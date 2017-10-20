21 сентября «Рубин» дома примет московское «Динамо»

В прошлом туре обе команды прервали свои затяжные серии без побед. Динамовцы в Москве под руководством нового главного тренера Дмитрия Хохлова обыграли СКА-Хабаровск — 2:0, «Рубин» на выезде оказался сильнее «Ростова» — 0:1. После 13-ти матчей чемпионата казанский коллектив с 17 очками расположился на 8 месте, в активе динамовцев — 13 баллов и 13 строчка в таблице турнира. Клубы разделяет всего несколько очков, поэтому зрителей на «Казань Арене» наверняка ждет упорный поединок равных по силе команд.