«Локомотив» зимой может приобрести лучшего бомбардира Норвегии

Отмечается, что 23-летний норвежец с нигерийскими корнями может обойтись «Локомотиву» примерно в 1,5 миллиона евро. По информации, сам Омойжуанфо немерен покинуть «Стабек» в зимнее трансферное окно.

За свою карьеру нападающий выступал в таких норвежских клубах как «Лиллестрем», «Йерв». В минувшем сезоне на счету Омойжуанфо 19 мячей и 2 голевые передачи в 29 матчах. За сборную Норвегии форвард дебютировал этим летом.