зенит» же соперников по Лиге Европы пока рвет без особых усилий. В четверг аргентинское танго исполнял последний из прибывших — Ригони, оформив хет-трик. Питерцы порхали по полю вплоть до последней минуты, армейцы — еле ползали с первой.

Кажется, все ясно. Но не будем торопиться. Во-первых, у ЦСКА на подготовку на день больше — хотя глубину составов сравнивать смешно. А во-вторых, красно-синие в России, повторяю, как никто умеют терпеть. Последние же матчи «Зенита» показывают, что когда против него выходят не восхищаться, а грызть землю — что-то может пойти не так.

У Манчини все началось очень красиво. Но ведь, вспомним, и у Луческу в первые пару месяцев комбинационная игра настраивалась — ой-ой-ой. А потом что-то засбоило, да так, что починке не поддалось. То ли личное — между тренером и игроками, то ли трансферное, то ли все вместе. Первые трудности пошли — и посыпалось.

Сейчас, правда, состав намного сильнее, а тренер, еще более титулованный, — намного моложе. Но ЦСКА уже показал в Краснодаре, что способен не разжать челюсть даже когда это кажется невозможным. Почему-то это качество работает у него только в России. Однако же — работает.

Два совсем разных пути у нынешних ЦСКА и «Зенита». Не найти, пожалуй, более непохожих по философии клубов. Но не стоит забывать, что когда-то все было наоборот — армейцы раннего Гинера были богатеями № 1, а зенитовцы ранних 90-х три дня добирались из Владивостока в Москву через поезд в Хабаровск, ночь на новосибирской дозаправке и тверскую электричку.