21 сентября «Рубин» дома примет московское «Динамо»

В прошлом туре обе команды прервали свои затяжные серии без побед. Динамовцы в Москве под руководством нового главного тренера Дмитрия Хохлова обыграли СКА-Хабаровск — 2:0, «Рубин» на выезде оказался сильнее «Ростова» — 0:1. После 13-ти матчей чемпионата казанский коллектив с 17 очками расположился на 8 месте, в активе динамовцев — 13 баллов и 13 строчка в таблице турнира. Клубы разделяет всего несколько очков, поэтому зрителей на «Казань Арене» наверняка ждет упорный поединок равных по силе команд.
Отметим, что болельщики могут приобрести билеты на предстоящую встречу, воспользовавшись системой скидок, разработанной в ФК «Рубин».