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«Зенит» распространяет бесплатные билеты: почему это нормально
Как работает билетная программа петербургского клуба? Как
Как работает билетная программа петербургского клуба? Как
«ПРОМОКОД ПОТРАТИЛ НА РОДИТЕЛЕЙ»
После встречи с «Арсеналом» в соцсетях принялись шутить, что в Петербурге перепутали команды Миодрага Божовича и Арсена Венгера, а потом построили теорию заговора, согласно которой «Зенит» обходит финансовый fair play с помощью городских муниципалитетов и масштабного распространения бесплатных билетов.
Без особых затруднений я нашел несколько человек, которые действительно попали на трибуны бесплатно — никакого заговора, судя по словам этих людей, не существует.
— На самом деле я ходила по бесплатным билетам еще на «Петровский», — рассказала студентка Татьяна. — Дело в том, что в некоторых вузах у «Зенита» есть студенческие
Те, кто уже получил высшее образование, тоже могли попасть на футбол даром, но для этого необходимо было оказаться в нужное время в нужном месте.
— На стадионе перед матчем со «Спартаком» клуб распространял ваучеры на промокоды, — рассказал Константин. —
Некоторых бесплатный поход на футбол подтолкнул к тому, чтобы начать регулярно покупать билеты.
— Пару раз знакомый стюард дарил мне свой промокод, — говорит Вадим. — Так я посетил кубковый матч с «Динамо» и игру с «Арсеналом». Но если нет возможности попасть на трибуны таким способом, без проблем покупаю билеты.
КАК СХОДИТЬ НА «ЗЕНИТ» БЕСПЛАТНО?
Эти истории прокомментировал коммерческий директор «Зенита» Дмитрий Манкин:
— Строго говоря, бесплатных билетов для обычных людей у нас нет. Существуют различные маркетинговые акции. Перед встречей со «Спартаком» в рамках акции «Счастливый час» мы действительно распространили примерно 10 тысяч ваучеров на бесплатный поход на футбол. Такие вещи для лояльных болельщиков возможны и в будущем.
Однако есть и другие варианты. В рамках партнерских программ «Зенит» предоставляет
Третья категория бесплатных билетов — благотворительная. «Зенит» приглашает на некоторые матчи воспитанников детских домой, учащихся клубной академии и других
— Никаких государственных и муниципальных программ финансирования покупки билетов на матчи «Зенита» конечно, не существует — говорит Манкин. — Нам этого и не требуется. Есть живой отклик петербуржцев. Сейчас посещение стадиона на Крестовском острове — одно из топовых развлечений в городе.
ОТ 2 ДО 5 ТЫСЯЧ УСЛОВНО БЕСПЛАТНЫХ БИЛЕТОВ
Полный расклад по билетам, которые в клубе называют «условно бесплатными» выглядит так: по промоакции на каждый матч приходит 500−1500 человек, 1200−1500 билетов выделяют
— Удивляет большой интерес спортивного сообщества к этой теме, — продолжает Манкин. — Дело в том, что все
ТРЕТЬ ДОХОДА
В «Зените» говорят, что даже в день игры билеты — далеко не основной источник дохода клуба. На них приходится около 30 процентов от всех поступлений. Остальные 70 — это продажа абонементов и
Ваучеры на бесплатные билеты для людей, которые пришли на матч со «Спартаком», появились неслучайно. Так «Зенит» хочет привлечь наиболее платежеспособную аудиторию (билеты на дерби были весьма дорогими), приучить ее к регулярным походам на футбол. За одну игру с
При этом на новой арене у «Зенита» есть существенный резерв — это
— Развитие сервисов для
ФАЛЬШИВЫЕ БИЛЕТЫ
Показатель повышенного интереса к матчам «Зенита» — появление фальшивок. В клубе говорят, что столкнулись с тремя видами подделок — просто «липовыми» билетами, распечаткой большого количества копий одного настоящего билета и продажей дешевых билетов по дорогой цене. В первых двух случаях турникет просто не пропустит человека, а в последнем — болельщик, купивший билет за несколько тысяч, попадет на места стоимостью 200−400 рублей.
Единственная гарантия чтобы не попасть в такую ситуацию — покупать билеты на официальном сайте клуба.