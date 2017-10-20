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18:18 (мск), источник: Советский спорт

«Локомотив» зимой может приобрести лучшего бомбардира Норвегии

По информации Федерального агентства новостей, «Локомотив» нацелен зимой подписать контракт с нападающим «Стабека» Охи Омойжуанфо.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что 23-летний норвежец с нигерийскими корнями может обойтись «Локомотиву» примерно в 1,5 миллиона евро. По информации, сам Омойжуанфо немерен покинуть «Стабек» в зимнее трансферное окно.

За свою карьеру нападающий выступал в таких норвежских клубах как «Лиллестрем», «Йерв». В минувшем сезоне на счету Омойжуанфо 19 мячей и 2 голевые передачи в 29 матчах. За сборную Норвегии форвард дебютировал этим летом.

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