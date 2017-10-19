«Зенит» распространяет бесплатные билеты: почему это нормально

«ПРОМОКОД ПОТРАТИЛ НА РОДИТЕЛЕЙ»

После встречи с «Арсеналом» в соцсетях принялись шутить, что в Петербурге перепутали команды Миодрага Божовича и Арсена Венгера, а потом построили теорию заговора, согласно которой «Зенит» обходит финансовый fair play с помощью городских муниципалитетов и масштабного распространения бесплатных билетов.

Без особых затруднений я нашел несколько человек, которые действительно попали на трибуны бесплатно — никакого заговора, судя по словам этих людей, не существует.

— На самом деле я ходила по бесплатным билетам еще на «Петровский», — рассказала студентка Татьяна. — Дело в том, что в некоторых вузах у «Зенита» есть студенческие фан-клубы. Их привлекают к разным благотворительным акциям и в награду дают билеты на матчи. Эта практика существует уже несколько лет.

Те, кто уже получил высшее образование, тоже могли попасть на футбол даром, но для этого необходимо было оказаться в нужное время в нужном месте.

— На стадионе перед матчем со «Спартаком» клуб распространял ваучеры на промокоды, — рассказал Константин. — Вообще-то полагалось брать по одному в руки, но многие забирали себе несколько. Достаточно ввести промокод на сайте и получаешь один билет бесплатно. Я свои ваучеры потратил на то, чтобы сводить на футбол родителей.

Некоторых бесплатный поход на футбол подтолкнул к тому, чтобы начать регулярно покупать билеты.

— Пару раз знакомый стюард дарил мне свой промокод, — говорит Вадим. — Так я посетил кубковый матч с «Динамо» и игру с «Арсеналом». Но если нет возможности попасть на трибуны таким способом, без проблем покупаю билеты.

КАК СХОДИТЬ НА «ЗЕНИТ» БЕСПЛАТНО?

Эти истории прокомментировал коммерческий директор «Зенита» Дмитрий Манкин:

— Строго говоря, бесплатных билетов для обычных людей у нас нет. Существуют различные маркетинговые акции. Перед встречей со «Спартаком» в рамках акции «Счастливый час» мы действительно распространили примерно 10 тысяч ваучеров на бесплатный поход на футбол. Такие вещи для лояльных болельщиков возможны и в будущем.

Однако есть и другие варианты. В рамках партнерских программ «Зенит» предоставляет компаниям-спонсорам РФПЛ и клуба от 30 до 150 билетов. При этом фирмы оплачивают эти билеты и уже после этого распространяют среди своих сотрудников и клиентов. По такой схеме выкупил 100 билетов и один из муниципалитетов Санкт-Петербурга. В клубе уверяют, что это единичная акция и продолжение не планируется.

Третья категория бесплатных билетов — благотворительная. «Зенит» приглашает на некоторые матчи воспитанников детских домой, учащихся клубной академии и других детско-юношеских школ Петербурга, а также волонтеров из студенческих фан-клубов.

— Никаких государственных и муниципальных программ финансирования покупки билетов на матчи «Зенита» конечно, не существует — говорит Манкин. — Нам этого и не требуется. Есть живой отклик петербуржцев. Сейчас посещение стадиона на Крестовском острове — одно из топовых развлечений в городе.

Стадион «Санкт-Петербург» | Источник: Спорт-Экспресс

ОТ 2 ДО 5 ТЫСЯЧ УСЛОВНО БЕСПЛАТНЫХ БИЛЕТОВ

Полный расклад по билетам, которые в клубе называют «условно бесплатными» выглядит так: по промоакции на каждый матч приходит 500−1500 человек, 1200−1500 билетов выделяют компаниям-спонсорам и до 2 тысяч идут на благотворительные программы. При этом социальные акции работают только на нетоповых матчах. Получается, что за одну игру на стадион «Санкт-Петербург» бесплатно попадают от 2 до 5 тысяч болельщиков. При посещаемости на уровне 40 тысяч — это весьма скромный процент.

— Удивляет большой интерес спортивного сообщества к этой теме, — продолжает Манкин. — Дело в том, что все топ-клубы делают примерно то же самое. У всех есть свои маркетинговые, партнерские и социальные программы. Более того, мы собираемся расширять подобные акции для маломобильных групп населения. Приглашаем их и сейчас, но после ЧМ-2018 сможем улучшить инфраструктуру для таких болельщиков и будем звать их на футбол еще более активно.

ТРЕТЬ ДОХОДА

В «Зените» говорят, что даже в день игры билеты — далеко не основной источник дохода клуба. На них приходится около 30 процентов от всех поступлений. Остальные 70 — это продажа абонементов и вип-лож, доступ в бизнес-клуб, выручка с точек питания и продажи атрибутики, плата за парковочные места, а также реализация прав на торговлю напитками и снеками для поставщиков. А еще компании-партнеры платят клубу за право торговать на арене и за размещение рекламы. Причем, чем больше людей приходит на матч, тем выше рекламные доходы.

Ваучеры на бесплатные билеты для людей, которые пришли на матч со «Спартаком», появились неслучайно. Так «Зенит» хочет привлечь наиболее платежеспособную аудиторию (билеты на дерби были весьма дорогими), приучить ее к регулярным походам на футбол. За одну игру с красно-белыми клуб заработал 110 миллионов рублей. По словам Манкина, чтобы добиться аналогичных доходов на «Петровском», понадобилось бы три встречи с топ-соперниками.

При этом на новой арене у «Зенита» есть существенный резерв — это вип-сегмент. До ЧМ-2018 клуб не может построить ресторан и бизнес-клуб, получая доходы только с лож. Сейчас это примерно треть от всех поступлений с продаж билетов. После чемпионата мира сине-бело-голубые окончательно освоятся на новой арене и доход от вип-сегмента достигнет 50 процентов.

— Развитие сервисов для вип-болельщиков позволит удерживать относительно невысокие цены на обычные билеты и в дальнейшем, — обещает Манкин.

ФАЛЬШИВЫЕ БИЛЕТЫ

Показатель повышенного интереса к матчам «Зенита» — появление фальшивок. В клубе говорят, что столкнулись с тремя видами подделок — просто «липовыми» билетами, распечаткой большого количества копий одного настоящего билета и продажей дешевых билетов по дорогой цене. В первых двух случаях турникет просто не пропустит человека, а в последнем — болельщик, купивший билет за несколько тысяч, попадет на места стоимостью 200−400 рублей.