Очень сытые быки: почему забуксовал «Краснодар»

Источник: Спорт-Экспресс

ЧТО ПРОИСХОДИТ СЕЙЧАC

Считается, что все очень плохо: команда в глубоком кризисе, результаты — плохие. Действительно, из Лиги Европы «быки» вылетели в отборочной стадии, уступив сербской «Црвене Звезде» (по состоянию на вечер четверга белградцы шли на втором месте в одной группе с лондонским «Арсеналом», БАТЭ и «Кельном»). В Кубке России «быки» уступили «Томи», которая в турнире ФНЛ располагается на 15-й строчке в таблице. В чемпионате страны «Краснодар» потерял место в тройке, последовательно проиграв «Зениту» (0:2), «Арсеналу» (0:1) и ЦСКА (0:1).

Сейчас краснодарцы оказались в крайне непростой ситуации, ведь в ближайшем туре им ехать в гости к «Локомотиву». «Быки», здорово стартовав (после 10 туров шли вторыми в трех очках от «Зенита»), скатились на четвертое место и сейчас лишь на очко опережают «Спартак».

Когда нет результата, крайним обычно становится тренер. Ситуация вокруг Шалимова довольно напряженная. Сам специалист, имеющий контракт с клубом до конца июня 2019-го, довольно жестко реагирует на неудачи, давая на пресс-конференции эмоциональные комментарии. Спасибо тренеру за хайп, но, пожалуй, за те 10 — 15 минут, которые отделяют Игоря Михайловича от поля до пресс-зала, можно подобрать формулировки подипломатичнее.

Хотя… Как говорят в самом «Краснодаре», если Шалимов начнет говорить, как Олег Кононов, его карьера в клубе моментально подойдет к концу. Потому что это будет уже не Шалимов.

Самый главный вопрос, который задается после почти каждого поражения «Краснодара», звучит так: «Почему Галицкий, вложивший в клуб миллиарды, до сих пор не уволил Шалимова?!» В интернете запущен хештег #ШалимовУходи. Не могу назвать его популярным, но нервы тренеру это, безусловно, треплет. Знаю, что сам Игорь Михайлович реагирует, скажем так, непросто. В одном из интервью «СЭ» он намекнул, что столь жесткая критика может быть связана и со знаменитым «Письмом четырнадцати» — в 1993-м ряд футболистов сборной России потребовали перемен в ультимативной форме. Повторю то же самое, что уже говорил самому Шалимову, — на мой взгляд, ту ситуацию значительная часть болельщиков помнит смутно. Как тех, кто писал, так и тех, кто подписывал. Жизнь настолько полна событиями, что не все сразу скажут, работал ли Валерий Карпин в «Спартаке» и в каких годах это было…

Так и здесь. Вопрос в результате. И, конечно, в несоответствии пока обертки (стадион, база, шикарный парк у арены, имидж клуба в целом) содержимому — то есть голам, очкам. Трофеям.

Их нет. «Краснодар» за годы своего существования заложил фундамент, а результат пока отстает. Вот этот контраст — и есть то главное, на что, возможно, ориентируются. Клуб стремится быть первым во всем — история с системой ВАР тому лишнее доказательство.

Шалимова требовали уволить после вылета из Лиги Европы. Потом после фиаско в Кубке, теперь — после третьего подряд поражения. Почему молчит Галицкий? Вспоминаю недавнее интервью в «СЭ» главы общества «Динамо» Владимира Стржалковского. Один из самых опытных управленцев в российском бизнесе так ответил на мой вопрос о смене Калитвинцева: «В случае необходимости замены любого сотрудника клуба, если это не критический или криминальный случай, руководитель должен иметь ответ на вопрос — кто и на каких условиях может прийти на замену, чтобы дело в целом не пострадало».

Может ли такой ответ дать Галицкий? Вполне. Только в его случае дело не просто не должно пострадать. Сейчас уже сложно сказать о философии футбола «Динамо», о том, какую игру должна показывать команда, — многие ли вспомнят девиз «Сила в движении»?

У «Краснодара» эта философия есть. И, видимо, не наступил тот самый момент, когда горечь от отсутствия результата перевесит красоту игры настолько, что потребуется хирургическое вмешательство. К примеру, коренной перелом в этом плане произошел в «Спартаке». Болельщики не требуют от Массимо Карреры кружев и забеганий, они готовы терпеть победы со счетом 1:0.

Галицкому важно удовольствие от футбола, важно, чтобы было интересно. Вот что Шалимов говорил в интервью «СЭ» о трендовой тактике в пять защитников, моду на которую в России задали на Дону: «Мы не будем играть, как «Ростов». И никогда так не играли. Мое восприятие футбола совпадает с тем, что хочет Галицкий — прессинг, атака. «Ростов» же садится на свою половину поля, грамотно обороняется, мощно выходя в контратаку. Мы так можем поступать, только если нас самих загонят на свою половину, как в Виго против «Сельты».

Обратите внимание — несмотря на всю критику Шалимова, в прессе в последнее время ни разу не упоминались фамилии других тренеров применительно к работе в «Краснодаре». История с Андреем Тихоновым если и была, то в межсезонье. Тогда же — с Леонидом Слуцким.

Сейчас складывается впечатление, что нового тренера «быки» либо не ищут, либо очень тщательно скрывают возможных кандидатов. Но, судя по всему, клуб пытается копнуть глубже и разобраться с другим — селекцией.

КОГО ВЗЯЛИ?

По данным transfermarkt.de, «Краснодар» занимает в РФПЛ четвертое место по стоимости состава после «Зенита», «Спартака» и ЦСКА. В принципе, если брать этот показатель, команда идет в «свою цену», располагаясь на четвертом же месте в турнирной таблице.

Летом клуб, насколько понимаю, пытался омолодить состав, не продлив контракты с рядом ветеранов и пригласив нескольких молодых футболистов: румына Ивана (20 лет), бразильца Вандерсона (23), серба Ристича (21), россиянина Грицаенко (22). Плюс «не в формат» приглашены на правах свободных агентов опытные Янбаев (33) и Шишкин (33).

Кто из них усилил команду и дал результат?

Вандерсон, по разным оценкам, стоил от 7 до 9 миллионов евро, забил в 17 матчах 2 гола — столько же на счету воспитанника клуба Ивана Игнатьева.

Иван «не Игнатьев» (по разным оценкам, румынский форвард стоил от 2 до 3 миллионов евро) в два последних трансферных окна предлагался ряду российских команд. В этом сезоне молодой румын запомнился разве что странным интервью местным СМИ, в котором рассказал о якобы шикарных подарках «Краснодара» — цитаты имели резонанс, и «быкам» пришлось все разъяснить. Ристич (стоил около полутора миллионов евро) провел меньше 10 игр во всех турнирах и ничем особенным не запомнился — скажем так, просто не портит.

Россиянина Грицаенко взяли из «Луча», он провел три матча во всех турнирах и сейчас, вероятно, из-за травмы Мартыновича станет выходить на поле чаще.

Шишкин и Янбаев не вписываются в философию омоложения и огромной пользы не приносят. Думается, реши летом Калешин продолжить карьеру, в свои 36 лет он выглядел бы не хуже ни Шишкина, ни тем более Янбаева.

Полагаю, «Краснодар», решив проблему омоложения по факту, содержательно (во всяком случае, пока) не приобрел. Никто из новичков не стал лидером и прямо сейчас состав не усилил. Гораздо больший эффект, прежде всего эмоциональный, имеет практика привлечения в состав своих воспитанников — Игнатьева и Сулейманова в частности. Галицкий и Евгений Гинер уловили тренд: денег в экономике больше в ближайшие годы не станет, финансовый fair play УЕФА держит за горло, и в этой ситуации нужно создавать команды на вырост, делая ставку на своих.

Есть проблема и с тем, что несколько новичков предыдущего призыва не прибавили. Рамирес, который производил шикарное впечатление весной, сейчас, мягко говоря, не ярок. Классон активен, но все забывается, когда он не реализует столько хороших моментов, как это было во встрече с ЦСКА, — попади швед хотя бы раз, «Краснодар» вполне мог переломить ситуацию.

Любопытен селекционный подход клуба. Насколько понимаю, сам Шалимов к вопросу поиска футболистов отношения не имеет. Этим заняты скауты и соответствующий отдел. Метод западный, и вопрос только в том, каково влияние тренера на финальном этапе — насколько громко звучит его голос и звучит ли вообще? Возможно, Шалимову, у которого нет близких агентов и широких связей в этих кругах в России, так проще — клуб берет игроков, тренер только с ними работает. Очень прозрачная история для клуба, а вот для наставника…

Павел МАМАЕВ | Источник: Спорт-Экспресс

МАМАЕВ

Есть и другая проблема. Армейцы, к слову, с ней успешно справляются — возможно, из-за дефицита кадров. В российских условиях те, кто не входит в основную обойму и нерегулярно появляется на поле, перестают должным образом тренироваться и оказываются не готовы к шансу, когда он выпадает.

Шалимов повез в Томск на матч Кубка полуосновной состав, который, если называть вещи своими именами, опозорился, вылетев из Кубка. Глубина скамейки у «быков» вполне приличная, сравните хотя бы «лавку» команды Шалимова с той, что была у Гончаренко в их недавнем матче. Но почему запасные не цепляются за свой шанс? Складывается впечатление, что сложился очень сытый коллектив, который в критических ситуациях не способен вырывать результат. Все хорошо — шикарный клуб, стадион и зарплата. Часы дарят на юбилеи.

Почему так закис Павел Мамаев? Вспоминаю несвойственную ему в публичном поле реакцию на слова Олега Кононова летом прошлого года. «Не ожидал от вас, Олег Георгиевич», — написал Мамаев в соцсети. Что же сказал Кононов? «Когда это все произошло (имеется в виду посещение Мамаевым и Кокориным ночного клуба в Монако после Евро-2016. — Прим. С. Е.), я сразу подумал о месте Мамаева в “Краснодаре”, — сказал Кононов в эфире радиостанции “Спорт ФМ”. — У меня был негатив к его действиям. Ведь через день он должен был быть у нас на сборах в Австрии. Но позже он приехал, мы поговорили, обсудили эту историю. Безусловно, такие поступки не красят профессионального спортсмена. Это мягко сказано. Но вы вот сейчас видите сами, что он после той истории так и не смог прийти в себя. Потом была травма, после которой сложно было восстановиться. Я вот смотрел на всю эту ситуацию и думал, как такое возможно».

Прошел год. Мамаев в чемпионате-2015/16 забил 10 мячей и отдал 13 голевых передач. В следующем сезоне Павел провел лишь 12 матчей (1 гол), в этом — 6 (0). Хавбек несколько раз травмировал ногу, и в клубе относились к нему очень бережно — на поле никто не гнал. Но так получилось, что два подряд подготовительных периода получились скомканными. В итоге футболист потерял доверие тренера. Мамаев исполнитель довольно узкого функционала — он не обороняется, а в том случае, если от него не исходит острых пасов вперед, «Краснодар» просто играет вдесятером.

СМОЛОВ

Похожие проблемы со здоровьем были у Смолова, но Федор оказался крепче ментально. Форвард дважды подряд стал лучшим бомбардиром чемпионата и дважды лучшим его футболистом — нелегкая ноша, огромная нагрузка на психику. А ситуация летом этого года, когда нападающий все трансферное окно «продавался» плюс травма мышцы бедра, могла выбить из колеи.

Игра «Краснодара» очень сильно зависит от Смолова как от центрфорварда. Дело не только в голах. «Быки» выходят из обороны именно через Смолова — его в первую очередь ищут передачей, от него ждут действий «а-ля Вьери» (ни больше ни меньше): открылся, получил мяч, отыгрался с минимумом касаний. Когда у Федора не идет или соперник все это читает, каркас рушится. Как это случилось в первом тайме матча с ЦСКА: Смолов стал отходить глубоко к центру, и хозяева просто путались по позициям.

Есть ли замена? Насколько понимаю, в клубе несколько разочаровались в Комличенко — Николай уехал в чемпионат Чехии, — отдав предпочтение молодому Игнатьеву. 18-летний форвард феноменально выглядит в Юношеской лиге УЕФА, забив в двух матчах 6 (!) голов. Наверное, мы вправе вспомнить Федора Чалова, который был очень ярок на таком уровне и несколько потерялся на взрослом, но ожидания от Игнатьева несколько иные. По моей информации, Ивана уже просматривали скауты европейских клубов.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?

В клубе подчеркивают, что не принимают эмоциональных решений. Не склонен, несмотря на довольно жесткие комментарии после матчей, к резким шагам и сам Шалимов. Командой, как утверждают мои источники, он управляет, разброда внутри коллектива нет. Игра по содержанию далеко не безнадежна, ее эмоционально воспринимают болельщики — ниже 16 — 17 тысяч зрителей посещаемость не опускается.

И самое главное. Галицкий уже доказывал, что решения по клубу принимает он сам, не руководствуясь давлением извне. Мы увидели это в случае с трансфером Смолова, когда не было ни доли сомнений в том, что владельца невозможно продавить на решение по игроку «в интересах сборной».

Галицкий не намерен поддаваться на давление «души футбола», то есть фанатов.

Он первым в России купил систему ВАР, и у меня нет никаких сомнений в том, что дело это будет доведено до конца. И чем дольше на Галицкого будут давить, тем дольше, даже в случае неудач, главным тренером останется Шалимов.

Если, конечно, специалист не выправит ситуацию и никакого решения не потребуется. Ключевым в этом плане, по моей информации, является первый круг.

«КРАСНОДАР» ИДЕТ ПО ПРОШЛОГОДНЕМУ ГРАФИКУ