Газизов: «О введении видеоповторов в РФПЛ говорить рано»

Источник: Спорт-Экспресс

Правление Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) единогласно приняло решение о введении в матчах чемпионата страны системы видеоповторов. На реализацию революционного для отечественного футбола проекта потребуется по меньшей мере шесть месяцев. Вероятнее всего, система видеоповторов появится в РФПЛ уже в следующем сезоне. Однако пока эта идея вызывает у российских футбольных клубов довольно много вопросов.

О дальнейших действиях РФПЛ в вопросе введения системы видеоповторов и основных сложностях внедрения инновации «Известиям» рассказал Шамиль Газизов — генеральный директор ФК «Уфа», одного из самых малобюджетных клубов премьер-лиги.

— Что будет предпринимать РФПЛ для реализации идеи введения системы видеоповторов?

— Все, кто входит в правление лиги, единогласно поддержали предложение о введении системы видеоповторов. Теперь Российский футбольный союз (РФС) должен получить для РФПЛ разрешение на введение видеоповторов от Международной федерации футбола (ФИФА) и Международного совета футбольных ассоциаций (ИФАБ). Как все это будет происходить и будет ли вообще, неизвестно. То есть пока мы просто выразили свою заинтересованность.

— Получается, говорить о том, что в РФПЛ появятся видеоповторы, преждевременно?

— Конечно. Безусловно, мы идем в этом направлении, но утверждать что-либо пока рано.

— Уже есть понимание, за чей счет будет производиться оснащение и эксплуатация системы видеоповторов, если они все-таки будут введены?

— Тут много вопросов. Мало того, что больших денег стоит закупка и обслуживание самого оборудования, так еще и в каждом клубе должен быть специально обученный, лицензированный специалист. То есть впереди у нас огромная работа, которая при этом должна быть проведена достаточно быстро. Пока сложно говорить о финансовой части. Мы осознаем, какие трудности нас ждут, и примерно понимаем, как их преодолевать.

— Президент РФС Виталий Мутко заявлял, что оснащение для видеоповторов останется на стадионах, которые примут чемпионат мира в 2018 году. На арене «Уфы» матчей мундиаля не планируется — задействованы будут, например, стадионы «Спартака» и «Зенита». Получается, более обеспеченные клубы находятся в привилегированных условиях?

— Нет уверенности, что системы будут стационарными, а не перевозными. Тем более, состав лиги обновляется каждый сезон — появляется от двух до четырех новых команд, столько же покидают РФПЛ. Этот нюанс очень важно продумать. Это очень сложный вопрос, который мы будем обсуждать.

— Домашний стадион «Уфы» возможно оснастить техникой видеопомощи судьям?

— Да, есть все необходимое — как у любого другого стадиона, заявленного для участия в премьер-лиге. Безусловно, могут быть какие-то недостатки, но я считаю, что это не главная сложность. Самое важное — обучение людей, которые будут все это обеспечивать.

— Подготовка к предстоящему Чемпионата мира как-то затронет Уфу?

— На территории города строится одна из баз к чемпионату мира. Уже через месяц-два она должна быть готова.

— Она сможет принять сборную-участницу ЧМ-2018?

— Конечно, все базы подходят под регламент, и у каждой одинаковая оснащенность. Ее план утвержден руководством, все заверено в ФИФА.

— У вас есть понимание, как она будет использоваться после Чемпионата мира?

— По моему мнению, в большей степени ее нужно использовать для тренировок детских команд.

— То есть «Уфа» туда перебираться не планирует?