«Спартак» поздравил Аленичева с 45-летием и пожелал больших побед

Аленичев выступал за «Спартак» с 1994 по 1998 год, когда началась его карьера в Европе. В составе красно-белых он четырежды выигрывал с командой чемпионат России и дважды становился обладателем Кубка страны.



В составе «Порту» он выиграл Кубок УЕФА и Лигу чемпионов. В 2004 году Аленичев вновь вернулся в «Спартак», где в 2006 году завершил карьеру игрока. Всего в составе красно-белых он провёл 195 матчей и забил 31 мяч.



Тренерскую карьеру Аленичев начал в 2010 году. С 10 июня 2015 года до 5 августа 2016 года — был главным тренером «Спартака».