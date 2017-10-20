Стадион «Крестовский» подорожал ещё на 113,5 млн рублей

«Водоконал Санкт-Петербурга» в рамках исполнения контракта с «Фондом капитального строительства и реконструкции» разместил закупку у единственного поставщика на отгрузку материалов «для завершения строительства на объекте “Приморский парк Победы” и строительство входной группы с контролем доступа на футбольный стадион на намывной территории в западной части Крестовского острова», — указано в закупке.



Стоимость контракта составила 113,497 млн рублей, закупка произведена у единственного поставщика, ООО «Фортис».



Изначальный бюджет строительства арены составлял 6,7 млрд рублей, но в ходе неоднократной смены генподрядчиков стоимость постепенно росла, а с ней сдвигались и сроки сдачи объекта. В мае 2017 года вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин сообщил, что стоимость стадиона составляет 43 млрд рублей.