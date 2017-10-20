Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вкладчикам пообещали вернуть «советские» накопления -СМИ
Женщина погибла, отмечая победу над раком груди
Ургант снял пародию на ролик Собчак о выдвижении в президенты
Путин назвал самую главную ошибку России за 15 лет
Назначен временный директор театра Джигарханяна
Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:30
Шальке-04
Майнц
Футбол. Зарубежный
21:45
Сент-Этьен
Монпелье
Футбол. Зарубежный
22:00
Вест Хэм Юнайтед
Брайтон & Хоув
Футбол. Первый дивизион
21.10
Луч-Энергия
Олимпиец
Футбол. Премьер-лига
21.10
СКА-Хабаровск
Уфа
Футбол. Первый дивизион
21.10
Енисей
Шинник
Все события
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2»
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Каррера vs Гаджиев, Гончаренко vs Манчини. Интриги тура РФПЛ
Месси и три игрока «Зенита» вызваны на матч с Россией
Сама нежность: поклонники обсуждают новый образ Пелагеи
49-летняя Карла Бруни изменилась до неузнаваемости (фото)
5 фактов о пользе сыра
Путин предложил россиянам платить за медицину
Кто арендует офисы в «Москва-Сити»
В Нью-Йорке продают остров за $125 млн
Фоторепортажи
8«Арсенал» нанёс «Зениту» первое поражение в РФПЛ
8«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» разошлись миром
18:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Стадион «Крестовский» подорожал ещё на 113,5 млн рублей

Стоимость строительства стадиона «Крестовский» в Санкт-Петербурге увеличилась ещё на 113,5 млн рублей, сообщает RNS со ссылкой на материалы, размещённые на портале госзакупок.

Источник: РИА "Новости"

«Водоконал Санкт-Петербурга» в рамках исполнения контракта с «Фондом капитального строительства и реконструкции» разместил закупку у единственного поставщика на отгрузку материалов «для завершения строительства на объекте “Приморский парк Победы” и строительство входной группы с контролем доступа на футбольный стадион на намывной территории в западной части Крестовского острова», — указано в закупке.

Стоимость контракта составила 113,497 млн рублей, закупка произведена у единственного поставщика, ООО «Фортис».

Изначальный бюджет строительства арены составлял 6,7 млрд рублей, но в ходе неоднократной смены генподрядчиков стоимость постепенно росла, а с ней сдвигались и сроки сдачи объекта. В мае 2017 года вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин сообщил, что стоимость стадиона составляет 43 млрд рублей.

Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
 «Мои костюмы не из секс-шопа». Косплеерша Мари-Клод Бурбонэ
Научный подход: 5 высокоэффективных упражнений для похудения
Каррера vs Гаджиев, Гончаренко vs Манчини. Интриги тура РФПЛ
Месси и три игрока «Зенита» вызваны на матч с Россией
Касаткина вышла в финал теннисного турнира «ВТБ Кубок Кремля»
Федерация футбола Беларуси требует ФИФА завести дело на «Зенит»
Фигуристы Боброва и Соловьев идут вторыми на Гран-при России
Конте и Клопп: грозит ли им отставка? Анонс 9-го тура АПЛ
Новости
Авто
В рейтинге самых надежных машин сменился лидер Авторитетное американское издание Consumer Reports опубликовало ежегодный рейтинг надежности автомобилей
Hi-Tech
Анонимных абонентов удалят из баз данных операторов Операторов связи подключат к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая используется на портале госуслуг и в системе межведомственного электронного взаимодействия
Кино
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2» Певица во время тура по России наберет в проект новых участников
Недвижимость
Минстрой назвал регионы России, которые не готовы к зиме
За три года цены на дачи просели на четверть
Генпрокуратура будет отсуживать для государства имущество полковника Захарченко
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь