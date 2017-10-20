Гончаренко vs Манчини, Каррера vs Гаджиев, Семин vs Шалимов. Интриги 14-го тура РФПЛ

Источник: Спорт-Экспресс

СКА-ХАБАРОВСК — УФА

Прогноз Winline — П1 3.41 — Н 2.70 — П2 2.40

Первое, что приходит на ум перед матчем в Хабаровске — армейское прошлое главных тренеров дальневосточников и уфимцев. Впрочем, в ЦСКА Алексей Поддубский и Сергей Семак не пересеклись. Да и возглавляемые ими команды впервые встретятся в премьер-лиге. Если же брать первенство ФНЛ, то «Уфа» для дальневосточников крайне неудобный соперник. Из четырех встреч три, включая две на стадионе имени Ленина, завершились вничью, и еще одна в пользу башкирского клуба. Плюс, два года назад уфимцы выбили «СКА-Хабаровск» из Кубка России. Сумеют ли хозяева при таких раскладах найти рецепта противодействия неудобному сопернику, который не пропускает уже три тура и набрал четыре очка в играх с ЦСКА и «Локомотивом»?

ТОСНО — РОСТОВ

Прогноз Winline — П1 3.03 — Н 2.85 — П2 2.50

У матчей «Тосно» и «Ростова» уже есть своя история. Два года назад южане поставили на пути команды из Ленинградской области барьер на пути в премьер-лигу, обыграв ее в «стыках» с суммарным счетом 5:1. А в сентябре 2015-го уже под началом Дмитрия Парфенова «Тосно» выбил «Ростов» из Кубка России. Пусть Курбан Бердыев и отправил на берега Невы резервистов, внесенный в историю результат это не изменит. И теперь любопытно, как пройдет первая дуэль команд уже на новом уровне, и сумеет ли Леонид Кучук прервать неудачную серию не побеждающих на протяжении семи туров дончан?

РУБИН — ДИНАМО

Прогноз Winline — П1 1.84 — Н 3.15 — П2 4.59

За время пребывания бело-голубых в ФНЛ многие позабыли, что для динамовцев нет соперника, страшнее казанского клуба. Был период, когда «Рубин» не уступал столичному оппоненту шесть лет и один месяц, одержав за это время 11 побед при двух ничьих! В 2012-м «Динамо», казалось, отыгралось за былые обиды тремя безответными мячами, однако коренного перелома не произошло. Последующие шесть матчей прошли не по сценарию сегодняшних гостей (=4−2). Как все сложится сейчас, когда в прошлом туре рубиновые и бело-голубые прервали затянувшиеся серии неудач?

СПАРТАК — АМКАР

Прогноз Winline — П1 1.38 — Н 4.09 — П2 8.06

Чемпион вернулся. По крайней мере, красно-белая часть футбольного сообщества уверена в этом после первых в чемпионате двух побед подряд и восхитительного разгрома «Севильи». После таких матчей ловишь кураж, и кажется, что едва не победивший два года назад в Тушино «Амкара» обречен. Тем более, после тех 3:3 и спасительного гола Промеса в компенсированное время красно-белые в четырех матчах не отдали пермякам ни одного очка. Но Массимо Каррере еще нужно найти ключи к воротам команды Гаджи Гаджиева, команда которого с учетом Кубка России не пропускает на протяжении пяти официальных игр и постарается огорчить бывших одноклубников Селихова и Джикию.

УРАЛ — АХМАТ

Прогноз Winline — П1 2.65 — Н 2.94 — П2 2.76

Матчи этих соперников два сезона сопровождал шлейф слухов. В позапрошлом чемпионате, вопреки скакавшим букмекерским коэффициентам, обе игры екатеринбуржцев и грозненцев завершились вничью. В прошлом тогда еще «Терек» одержал две суммарные победы с общим счетом 9:3, а вратари и защитники наошибались на несколько туров вперед. С тех пор клуб из Чеченской республики сменил название, главного тренера и в значительно степени — состав. А в воротах «Урала» теперь блистает отыгравший несколько сезонов в Грозном Ярослав Годзюр. Его дуэль с бывшими одноклубниками — одна из главных интриг предстоящего поединка.

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ЦСКА — ЗЕНИТ

Прогноз Winline — П1 2.65 — Н 2.99 — П2 2.71

Второй тур подряд армейцев ждет встреча с топ-соперником. В Краснодаре ЦСКА сумел добиться максимального результата, несмотря на чудовищные проблемы с составом, а теперь у него появился шанс сократить отставание от потерпевшего первое в чемпионате поражение лидера. Сумеют ли бледно сыгравшие в Лиге чемпионов москвичи воспользоваться ситуацией, и как питерцы отреагируют на внеплановую осечку? Не будем забывать о том, что для хозяев «Зенит» является не самым удобным соперником. В последний раз красно-синие сумели обыграть сине-бело-голубых в марте 2014-го за счет гола Миланова. После этого, как отрезало, и две ничьих в рамках прошлого сезона — лучший для ЦСКА отрезок.

АНЖИ — АРСЕНАЛ

Прогноз Winline — П2 2.49 — Н 2.95 — П2 2.94

Проиграв в прошлом туре в Екатеринбурге, махачкалинцы так и остались на последнем месте. С учетом не самого простого календаря ближайших туров, где значатся визиты в Грозный, Пермь и Ростов, а также домашняя дуэль с «Локомотивом», команде Вадима Скрипченко кровь из носу необходима победа. Их у «Анжи» не было с августа. Удастся ли хозяевам выиграть после двухмесячной паузы, или воодушевленный победой над «Зенитом» «Арсенал» и во второй раз удачно сыграет на Северном Кавказе, где он уже отпраздновал победу в Грозном?

ЛОКОМОТИВ — КРАСНОДАР

Прогноз Winline — П1 2.34 — Н 2.99 — П2 3.15