Гончаренко vs Манчини, Каррера vs Гаджиев, Семин vs Шалимов. Интриги 14-го тура РФПЛ
«СЭ» выделяет главные интриги 14-го тура чемпионата России.
«СЭ» выделяет главные интриги 14-го тура чемпионата России.
Прогноз Winline — П1 3.41 — Н 2.70 — П2 2.40
Первое, что приходит на ум перед матчем в Хабаровске — армейское прошлое главных тренеров дальневосточников и уфимцев. Впрочем, в ЦСКА Алексей Поддубский и Сергей Семак не пересеклись. Да и возглавляемые ими команды впервые встретятся в
ТОСНО — РОСТОВ
Прогноз Winline — П1 3.03 — Н 2.85 — П2 2.50
У матчей «Тосно» и «Ростова» уже есть своя история. Два года назад южане поставили на пути команды из Ленинградской области барьер на пути в
РУБИН — ДИНАМО
Прогноз Winline — П1 1.84 — Н 3.15 — П2 4.59
За время пребывания
СПАРТАК — АМКАР
Прогноз Winline — П1 1.38 — Н 4.09 — П2 8.06
Чемпион вернулся. По крайней мере,
УРАЛ — АХМАТ
Прогноз Winline — П1 2.65 — Н 2.94 — П2 2.76
Матчи этих соперников два сезона сопровождал шлейф слухов. В позапрошлом чемпионате, вопреки скакавшим букмекерским коэффициентам, обе игры екатеринбуржцев и грозненцев завершились вничью. В прошлом тогда еще «Терек» одержал две суммарные победы с общим счетом 9:3, а вратари и защитники наошибались на несколько туров вперед. С тех пор клуб из Чеченской республики сменил название, главного тренера и в значительно степени — состав. А в воротах «Урала» теперь блистает отыгравший несколько сезонов в Грозном Ярослав Годзюр. Его дуэль с бывшими одноклубниками — одна из главных интриг предстоящего поединка.
ЦСКА — ЗЕНИТ
Прогноз Winline — П1 2.65 — Н 2.99 — П2 2.71
Второй тур подряд армейцев ждет встреча с
АНЖИ — АРСЕНАЛ
Прогноз Winline — П2 2.49 — Н 2.95 — П2 2.94
Проиграв в прошлом туре в Екатеринбурге, махачкалинцы так и остались на последнем месте. С учетом не самого простого календаря ближайших туров, где значатся визиты в Грозный, Пермь и Ростов, а также домашняя дуэль с «Локомотивом», команде Вадима Скрипченко кровь из носу необходима победа. Их у «Анжи» не было с августа. Удастся ли хозяевам выиграть после двухмесячной паузы, или воодушевленный победой над «Зенитом» «Арсенал» и во второй раз удачно сыграет на Северном Кавказе, где он уже отпраздновал победу в Грозном?
ЛОКОМОТИВ — КРАСНОДАР
Прогноз Winline — П1 2.34 — Н 2.99 — П2 3.15
На десерт болельщикам предложат второй из центральных матчей тура, в котором сойдутся неудачники предыдущих выходных. «Локомотив» перед своими болельщиками будет стремиться реабилитироваться за проигрыш в Уфе, а для наставника «быков» Игоря Шалимова предстоящий поединок, возможно, тот самый момент истины. Его команда не попала в групповой турнир Лиги Европы и проиграла в Кубке России аутсайдеру ФНЛ, а в чемпионате «Краснодар» в «сухую» уступил всем прямым конкурентам — «Спартаку», «Зениту» и ЦСКА. Дуэль с «Локо» ответит на вопрос: готовы ли южане в своем нынешнем виде к реальному сражению за самые высокие места, либо их кризис только усугубится.