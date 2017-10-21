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00:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Восьмая попытка Гончаренко победить «Зенит»

Статистические расклады 14-го тура чемпионата России.

Источник: Спорт-Экспресс

ЦИФРЫ ТУРА

0 поражений в семи домашних матчах потерпел «Урал» в этом чемпионате (+2=5−0, мячи 9−6). После проигрыша «Зенита» в прошлом туре екатеринбуржцы остались единственной командой, не знающей неудач на своем поле.

1 победу одержало «Динамо» в гостях у «Рубина» в чемпионатах России (+1=3−10, мячи 10−28). В ноябре 2006 года успех бело-голубым принес гол Дерлея. Всего москвичи выиграли у казанцев только три встречи из 28 (+3=10−15, мячи 21−44).

2 очка набрали команды Виктора Гончаренко в матчах с «Зенитом» в чемпионатах России (+0=2−3, мячи 2−10). Еще одной ничьей с питерцами белорусский специалист добился в Лиге чемпионов, возглавляя БАТЭ (+0=1−1, мячи 1−3).

3 главных тренера возглавляли «Краснодар» в высшем дивизионе. Славолюб Муслин и Олег Кононов покидали «быков» после поражений от «Локомотива» — 1:3 в 2013-м и 1:2 в 2016-м соответственно. Игорь Шалимов подходит к игре с железнодорожниками на фоне четырехматчевой серии неудач в официальных матчах.

4 матча составляет победная серия «Спартака» в противостоянии с «Амкаром» (мячи 7−2). В Москве пермяки обыграли красно-белых всего один раз — в мае 2011 года (+1=5−7, мячи 12−29).

5 официальных встреч провели «Уфа» и «СКА-Хабаровск». Клуб из столицы Башкирии одержал две победы (в рамках первого дивизиона и Кубка России) при трех ничьих (мячи 6−3).

6 желтых карточек получил в 13 турах Владимир Гранат. Защитник «Рубина» лидирует в премьер-лиге по числу предупреждений. По пять «горчичников» у хабаровчанина Максима Казанкова и грозненца Вилькера Анхеля.

7 туров не может победить «Ростов» (+0=3−4, мячи 3−8). После успеха «Динамо» во встрече со «СКА-Хабаровск», команда Леонида Кучука не выигрывает дольше всех. Более того, дончане уступили в четырех последних матчах (мячи 1−6).

8 матчей ЦСКА не может взять верх над «Зенитом» во всех турнирах (+0=3−5, мячи 5−13). После победы в марте 2014-го армейцы набрали лишь 3 очка из 18 возможных в чемпионате и уступили в финалах Кубка и Суперкубка страны.

11 таймов не пропускает в премьер-лиге ЦСКА. Сухая серия Игоря Акинфеева составляет уже 495 минут. Главный преследователь армейца — пермяк Артур Нигматуллин — не позволяет соперникам отличиться на протяжении 398 минут.

13 очков набрал в шести последних турах «Амкар» (+4=1−1, мячи 6−1). Пермяки продуктивнее всех выступили на этом отрезке. 12 очков на счету ближайшего соперника команды Гаджи Гаджиева — «Спартака» (+3=3−0, мячи 9−5).

15 побед друг над другом одержали в чемпионате России «Зенит» и ЦСКА (+15=14−15, мячи 56−53 в пользу сине-бело-голубых). Отрицательный баланс у армейцев с «Динамо» (+17=15−19, мячи 68−67) и «Океаном» (+1=1−2, мячи 4−6), у питерцев — с «Ротором» (+6=5−9, мячи 25−30), «Текстильщиком» (+1=1−2, мячи 2−3), «Балтикой» (+0=3−3, мячи 8−12) и «Асмаралом» (+0=0−2, мячи 5−12).

20 мячей забито в четырех последних матчах «Урала» и «Ахмата» в чемпионате России. В прошлом сезоне грозненцы записали на свой счет две крупные волевые победы (4:1 и 5:2). Средняя результативность противостояния в премьер-лиге — 3,67 гола за игру (+3=3−2, мячи 17−13 в пользу южан).

200-й матч может провести в премьер-лиге Алексей Ионов. В 199 играх за «Зенит», «Кубань», «Анжи», «Динамо», ЦСКА и «Ростов» он забил 27 мячей и отдал 34 результативные передачи.

281 минуту не забивает в чемпионате России «Краснодар» (+0−0−3, мячи 0−4). После гостевого разгрома «Анжи» команда Игоря Шалимова не сумела поразить ворота «Зенита» (0:2), «Арсенала» (0:1) и ЦСКА (0:1).

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