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14:47 (мск), источник: Lenta.Ru

Вратарь «Спартака» признался в желании покинуть клуб из-за депрессии

Вратарь футбольного клуба «Спартак» Александр Селихов признался в желании покинуть команду из-за депрессии. Об этом он рассказал во время интервью, текст которого опубликован на сайте клуба.

Источник: РИА "Новости"

По словам голкипера, после завершения срока аренды в «Амкаре» он полгода сидел без дела. «А потом — оп! Переходишь в “Спартак” — и такое ощущение, что ворота сразу же становятся в несколько раз больше. Ты стараешься делать все возможное, чтобы выступить хорошо. Но мячи предательски залетают в сетку», — заявил Селихов.

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После этого спортсмену в голову полезли неприятные мысли: «Может, недостоин играть в “Спартаке”? Может, надо уйти? У меня какая-то депрессия была».

Однако вратарю удалось справиться с неудачной полосой в жизни. «Сейчас я успокоился. Тот момент нужно было пережить. И продолжать добросовестно относиться к своему делу», — отметил спортсмен.

23-летний голкипер перешел в «Спартак» в декабре 2016 года. По информации ТАСС, главный тренер красно-белых Массимо Каррера был недоволен трансфером, так как руководство клуба не согласовало с ним покупку игрока.

В составе «Спартака» Селихов провел шесть матчей в чемпионате России и два в Лиге чемпионов, в совокупности пропустив восемь мячей.

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