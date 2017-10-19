Удовлетворение — есть? «Рубин» готовится к «Динамо»

— Безусловно, победа над «Ростовом» повлияла на нас психологически. В концовке игры было видно, что ребята играли только на удержание. Ни о чем другом они не думали. Есть удовлетворение и то, что немножко раскрепостились. Сейчас полегче. — сказал главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев перед игрой с «Динамо».

Впервые в сезоне пресс-подход главного тренера и игрока перенесли с улицы в помещение. Всё из-за погоды. В последнее время в Казани она очень капризная, и за один день меняется несколько раз. Вроде бы прохладный пробирающий ветер, а вроде и солнце из-за которого в пальто становится даже жарко. Вроде вот начался дождь, но через несколько минут уже закончился. Выходя из дома, предсказать погоду сложно, нужно надеяться на удачу.

Удача крайне важна и для «Рубина» в последнее время. Она наконец повернулась к казанцам лицом в последней игре с «Ростовом». «Рубин» играл хуже, имел меньше моментов, но умудрился забить и выиграть. В предыдущих матчах всё практически было с точностью наоборот. Но ограничится ли «Рубин» удачей или начнёт вновь что-то показывать и удивлять в игровом плане — вопрос пока открытый.

***

Доказывать это необходимо будет против «Динамо» — уже давно не середняка РФПЛ, а команды барахтающейся где-то в зоне стыковых матчей. Правда, Рифат Жемалетдинов считает по-другому:

— Это хорошая команда. Ещё недавно они были лидерами в РФПЛ. Есть хороший подбор игроков. Будет бой.

Объяснить подобное отношение и настрой можно по-разному. Во-первых — банальное уважение к сопернику. Во-вторых — для «Рубина», кажется, все соперники в этом сезоне РФПЛ, за исключением «Анжи», были сложные. Что команда, что болельщики, вспоминая кошмарную серию «Рубина» в сентябре-октябре, имеют весомый повод для опасений.

— Цели мы не меняли — это еврокубки. На меньшее даже не согласны. — говорил всё тот же Жемалетдинов.

Хотя, конечно, имея всё те же амбиции, «Динамо» Рубин обыгрывать должен. Прозябать в середняках к концу первого круга как-то не солидно.

***

Ян М’Вила подходит к тренировочному полю и тихо говорит — «Привет». Ну, хоть это слово самый высокооплачиваемый футболист чемпионата, в игре с «Ростовом» забивший лишь свой второй гол за клуб, выучить сумел. Рядом с М’Вилой идёт Алекс Сонг, но глаз особо не поднимает. При Бердыеве у него пока как-то не задаётся, игрок уже давно не попадал в состав. Но сам тренер объяснил причину:

—Есть определенная группа игроков, которые по разным причинам потеряли форму, кондиции. Если говорить о Сонге, то это были семейные проблемы. Но все решено. Что касается остальных — мы достаточно хорошо поработали в перерыве, и головная боль от того, кого ставить, прошла.

Связка опорников — Сонг-М’Вила всё еще выглядит недостижимой утопией, но может у Алекса еще будет шанс доказать свою состоятельность. Обидно видеть, как игрок, который отдавал голевой пас на тот самый легендарный гол Анри после возвращения в «Арсенал», который был одним из лучших опорников АПЛ в своё время и даже решился на переход в «Барселону», вот так вот прозябает в российском Поволжье. Но он сам выбрал этот путь.

Новый тренер «Рубина» по физподготовке Хосе Верчили практически сразу принялся гонять игроков — упражнение на координацию, прыжки, бег через стойки. Говорит испанец, кстати, на русском. Из футболистов, самый заметный — это вернувшийся в строй Олег Кузьмин. Он тренируется в специальной маске. Здесь могла бы быть ваша шутка про Бэтмена.

—К игре Кузьмин не готов. Ещё не скоро. Нужно поберечь, его здоровье на первом месте. Но его явно не хватает. — говорил Бердыев.

В последнее время Бердыев несколько раз говорил о нехватке Кузьмина. Бауэр вроде бы играет неплохо, но тренер очевидно чем-то недоволен. Вопрос — чем?

Из вратарей на поле были только резервисты — Акмурзин, Нестеренко, Фильцов. Джанаева и Рыжикова не было. Видимо, они тренировались в спортзале и подошли позже. Интересно — в каких они сейчас отношениях?

Джанаев уже окончательно стал основным вратарём команды. Весьма быстро, учитывая, как долго он восстанавливался. После того, как он вытащил пенальти в матче с «Ростовом», всё стало совсем понятно. Наверняка для 37-летнего Рыжикова это стало ударом. Вот так вот взять и потерять место, которое ты сторожил столько лет.