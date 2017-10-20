«Спартак» поздравил Аленичева с 45-летием и пожелал больших побед
«Спартак» поздравил бывшего футболиста и главного тренера московской команды Дмитрия Аленичева с днём рождения.
«Спартак» поздравил бывшего футболиста и главного тренера московской команды Дмитрия Аленичева с днём рождения.
Сегодня ему исполняется 45 лет.
Аленичев выступал за «Спартак» с 1994 по 1998 год, когда началась его карьера в Европе. В составе
В составе «Порту» он выиграл Кубок УЕФА и Лигу чемпионов. В 2004 году Аленичев вновь вернулся в «Спартак», где в 2006 году завершил карьеру игрока. Всего в составе
Тренерскую карьеру Аленичев начал в 2010 году. С 10 июня 2015 года до 5 августа 2016 года — был главным тренером «Спартака».
«Поздравляем Дмитрия Анатольевича с днём рождения и желаем ему крепкого здоровья, успехов и больших побед!», — говорится на официальном сайте