Массимо Каррера: Больше ни слова о «Севилье», ок?

Источник: Спорт-Экспресс

Михаил ГОНЧАРОВ, Филипп ПАПЕНКОВ из Тарасовки

— После травмы Самедова у «Спартака» проблема с россиянами. Кого-то из молодых подтянете к основе?

— У нас все в порядке с лимитом. Никого дополнительно не привлекал, все те же. Из молодых Бакаев и Давыдов.

— Федун назвал победу над «Севильей» величайшей. Вы тоже такого мнения? И как после такого настроиться на «Амкар»?

— Лично я тот матч уже забыл. Уже на следующий день мы готовились к «Амкару». Конечно, после Лиги чемпионов готовить команду к игре чемпионата сложнее. Тем более после действительно выдающейся победы. Но, я думаю, ребята понимают, что нужно делать.

— Гол Глушакова в числе лучших на неделе по версии УЕФА, Промес обогнал в голосовании на игрока тура Месси и Роналду. Для вас это важно?

— Ребятам это приятно. Я рад за выступление всей команды. Не выделяю никого индивидуально.

— Что самое сложное при подготовке с «Амкаром»?

— Не стоит недооценивать соперника. Он не пропускает в последних матчах, выигрывает. Сложный соперник, и не имеет значения, на каком он сейчас месте в таблице.

— Связываете ли вы последние успехи с возвращением в строй Промеса и Глушакова?

— Мы просто хорошо себя чувствуем. Хотя и до этого все было нормально, несмотря на разговоры журналистов. Просто не всегда получалось показывать это в матчах. А Промес и Глушаков, без сомнения, для нас важны. Но успех связан не только с этим. Мы не болели, чтобы выздоравливать.

— С чем связано такое преображение Мельгарехо?

— Появилась уверенность. Для нападающего голы — лучшее лекарство. Он хорошо работает на тренировках.

— Схема с четырьмя защитниками стала уже базовой для «Спартака»? С «Севильей» вы играли именно так…

— (Прерывая.) Все, «Севилья» в прошлом! Больше ни слова о ней, ок? Сейчас мы играем 4−2−3−1, но все зависит от соперника. С «Ливерпулем» подходит лучше одна схема, с «Севильей» — другая. Так что о какой-то приоритетной я бы не говорил. Нужно уметь играть по-разному.

— «Зенит» проиграл тульскому «Арсеналу», ЦСКА слабо выглядит в Лиге чемпионов. «Спартаку» это придает дополнительных сил?

— Мы не смотрим за соперниками. Все, что происходит вне «Спартака» меня не волнует. А поражениям российских клубов в еврокубках я не радуюсь.

— Сегодня день рождения у Дмитрия Аленичева — человека, к которому вы приехали в «Спартак». Поздравили?

— Да.

— Что пожелали?

— Просто поздравил. А в моих подсказках он не нуждается.