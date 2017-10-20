ФК «Спартак» сыграет с «Амкаром» с траурными повязками в память о трагедии 1982 года

Источник: РИА "Новости"

В результате давки на стадионе «Лужники» во время матча 1/16 финала Кубка УЕФА между «Спартаком» и «Харлемом» 20 октября 1982 года погибли 66 человек.

«Завтра футбольный клуб “Спартак” выйдет на матч с траурными повязками, будет минута молчания, и первый удар по мячу нанесет родственник одного из погибших в 1982 году болельщиков», — сказал Трахтенберг.

Матч «Спартака» и «Амкара» пройдет в субботу на стадионе «красно-белых» в Тушино и начнется в 19:00 по московскому времени.