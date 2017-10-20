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12:14 (мск), источник: Р-Спорт

ФК «Спартак» сыграет с «Амкаром» с траурными повязками в память о трагедии 1982 года

МОСКВА, 20 окт — Р-Спорт, Олег Богатов. Футболисты «Спартака» выйдут на матч 14-го тура чемпионата России с пермским «Амкаром» с траурными повязками в память о погибших в трагедии, произошедшей в октябре 1982 года на игре «красно-белых» в Кубке УЕФА с голландским «Харлемом», заявил агентству «Р-Спорт» глава департамента по связям с общественностью московской команды Леонид Трахтенберг.

Источник: РИА "Новости"

В результате давки на стадионе «Лужники» во время матча 1/16 финала Кубка УЕФА между «Спартаком» и «Харлемом» 20 октября 1982 года погибли 66 человек.

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«Завтра футбольный клуб “Спартак” выйдет на матч с траурными повязками, будет минута молчания, и первый удар по мячу нанесет родственник одного из погибших в 1982 году болельщиков», — сказал Трахтенберг.

Матч «Спартака» и «Амкара» пройдет в субботу на стадионе «красно-белых» в Тушино и начнется в 19:00 по московскому времени.

Ранее Трахтенберг сообщил «Р-Спорт», что «Спартак» на своем домашнем стадионе установит мемориальную доску в память о погибших в трагедии на матче с «Харлемом».

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