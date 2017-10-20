Сегодня годовщина трагедии.
Стартовала продажа билетов на матч «Ростова» со «Спартаком»
Продажа билетов на матч 15-го тура РФПЛ между «Ростовом» и московским «Спартаком» началась 20 октября, сообщает
Продажа билетов на матч 15-го тура РФПЛ между «Ростовом» и московским «Спартаком» началась 20 октября, сообщает
Купить билеты можно в кассах стадиона «Олимп-2», онлайн на сайте клуба, а также с помощью сервиса «Чемпионат. Билеты» (c комиссией оператора).
Кассы стадиона «Олимп-2» по будням работают с 10:00 до 17:00, в день матча — с 11:00 до 19:00. Самый дешевый билет на матч стоит 500 рублей, самый дорогой — 5 500 рублей.
Отмечается, что ФК «Ростов» оставляет за собой право аннулировать билеты, которые будут появляться в продаже на других
Матч «Ростова» со «Спартаком» пройдет на ростовском стадионе «Олимп-2» 28 октября, начало — в 19:00.