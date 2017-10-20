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10:56 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

21 сентября «Рубин» дома примет московское «Динамо»

(Город Казань KZN.RU, 20 октября). В матче 14-го тура чемпионата России по футболу «Рубин» дома сыграет с московским «Динамо». Игра пройдет на стадионе «Казань Арена» 21 сентября, начало встречи в 16.30.

Источник: Город Казань.KZN.RU

В прошлом туре обе команды прервали свои затяжные серии без побед. Динамовцы в Москве под руководством нового главного тренера Дмитрия Хохлова обыграли СКА-Хабаровск — 2:0, «Рубин» на выезде оказался сильнее «Ростова» — 0:1. После 13-ти матчей чемпионата казанский коллектив с 17 очками расположился на 8 месте, в активе динамовцев — 13 баллов и 13 строчка в таблице турнира. Клубы разделяет всего несколько очков, поэтому зрителей на «Казань Арене» наверняка ждет упорный поединок равных по силе команд.

Отметим, что болельщики могут приобрести билеты на предстоящую встречу, воспользовавшись системой скидок, разработанной в ФК «Рубин».

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