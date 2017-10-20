«Промес — это уникальное явление». Рейнгольд о «Спартаке», ЦСКА и «Зените»

Источник: Советский спорт

О матче ЦСКА.

Впечатление осталось печальное. Надо же с чем-то сравнивать. Тем более есть с чем. Днем ранее «Спартак» сотворил футбольный шедевр. В какие годы наша команда забивала пять мячей в Лиге чемпионов, и кому?! Трехкратному победителю Лиги Европы.

У ЦСКА есть свои проблемы. Наш чемпионат строится на каких-то непонятных вещах: денег нет, ветер не туда дует, трусы слишком длинные или поле плохое. ЦСКА был эталоном российского футбола и он на глазах разваливается. Жалко команду.

Почему ЦСКА превратился в рядовую команду? Нет исполнителей. Главная проблем ЦСКА — нет игры. То, что армейцы делают на поле — нудная работа. Впечатление, что футболисты выполняют такой невыносимый труд, что не знают как работу начать и как ее закончить. Виновато руководство ЦСКА. Это их проблема, что никого не взяли взамен ушедшим. В ЦСКА средние футболисты во все линиях.

Если суммировать все проблемы, у ЦСКА намечается провал, а команда идет в лидерах чемпионата России. Каков же тогда уровень нашего чемпионата? У него нет потенциала, а поэтому ЦСКА спокойно может завершить сезон на третьем месте.

Вы видели в среду уровень ЦСКА? Без содрогания нельзя смотреть. Ни убежать, ни обыграть, ни ударить.

Об Александре Головине.

Наблюдаю за его действиями. Сколько шуму было вокруг него создано искусственно! И ничего. Он без команды играть не будет. Он — ведомый игрок, не лидер.

О «Спартаке».

Судя по матчу с «Севильей», наша команда была в большом порядке. Раньше в «Спартаке» был переполненный лазарет. И в нем продолжает находиться Зе Луиш. Это не последний футболист, а пол-команды. И, если бы все травмированные футболисты во всеоружии встретили «Ливерпуль», англичане были бы биты, как была бита «Севилья». Но «Спартак» играл с одним Луисом Адриано впереди.

Многие говорят, что «Спартаку» повезло с «Севильей», а выйдете и случайно забейте пять мячей такой команде! «Спартак» выглядел лучше во всех футбольных компонентах.

Ответный матч с Севильей? «Спартаку» на выезде играть легче, чем дома. Почему? «Севилья» — играющая команда и она побежит вперед. Ей нужно реабилитироваться. Вот, наказывайте на контратаках. Одной передачей выводите футболистов в атаку. Главное — не перегореть, выйти в спокойной обстановке. В остальном, с «Севильей» играть можно. Ее стиль похож на спартаковский. Другое дело — исполнители.

О новичках «Зенита».

Кого питерцы купили? По уровню ни один из новичков меня не устраивает, зная задачи, которые ставит «Зенит». Мне есть с чем сравнивать. Мигель Данни, Аксель Витсель и Халк делали погоду в команде. Кто ее делает сейчас?

У «Зенита» был хороший футболист — Жулиано. Он умел играть в хороший футбол. И он сбежал. Уровень игры «Зенита» очень низкий.

Об Артеме Дзюбе.

Он — зависимый игрок. Но в современных европейских клубах даже зависимый футболист должен уметь играть без мяча. Дзюба этого делать совершенно не умеет. Так его научили в спартаковской школе. Можно открыться 10 раз, а забить только на 11. Очень тяжело играть без мяча, а все равно надо искать пустые зоны и врывайся в них, даже если тебе мяч не дают. Показатель — Александр Кержаков.

Про Игоря Акинфеева и сборную.

Он стал статистом в воротах. В сборной должна быть конкуренция. Мне непонятно, почему в сборную приглашают Владимира Габулова. Почему не Александра Селихова или Давида Юрченко? и кому?! Потому что он — брат и сват?!

О Квинсе Промес.

Промес — это уникальное явление. Люди, продавшие его в «Спартак», жалеют об этом. Он прибавил в «Спартаке». У него потрясающая стартовая скорость. Она позволяет ему на коротком отрезке моментально убрать мяч под себя и ударить. Еще у него поставленный удар «щечкой». Мяч летит по траектории неудобной для вратаря. Великолепный парень.