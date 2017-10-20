Дмитрий Комбаров: Пусть ЦСКА и «Зенит» сыграют вничью
В пятницу на базе «Спартака» прошел день открытых дверей.
В пятницу на базе «Спартака» прошел день открытых дверей.
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Вот Каррера перед началом занятия на глазах журналистов со смехом вступил в рукопашный бой с Джикией.
Вот Фернанду на чистом русском подшутил над озябшими под дождем журналистами: «Вам что, холодно? А чего прыгаете? Мне вот — вообще нормально. И в декабре тоже нормально будет! И в феврале!».
Вот Давыдов с улыбкой встал в ворота и пытался отражать удары от партнеров.
А еще хорошее настроение дополнялось тем фактом, что занятие в общей группе начал Зобнин. Полузащитнику еще потребуется
Правда, в двухсторонке ему участвовать рановато, поэтому спустя 20 минут Роман оставил команду и дальше работал уже по индивидуальной программе. Точно так же трудятся пока и Зе Луиш с Ребровым. Вне игры Тигиев, Тимофеев, Джано и Самедов.
Во время
Также на вопросы журналистов ответил защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров.
— Самое необычное, что вы прочитали о себе после матча с «Севильей»?
— Все теперь сравнивают с вратарем. Реагирую с юмором.
— Ребров с Селиховым не боятся потерять место в воротах?
— Нет, все нормально. Селихов вот сегодня шуточное видео показал. Там звук из фильма «Бумер» наложен с криком «Димоооон!».
— Кстати, Селихов признался, что после первых матчей в «Спартаке» очень нервничал
— Он это держал в себе. И на тренировках, в общении выглядел вполне уверенно. Поэтому удивился, когда прочел эти его слова.
— Повтор эпизода, в котором спасли ворота, много раз смотрели?
— Раза три. Но вообще теперь все мысли о матче с «Амкаром». Тем более отставание от «Зенита» сократилось, мы снова в чемпионской гонке. Ритм у нас тяжелый. Потребовалось время, чтобы к нему привыкнуть. Но сейчас мы хорошо готовы.
— В матче «Зенит» — «Арсенал» победный голевой пас отдал ваш брат Кирилл. Поблагодарили его за то, что помог «Спартаку» приблизиться к лидеру?
— Не поблагодарил, а поздравил. Он провел отличный матч, и передача правда получилась отличная.
— Чего ждете от матча ЦСКА — «Зенит»?
— Это наши прямые конкуренты. Пусть, например, сыграют вничью. Но нам важнее брать свои очки.
— Вы провели больше 200 матчей за «Спартак». Но чтобы догнать рекордсмена Титова нужно провести еще сотню с лишним. Это реально?
— Буду стремиться. Время еще есть!
Матч «Спартак» — «Амкар» пройдет в субботу, 21 октября, начало — в 19.00 по московскому времени.
Михаил ГОНЧАРОВ, Филипп ПАПЕНКОВ из Тарасовки.