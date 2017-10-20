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09:49 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» поздравил Аленичева с 45-летием и пожелал больших побед

«Спартак» поздравил бывшего футболиста и главного тренера московской команды Дмитрия Аленичева с днём рождения.

Источник: РИА "Новости"

Сегодня ему исполняется 45 лет.

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Аленичев выступал за «Спартак» с 1994 по 1998 год, когда началась его карьера в Европе. В составе красно-белых он четырежды выигрывал с командой чемпионат России и дважды становился обладателем Кубка страны.

В составе «Порту» он выиграл Кубок УЕФА и Лигу чемпионов. В 2004 году Аленичев вновь вернулся в «Спартак», где в 2006 году завершил карьеру игрока. Всего в составе красно-белых он провёл 195 матчей и забил 31 мяч.

Тренерскую карьеру Аленичев начал в 2010 году. С 10 июня 2015 года до 5 августа 2016 года — был главным тренером «Спартака».

«Поздравляем Дмитрия Анатольевича с днём рождения и желаем ему крепкого здоровья, успехов и больших побед!», — говорится на официальном сайте красно-белых.

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