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18:30 (мск), источник: ТАСС

Белорусская федерация футбола потребовала от ФИФА завести дело на «Зенит» и Капленко

МОСКВА, 20 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Белорусская федерация футбола (БФФ) направила в Международную федерацию футбола (ФИФА) требование начать дисциплинарное производство в отношении «Зенита» и полузащитника санкт-петербургской команды Кирилла Капленко. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе БФФ.

Источник: РИА "Новости"

«Мы подали требование о начале дисциплинарного производства в отношении футбольного клуба “Зенит” к Капленко в связи с тем, что нарушается дисциплинарный регламент ФИФА», — сказали в БФФ.

18-летний Капленко не прибыл на сентябрьский и октябрьский сборы молодежной сборной Белоруссии, хотя вызывался на них. 6 октября в пресс-службе БФФ сообщили, что федерация может попросить ФИФА обратить внимание на действия футболиста. Президент «Зенита» Сергей Фурсенко тогда сообщил ТАСС, что Капленко отказался от выступлений за белорусские сборные и имеет российский паспорт. По словам Фурсенко, ни игрок, ни «Зенит» не нарушали регламент ФИФА.

Капленко перешел в «Зенит» в январе 2017 года из академии «Краснодара». Полузащитник провел за основной состав «Зенита» два матча — по одному в чемпионате и Кубке России.

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