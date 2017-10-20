Белорусская федерация футбола потребовала от ФИФА завести дело на «Зенит» и Капленко

«Мы подали требование о начале дисциплинарного производства в отношении футбольного клуба “Зенит” к Капленко в связи с тем, что нарушается дисциплинарный регламент ФИФА», — сказали в БФФ.

18-летний Капленко не прибыл на сентябрьский и октябрьский сборы молодежной сборной Белоруссии, хотя вызывался на них. 6 октября в пресс-службе БФФ сообщили, что федерация может попросить ФИФА обратить внимание на действия футболиста. Президент «Зенита» Сергей Фурсенко тогда сообщил ТАСС, что Капленко отказался от выступлений за белорусские сборные и имеет российский паспорт. По словам Фурсенко, ни игрок, ни «Зенит» не нарушали регламент ФИФА.