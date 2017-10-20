Дмитрий Комбаров: Пусть ЦСКА и «Зенит» сыграют вничью

Источник: Спорт-Экспресс

На какой-то миг во время тренировки показалось, что красно-белые после разгрома испанцев в Лиге чемпионов пребывают в легкой эйфории. Настолько беззаботными выглядели лица футболистов и тренеров.

Вот Каррера перед началом занятия на глазах журналистов со смехом вступил в рукопашный бой с Джикией.

Вот Фернанду на чистом русском подшутил над озябшими под дождем журналистами: «Вам что, холодно? А чего прыгаете? Мне вот — вообще нормально. И в декабре тоже нормально будет! И в феврале!».

Вот Давыдов с улыбкой встал в ворота и пытался отражать удары от партнеров.

А еще хорошее настроение дополнялось тем фактом, что занятие в общей группе начал Зобнин. Полузащитнику еще потребуется какое-то время для восстановления, но уже сейчас он может выполнять с партнерами бесконтактные упражнения с мячом.

Правда, в двухсторонке ему участвовать рановато, поэтому спустя 20 минут Роман оставил команду и дальше работал уже по индивидуальной программе. Точно так же трудятся пока и Зе Луиш с Ребровым. Вне игры Тигиев, Тимофеев, Джано и Самедов.

Во время пресс-конференции Каррера всячески делал акцент на том, что о недооценке «Амкара» и речи быть не может. Эйфории — бой!

Также на вопросы журналистов ответил защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров​.

— Самое необычное, что вы прочитали о себе после матча с «Севильей»?

— Все теперь сравнивают с вратарем. Реагирую с юмором.

— Ребров с Селиховым не боятся потерять место в воротах?

— Нет, все нормально. Селихов вот сегодня шуточное видео показал. Там звук из фильма «Бумер» наложен с криком «Димоооон!».

— Кстати, Селихов признался, что после первых матчей в «Спартаке» очень нервничал из-за своих ошибок. И даже думал, что не подходит команде. Вы его как поддерживали?

— Он это держал в себе. И на тренировках, в общении выглядел вполне уверенно. Поэтому удивился, когда прочел эти его слова.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BaeKZp3FzZX/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">???? #Комбаров #Kombarov #Spartak #Спартак #23</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by Дмитрий Комбаров (@kombarov_23) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-10-20T13:22:30+00:00">Oct 20, 2017 at 6:22am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Повтор эпизода, в котором спасли ворота, много раз смотрели?

— Раза три. Но вообще теперь все мысли о матче с «Амкаром». Тем более отставание от «Зенита» сократилось, мы снова в чемпионской гонке. Ритм у нас тяжелый. Потребовалось время, чтобы к нему привыкнуть. Но сейчас мы хорошо готовы.

— В матче «Зенит» — «Арсенал» победный голевой пас отдал ваш брат Кирилл. Поблагодарили его за то, что помог «Спартаку» приблизиться к лидеру?

— Не поблагодарил, а поздравил. Он провел отличный матч, и передача правда получилась отличная.

— Чего ждете от матча ЦСКА — «Зенит»?

— Это наши прямые конкуренты. Пусть, например, сыграют вничью. Но нам важнее брать свои очки.

— Вы провели больше 200 матчей за «Спартак». Но чтобы догнать рекордсмена Титова нужно провести еще сотню с лишним. Это реально?

— Буду стремиться. Время еще есть!

Матч «Спартак» — «Амкар» пройдет в субботу, 21 октября, начало — в 19.00 по московскому времени.