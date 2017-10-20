Газизов: О введении видеоповторов в РФПЛ говорить рано
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов — о самом революционном нововведении в российском футболе.
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов — о самом революционном нововведении в российском футболе.
Правление Российской футбольной
О дальнейших действиях РФПЛ в вопросе введения системы видеоповторов и основных сложностях внедрения инновации «Известиям» рассказал Шамиль Газизов — генеральный директор ФК «Уфа», одного из самых малобюджетных клубов
— Что будет предпринимать РФПЛ для реализации идеи введения системы видеоповторов?
— Все, кто входит в правление лиги, единогласно поддержали предложение о введении системы видеоповторов. Теперь Российский футбольный союз (РФС) должен получить для РФПЛ разрешение на введение видеоповторов от Международной федерации футбола (ФИФА) и Международного совета футбольных ассоциаций (ИФАБ). Как все это будет происходить и будет ли вообще, неизвестно. То есть пока мы просто выразили свою заинтересованность.
— Получается, говорить о том, что в РФПЛ появятся видеоповторы, преждевременно?
— Конечно. Безусловно, мы идем в этом направлении, но утверждать
— Уже есть понимание, за чей счет будет производиться оснащение и эксплуатация системы видеоповторов, если они
— Тут много вопросов. Мало того, что больших денег стоит закупка и обслуживание самого оборудования, так еще и в каждом клубе должен быть специально обученный, лицензированный специалист. То есть впереди у нас огромная работа, которая при этом должна быть проведена достаточно быстро. Пока сложно говорить о финансовой части. Мы осознаем, какие трудности нас ждут, и примерно понимаем, как их преодолевать.
— Президент РФС Виталий Мутко заявлял, что оснащение для видеоповторов останется на стадионах, которые примут чемпионат мира в 2018 году. На арене «Уфы» матчей мундиаля не планируется — задействованы будут, например, стадионы «Спартака» и «Зенита». Получается, более обеспеченные клубы находятся в привилегированных условиях?
— Нет уверенности, что системы будут стационарными, а не перевозными. Тем более, состав лиги обновляется каждый сезон — появляется от двух до четырех новых команд, столько же покидают РФПЛ. Этот нюанс очень важно продумать. Это очень сложный вопрос, который мы будем обсуждать.
— Домашний стадион «Уфы» возможно оснастить техникой видеопомощи судьям?
— Да, есть все необходимое — как у любого другого стадиона, заявленного для участия в
— Подготовка к предстоящему Чемпионата мира
— На территории города строится одна из баз к чемпионату мира. Уже через
— Она сможет принять
— Конечно, все базы подходят под регламент, и у каждой одинаковая оснащенность. Ее план утвержден руководством, все заверено в ФИФА.
— У вас есть понимание, как она будет использоваться после Чемпионата мира?
— По моему мнению, в большей степени ее нужно использовать для тренировок детских команд.
— То есть «Уфа» туда перебираться не планирует?
— Мы тренируемся на нашем стадионе, и нам удобен этот вариант. База требует средств на содержание и персонал — значит, должна быть и отдача. Поэтому один из вариантов — проводить там детские занятия и соревнования.