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Удовлетворение — есть? «Рубин» готовится к «Динамо»
Главное с открытой тренировки казанского «Рубина» перед матчем с «Динамо».
Главное с открытой тренировки казанского «Рубина» перед матчем с «Динамо».
— Безусловно, победа над «Ростовом» повлияла на нас психологически. В концовке игры было видно, что ребята играли только на удержание. Ни о чем другом они не думали. Есть удовлетворение и то, что немножко раскрепостились. Сейчас полегче. — сказал главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев перед игрой с «Динамо».
Впервые в сезоне
Удача крайне важна и для «Рубина» в последнее время. Она наконец повернулась к казанцам лицом в последней игре с «Ростовом». «Рубин» играл хуже, имел меньше моментов, но умудрился забить и выиграть. В предыдущих матчах всё практически было с точностью наоборот. Но ограничится ли «Рубин» удачей или начнёт вновь
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Доказывать это необходимо будет против «Динамо» — уже давно не середняка РФПЛ, а команды барахтающейся
— Это хорошая команда. Ещё недавно они были лидерами в РФПЛ. Есть хороший подбор игроков. Будет бой.
Объяснить подобное отношение и настрой можно
— Цели мы не меняли — это еврокубки. На меньшее даже не согласны. — говорил всё тот же Жемалетдинов.
Хотя, конечно, имея всё те же амбиции, «Динамо» Рубин обыгрывать должен. Прозябать в середняках к концу первого круга
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Ян М’Вила подходит к тренировочному полю и тихо говорит — «Привет». Ну, хоть это слово самый высокооплачиваемый футболист чемпионата, в игре с «Ростовом» забивший лишь свой второй гол за клуб, выучить сумел. Рядом с М’Вилой идёт Алекс Сонг, но глаз особо не поднимает. При Бердыеве у него пока
—Есть определенная группа игроков, которые по разным причинам потеряли форму, кондиции. Если говорить о Сонге, то это были семейные проблемы. Но все решено. Что касается остальных — мы достаточно хорошо поработали в перерыве, и головная боль от того, кого ставить, прошла.
Связка опорников — Сонг-М’Вила всё еще выглядит недостижимой утопией, но может у Алекса еще будет шанс доказать свою состоятельность. Обидно видеть, как игрок, который отдавал голевой пас на тот самый легендарный гол Анри после возвращения в «Арсенал», который был одним из лучших опорников АПЛ в своё время и даже решился на переход в «Барселону», вот так вот прозябает в российском Поволжье. Но он сам выбрал этот путь.
Новый тренер «Рубина» по физподготовке Хосе Верчили практически сразу принялся гонять игроков — упражнение на координацию, прыжки, бег через стойки. Говорит испанец, кстати, на русском. Из футболистов, самый заметный — это вернувшийся в строй Олег Кузьмин. Он тренируется в специальной маске. Здесь могла бы быть ваша шутка про Бэтмена.
—К игре Кузьмин не готов. Ещё не скоро. Нужно поберечь, его здоровье на первом месте. Но его явно не хватает. — говорил Бердыев.
В последнее время Бердыев несколько раз говорил о нехватке Кузьмина. Бауэр вроде бы играет неплохо, но тренер очевидно
Из вратарей на поле были только резервисты — Акмурзин, Нестеренко, Фильцов. Джанаева и Рыжикова не было. Видимо, они тренировались в спортзале и подошли позже. Интересно — в каких они сейчас отношениях?
Джанаев уже окончательно стал основным вратарём команды. Весьма быстро, учитывая, как долго он восстанавливался. После того, как он вытащил пенальти в матче с «Ростовом», всё стало совсем понятно. Наверняка для 37-летнего Рыжикова это стало ударом. Вот так вот взять и потерять место, которое ты сторожил столько лет.
Увы, но без конкурентной среды в спорте никак. Да и, с большой вероятностью, Сергей получит своё время в Кубке России.