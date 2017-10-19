Фернандеш: Иногда страшно, когда Семин кричит или бросает бутылки
Один из самых закрытых легионеров РФПЛ откровенно говорит о переводе в дубль при Смородской, работе с агентом Мендешем и любимых книгах.
Один из самых закрытых легионеров РФПЛ откровенно говорит о переводе в дубль при Смородской, работе с агентом Мендешем и любимых книгах.
«Здравствуйте!
«Мой перевод в дубль — не очень разумный поступок»
— Бывший спортивный директор «Локомотива» Кирилл Котов в одном из интервью сказал: «Трансфер Фернандеша — мой личный провал. Он сам не хотел играть». Сейчас это звучит смешно.
— Я понимаю, о чём он говорил. Но теперь это ничего не значит, потому что это слова из прошлого. Если я ему не нравлюсь — ничего страшного. Он мне тоже не нравится.
Главное, что я как человек совершенно не изменился с тех пор, как перешёл в «Локомотив». Единственное, что изменилось, — это моя игра. Но я всё тот же самый человек. Я редко улыбаюсь, редко разговариваю, и это не меняется. Я понимаю, почему люди говорят про меня такие вещи, — чтобы выставить себя в хорошем свете. Это на их совести — я буду доказывать обратное на поле.
— Странная ситуация: вас — легионера с большим контрактом — переводили в дубль. Без очевидных для многих причин.
— Я тоже считаю, что отправлять в дубль футболиста, имеющего пятилетний контракт, не очень разумный поступок. Это снижает его стоимость, если ты захочешь его продать. Нужно руководствоваться здравым смыслом. Но эта ситуация не имела отношения к футболу.
— Руководство предлагало платить вам зарплату не в евро, а в рублях?
— Мне предлагали поменять некоторые условия контракта.
— И что вы ответили?
— Отказался.
— Это принципиальная позиция?
— Для меня это вопрос бизнеса. Представьте ситуацию: компания нанимает вас, вы подписываете договор. Спустя три недели к вам приходят и говорят: надо переподписать его на других условиях. Что вы ответите?
— «Почему?»
— Как бы руководители клуба ни объяснили свой шаг, факт оставался фактом: они хотели, чтобы я изменил условия договора. Я так дела не веду. Я же не отправляю к ним
— Вы говорили, что Игорь Черевченко ничего не решал, идя на поводу у Смородской. В вашей карьере ещё были такие тренеры?
— Президент всегда остаётся президентом. Но если он хочет управлять ещё и командой — это на совести тренера. Это уже его выбор — подчиняться или нет. Я уважаю тренеров, которые верны своим принципам и хотят контролировать все процессы в команде. А если их принципы не уважают, вернее, как мне кажется, уйти из клуба. Зато они могут спать спокойно по ночам. Вот таких людей я уважаю. Ситуация с Черевченко — первая подобная и, надеюсь, последняя в моей жизни.
«Мои финты и дриблинг — это состояние души»
— Вы сказали, что добились прогресса в игре. За счёт чего? (Spectre DeeZeL)
— Перемены произошли во мне. Я стал более сконцентрированным. В первый год испытывал трудности с адаптацией, был немного скован. Привыкал к команде, к климату — я ведь привык играть в Турции. Всё это не позволяло мне показать свой максимум. Перевод в дубль помог открыть глаза на многие вещи. Я избавился от негативных мыслей и стал работать на максимуме.
— Вы любите финтить. И раньше это не всегда шло на пользу команде.
— Согласен. Раньше я передерживал мяч, и в итоге либо терял его, либо из этого не выходило ничего продуктивного. Теперь я приношу результат — или забиваю, или делаю передачу. Я просто стал эффективнее.
— Ваш любимый приём — финт Зидана. Когда научились его делать?
— Ещё в юности, в «Бенфике».
— Вы делаете это осознанно?
— Я просто получаю удовольствие от футбола. Всё это происходит подсознательно — и дриблинг, и финты. Это состояние души.
— Известный российский тренер Курбан Бердыев очень строго относится к игрокам, которые заигрываются и теряют мяч. Вы его понимаете?
— В моей карьере тоже был такой тренер.
— Кто?
— Рональд Куман, с которым я работал в «Бенфике» и чуть позже в «Валенсии». Но я убеждён, что футбол должен приносить радость. В нашей жизни и так достаточно стресса, чтобы лишать себя этого. Конечно, каждое действие имеет последствия. Но лучше играть свободно, без страха. Те, кто боится, приуменьшают свой потенциал.
— В какой период своей карьеры вы получали наибольшее удовольствие от футбола?
— В свой второй сезон в «Бешикташе». Мы тогда играли очень уверенно под руководством Самета Айбабы. Было приятно быть частью той команды.
— В 2013 году в матче «Бешикташа» с «Касимпашой» произошёл неприятный эпизод. Фанат команды выбежал на поле и ударил вас.
— Сложная история. Я неудачно принял мяч. Болельщики отреагировали свистом. Я не выдержал и показал не самый приличный жест.
Когда фанат выбегает на поле и бьёт игрока, у меня может быть только одна реакция — точно не позитивная. Эта ситуация больше характеризует болельщиков, чем меня. На самом деле, на следующий день я уже не задумывался о том инциденте.
— Вы допускаете возможность возвращения в Турцию? (Антон М.)
— Никогда не говори никогда. На данный момент я счастлив здесь, в «Локомотиве».
— Некоторые болельщики «Локо» с опаской встретили ваш переход — их смутили публикации о ваших проблемах с алкоголем в Турции.
— Никаких проблем с алкоголем у меня не было. История была в следующем. Одна газета опубликовала слова Айбабы о том, что я приходил на тренировки пьяным. Но не все знали о том, что было дальше.
— А что было?
— После тренировки Айбаба подошёл ко мне вместе с клубным переводчиком и извинился. Сказал: «Я такого не говорил». «Если вы этого не говорили, вам не за что извиняться», — ответил я. Как я понял, это придумали журналисты. На следующий день тренер публично заявил, что таких инцидентов со мной никогда не происходило.
Знаете, я ведь тоже мог прийти к журналистам и рассказать обо всём, что творится в «Бешикташе». Многие люди были бы очень удивлены.
«Ушёл от Мендеша, так как понял: он больше не помогает мне»
— Почему у вас нет агента?
— Я работал с Жорже Мендешем с 15 до 24 лет. Он один из самых влиятельных агентов в мире и будет таким ещё долго время. Но в
— Он не пытался вас удержать?
— В 15 лет моя мама подписала с Мендешем трёхлетний контракт. Когда он кончился, мы просто продолжили вести дела, основываясь на взаимном доверии. И в один момент я сказал ему: «Думаю, мне стоит пойти своей дорогой».
— Как он вами заинтересовался?
— В 15 лет я уже играл в «Бенфике Б», и на одну из тренировок приехали люди из агентства Мендеша. Они сказали, что заинтересованы в сотрудничестве со мной. Готовы помочь мне попасть в основу клуба, может, в будущем перейти в более сильную команду. Я подписал контракт. Через несколько недель мы встретились с самим Мендешем, пообедали, а через пару месяцев я оказался в основе «Бенфики». Моя карьера пошла в гору.
— До подписания контракта вы знали, кто такой Жорже Мендеш?
— Да, но он был не настолько известен. Примерно на трети своего пути.
«В детстве меня отправили в ворота как худшего игрока»
— Правда, что в футбол вы попали благодаря компьютерной игре?
— Чистейшая. В детстве, лет в шесть или семь, я был фанатом видеоигр и совершенно не играл в футбол. Более того — даже не смотрел его по телевизору. Однажды мы с друзьями решили поиграть в Kick Off. Мне понравилось, и я решил: «Почему бы не попробовать футбол в реальной жизни?» Так я попал в школу «Бенфики».
— Тяжело было понять, что играть в футбол в реальной жизни — не то же самое, что и в видеоигре?
— Поначалу я был настолько плох, что сразу всё осознал. Меня даже отправили в ворота как худшего игрока. Там я провёл несколько недель.
— В 2005 году фанаты «Бенфики» называли вас Манелеле, сравнивая с Клодом Макелеле. Почему именно с ним?
—
— Из «Бенфики» вы ушли в аренду в «Портсмут», а затем в «Эвертон». Зачем вам понадобился такой опыт?
— Иногда это полезно — выйти из зоны комфорта. Я решил попробовать свои силы в Англии, вдали от привычной мне обстановки. Этот опыт помог мне стать лучше как футболисту и человеку.
— Что такое «зона комфорта» для футболиста?
— Когда ты играешь в родной стране, в родном клубе, то в
— После Англии вы переехали в Испанию, в «Валенсию». В 2009 году был матч, когда вы в течение 75 минут играли со сломанной ногой. Как такое возможно?
— 70 минут. Когда меня ударили по ноге, было очень больно. Но в перерыве мне наложили лёд, и я доиграл матч без проблем. А вот когда мне нужно было доехать домой… Моя нога сильно распухла, и я с трудом мог вести машину. К счастью, тогда у меня был автомобиль с автоматической коробкой! От стадиона до дома я обычно доезжал минут за 15, но в тот раз трижды останавливался у обочины
— Что было дальше?
— Утром врач отправил меня на рентген.
«Я заслуживаю бороться за место сборной Португалии»
— Для сторонних наблюдателей странно, что вас нет в сборной Португалии. Например, Эдера вызывают, а вас, лучшего игрока «Локомотива» прямо сейчас, — нет. Вас самого это удивляет?
— Это вопрос главному тренеру сборной. Но для меня это странно, да.
— Вы ведь знакомы с эти тренером, работали с ним в «Бенфике».
— Не так долго, всего пару месяцев. Но мы никогда не ругались, относились друг к другу с уважением.
— Может, РФПЛ — недостаточно сильный чемпионат для Сантуша?
— Нету и Данни вызывались в сборную из РФПЛ, тут нет проблемы. К тому же «Локомотив» сейчас идёт на втором месте. Я не хочу спекулировать на эту тему. Ещё раз: я не знаю причину, на этот вопрос может ответить только главный тренер. Если это футбольные причины, мы должны уважать его решение. И я уважаю его решение.
— Три года назад вы заявили: «Лучше быть наблюдателем, чем частью такой сборной Португалии». Поясните? (Игорь Гаврилов)
— Я расскажу, как всё было. Всё началось в 2012 году, когда тренером сборной был Паулу Бенту. Перед Евро-2012 он вызвал меня на товарищеские матчи. Мы пообщались, у нас были нормальные отношения. Он сказал мне, что я точно буду в окончательном списке сборной. Представьте моё удивление, когда он был официально объявлен, а моей фамилии там не оказалось. Затем один из футболистов из списка травмировался, но Бенту снова вызвал не меня! Теперь вы можете меня понять?
— Вы отказались общаться с Бенту, когда несколько месяцев спустя он приехал в Турцию и побывал на матче с вашим участием. Взыграло самолюбие?
— Это был матч «Бешикташа» и «Фенербахче». Бенту тогда позвонил Угу Алмейде и ещё нескольким португальским футболистам, с которыми он хотел пообщаться после игры. Мне он не звонил. Мне было всё равно, я не обиделся. Матч сложился очень удачно для нас — мы обыграли «Фенербахче». После игры ко мне подошёл
— А вы — правильно?
— Да. Мне не нужны привилегии. Достаточно просто относиться ко мне так же, как к остальным. Единственная причина, почему Бенту захотел в тот раз поговорить со мной, — это моя удачная игра против «Фенербахче». Но, подчеркну, я не заявлял, что ухожу из сборной. Если Бенту захотел бы поговорить со мной через
— Смотрели последний матч сборной Португалии против Швейцарии?
— Нет, я был на тренировке, а когда вернулся домой, нужно было приготовить ужин. Но мои друзья вели в общем чате текстовую трансляцию. Они писали, как меняется счёт — 1:0, 2:0, сообщали, что Португалия играет неплохо.
— Вы вообще не смотрите матчи своей сборной?
— Иногда. Как и игры других сборных.
— В интервью «Чемпионату» Фёдор Смолов сказал, что португальцы выиграли Евро-2016, потому что в финале не играл Криштиану Роналду. Согласны?
— Партнёры всегда ждут многого от таких игроков, как Роналду, Месси, Роналдиньо, Зидан. Присутствие в составе звёздного футболиста может их расслабить. Но если
«На тренировку опоздал только раз — и заплатил 500 евро»
— Скоро в России пройдёт чемпионат мира. Популярный вопрос: вы
— Я живу в изолированном мире. Мой режим: тренажёрный зал-тренировка-стадион-дом. Я не гуляю по улицам каждый день, так что в обычной жизни не чувствую негатива по отношению к себе.
— Зе Луиш рассказал, как однажды пришёл в обычную больницу и попросил о помощи на английском языке. В ответ на это медсестра ответила ему на русском, что ничего не понимает и не собирается помогать. Футболиста это шокировало. Вы сталкивались с подобным?
— Не припомню. Я в принципе достаточно самостоятельный (улыбается.) И ещё мне кажется, надо ставить себя на место людей, к которым ты обращаешься. Может, вместо того чтобы жаловаться на всех подряд, стоит начать учить русский язык?
— Вы учите? (Spectre DeeZeL)
— Сейчас я изучаю его сам по себе, но пару лет назад у меня был преподаватель.
— Юрий Сёмин в одном из интервью сказал, что вы говорите
— Я понимаю почти всё, но говорю с ошибками. Я каждый день общаюсь с людьми на русском. Но для интервью, например, у меня недостаточно большой словарный запас — поэтому мы с вами и говорим на английском. Но в целом я могу спокойно изъясняться на русском.
— Бывало недопонимание
— В первое время путал «лево» и «право». Но это мелочи.
— У вас есть русские друзья помимо игроков?
— У меня хорошие отношения с личным тренером. Как раз благодаря ему я и говорю
— Вы ходите в тренажёрный зал каждый день?
— Да. В основном занятия направлены на укрепление тела. Я начал заниматься индивидуально лет семь назад. Работал с разными специалистами в Испании, Турции и в России. Недавно поменял своего тренера в Москве. Эта работа помогает контролировать вес, делает меня сильнее. Даже если бы я не был футболистом, всё равно ходил бы в зал — мне просто нравится. Это как хобби. В отпуске в Португалии тоже всегда поддерживаю форму.
— Как выглядит ваш типичный день?
— Просыпаюсь я обычно и встаю за 2−2,5 часа до начала утренней тренировки. Если она в 12, то я встаю в 9:30, завтракаю и выхожу из дома примерно в 10:15. Занятие с личным тренером организую уже исходя из командных тренировок и своей загруженности.
— Вы
— Был только один случай, когда я неправильно понял информацию о времени начала и приехал на час позже.
— Тренер разозлился?
— Нет, просто сказал заплатить штраф — 500 евро.
«За одни сборы успеваю прочитать около 12 книг»
— Известно, что вы любите читать. Как появилось это увлечение? Большинство футболистов предпочитает PlayStation. (Pioneer69)
— Когда я был моложе, тоже любил поиграть в приставку. Просто я расту как личность: стараюсь интересоваться разными вещами и разбираться в том, о чём раньше не имел ни малейшего представления. Читаю всё понемногу. От экономики до фэнтези. Недавно брат отдал мне первую книгу «Игры престолов», скоро собираюсь прочитать.
— Ваша любимая книга? (Илья)
— Меня тронул триллер Нельсона Демилла «Дикое пламя». Я прочитал почти всю серию о главном герое по имени Джон Корэй, который работает в антитеррористическом подразделении ФБР.
— Последняя книга, которую прочитали?
— «Илон Маск: Tesla, SpaceX и дорога в будущее». Это невероятно умный, образованный человек. Но что мне понравилось больше всего — упорное стремление к воплощению своей мечты несмотря ни на что.
Очень интересен его футуристический взгляд на вещи. Это хорошо для будущего нашей планеты. А еще меня поразила идея колонизации Марса.
— Русских авторов читали?
— Пока нет, хотя однажды я бы хотел прочитать
— Как много книг вы можете осилить за один сбор?
— В среднем около 12. За последний недельный сбор в Австрии я прочитал три книги: сиквел к «Дикому пламени», документалистика о социальном обеспечении в Португалии и один из детективных триллеров писателя Клайва Касслера.
— Социальное обеспечение?
— Интересная книга, в которой рассказывается о недостатках этой системы: коррупция, неправильные решения… Но мне было важно разобраться в той сфере, о которой я ничего не знаю.
— В одном из интервью вы сказали, что интересуетесь глобальными мировыми процессами. Что вас трогает больше: ядерная программа Северной Кореи, война в Сирии или, может быть, влияние России на выборы в США?
— На данный момент — референдум в Каталонии.
— Кто прав в этой ситуации?
— Спорный вопрос. Мы видим только то, что нам показывают в новостях. Понятно, что полиция не имеет права избивать людей. Но, с другой стороны, правительство Испании можно понять: Каталония как субъект страны должна подчиняться правилам. Люди могут и должны выражать своё мнение на голосовании, но в рамках закона.
— Можете представить «Барселону» в другом чемпионате, если Каталония
— Не думаю, что «Барселоне» будет выгодно играть за пределами Испании. Придётся столкнуть с огромным количеством трудностей, особенно экономических. Такому большому клубу подобные изменения не пойдут на пользу.
— Вы четыре года отыграли в «Валенсии». У вас остались испанские друзья?
— У меня есть друзья не из мира футбола, которые живут в Барселоне. Они, как и многие там, мечтают о независимости. Но,
«Мама так любит наших собак, что я не посмею их забрать»
— Чем вы ещё занимаетесь помимо футбола, тренировок и книг?
— В свободные дни предпочитаю посидеть дома и отдохнуть. Могу позаниматься пилатесом (особый вид йоги, способствующий укреплению тела. — Прим. «Чемпионата»). Увлёкся этим три года назад.
— Расскажите немного о том, кто вас окружает. Близкие люди, может быть, домашние животные?
— Это то, о чём я не люблю говорить. В Москве у меня питомцев нет, а в Португалии — две собаки: бигль и лабрадор. Второго я купил в Валенсии, а бигля мне подарили два года назад на день рождения.
— Почему не привезли их в Россию?
—
— Ваш самый большой страх?
— А нужно ли вообще
— Не просите партнёров на тренировке быть помягче?
— Зачем? В игре всё равно будет жёстко. Так что пусть всё будет
— Момент в жизни, когда вам было сложнее всего справиться с эмоциями?
— Когда мне сказали, что переводят в молодёжный состав. Это был худший момент, который только можно представить. Я спал — и меня разбудил звонок переводчика. Разговор продлился несколько секунд. Я был в шоке — даже сначала подумал, что ещё сплю. «Тренер тобой недоволен, так что теперь ты будешь играть за дубль».
— Что вы были готовы сделать в этот момент?
— Хотелось рвануть к тренеру и высказать ему всё в лицо. Но я понимал, что это ничего не изменит.
«Инвестирую деньги в недвижимость в Португалии»
— Самый частый запрос в «Яндексе», связанный с вашим именем, — «Ману Фернандеш зарплата». Если верить авторитетному рейтингу самых высокооплачиваемых игроков РФПЛ, вы находитесь на 9-м месте с окладом в € 3,8 млн.
— Когда я нахожусь на поле, не думаю о своей трансферной стоимости или зарплате. Мне нужно хорошо делать свою работу. Другое дело, что вне поля это давление есть. И я его чувствую. Ведь футболисты играют за большие деньги.
— Однажды в «Зените» произошла такая ситуация. Ваш нынешний одноклубник Игорь Денисов пришёл к руководству клуба и попросил поднять зарплаты некоторой группе российских игроков до уровня
— Я считаю так.
— Куда тратят деньги футболисты, которые зарабатывают очень много?
— Я инвестирую большую часть своих денег. Значительную часть — в недвижимость в Португалии.
— Вы читаете, что о вас пишут португальские СМИ?
— Они вспоминают обо мне, только когда я забиваю. Ничего больше. Моя личная жизнь — действительно личная. Мне звонят с вопросами только о футболе: впечатления от голов, комментарии после матчей. Только и всего.
— Тяжело ли сохранять личную жизнь, будучи знаменитостью?
— Зависит от того, чего вы хотите. Я, например, не фанат соцсетей. Там обычно публикуют всё: фото своей семьи, родителей, собак. Это уже не личная жизнь. Я не думаю, что это нужно.
— Вы сделали самый быстрый
— Ем. Это привычка.
— В России быстро едят те, кто прошёл армию.
— Да? Кстати, мой характер и менталитет, возможно, как раз подходят для армии.
— У вас есть специальная диета?
— Очень редко ем
— Как хорошо вы знаете московскую и стамбульскую ночную жизнь?
— О Стамбуле в этом плане знаю намного больше, чем о Москве. Там я тусовался больше — просто был моложе.
— Самая безумная вечеринка в Стамбуле?
— Репортёры и папарацци постоянно преследовали нас. Это было действительно странно. Ночью проводишь
— Ваш самый экстремальный поступок в жизни?
— Я прыгнул с семиметровой скалы в Канкуне. Было страшно даже не прыгать, а приземляться в воду — я ведь тогда не умел плавать. Мои друзья сбросили мне спасательный круг, в который я вцепился, как только вынырнул. Научился плавать я уже когда играл в Турции — нанял себе тренера.
— Вы много путешествуете?
— Стараюсь. Любимое место — Португалия, конечно. А если не брать родину, то, наверное, Мальдивы.
— Там ведь слишком спокойно.
— И это здорово. Ещё мне нравится Париж — это очень красивый город. Лондон тоже — там я вижу свой дом в будущем.
«Мне было стыдно участвовать в драке в финале Кубка»
— Вы участвовали в драке во время финала Кубка России. Вы действительно сказали
— Да вы что! — Фернандеш от недовольства цокнул языком. — Всё очень просто. Футболист «Урала» был разъярён тем, что проигрывает, и попытался ударить меня локтем. Когда мы потеряли мяч, а соперники побежали в контратаку, я спросил у Манучаряна по-английски: «Что ты делаешь?» И употребил плохое слово. Я ничего не говорил про его мать, не говорил
— Ари тоже был не прав?
— Не правы все — и Ари, и Фидлер, и Манучарян. То, что я сказал футболисту «Урала», тоже неправильно. Но если начинать драться
— Илья Геркус после финала сказал журналистам, что пожурил вас за тот поступок.
— Не припоминаю. Может быть, я слишком бурно праздновал победу и
— Со стороны президент «Локомотива» не производит впечатления строгого человека.
— На самом деле, я не так много общался с ним. Когда он
— Когда вы в последний раз дрались, не считая финал Кубка?
— Во взрослом возрасте — никогда. В детстве не считается. Я очень серьёзный человек, так что люди меня боятся. Конечно, попадаются люди, которые пытаются сказать мне
— А что может вывести вас из равновесия?
— Если
— Но не на футбольном поле, где могут говорить всё, что угодно?
— На поле меня оскорбляли миллион раз, но всё, что происходит там, там и остаётся. В начале игры меня поливают грязью, а после матча тот же парень подходит и жмёт руку. Это происходит повсеместно.
— В «Инстаграме» вы выкладываете видео, как занимаетесь боксом. Это не драка?
— Нет крови, нет противника. Какая драка? Я просто люблю бокс. Именно бокс, не UFC.
— Вы используете бокс, чтобы выплёскивать агрессию?
— Нет, просто мои тренировки включают в себя и подобные упражнения. Как сайклинг или пилатес, только бокс.
— Вы смотрели бой Макгрегора с Мейвезером?
— Прямую трансляцию посмотреть не удалось. Хотя мне больше нравится бой Канело и Геннадия Головкина. Это история даже не про агрессию, а про ментальную битву. Это мне и нравится в боксе. В этом спорте в 99% случаев побеждает сильнейший, в отличие от UFC, где бойцу может просто повезти.
— Кто ваш любимый боксёр? (Михаил Разницын)
— Из тех, кто выступает сейчас? Василий Ломаченко, украинец.
«Иногда страшно, когда Сёмин кричит или бросает бутылки»
— Вы говорили в интервью, что было забавно наблюдать за эмоциями Юрия Сёмина в «Мордовии» и «Анжи». Каково теперь работать с таким тренером?
— Иногда страшно: сидишь в раздевалке в абсолютной тишине, и вдруг раздаётся громкий крик или летит бутылка с водой в перерыве. Это его способ мотивировать нас. Но я вижу в этих эмоциях искренность тренера. Это, наверное, первый мой тренер, который ведёт себя так. Но я уже привык.
— Вы один из лидеров РФПЛ по успешным обводкам. Часто ли ваш дриблинг приводил к потере мяча и опасным моментам у своих же ворот?
— Такое случалось раньше, до «Локомотива». Но если я буду задумываться об этом, то больше никогда не пойду в обводку, и моя игра пострадает. Например, когда я играл в «Валенсии» против киевского «Динамо» Сёмина, то «привёз» первый гол. Мы тогда сыграли 2:2 на «Месталье» (в том матче Фернандеш сделал две голевые передачи со стандартов. — Прим. «Чемпионата»).
— Помните Сёмина в том матче?
— Помню, что он был тренером соперника, не больше. Когда он возглавил «Локомотив», я помнил его скорее по работе в «Анжи» и «Мордовии». Но потом Тарас Михалик напомнил, что играл под руководством Сёмина против меня ещё в 2009-м.
— Чем РФПЛ отличается от других лиг?
— Здесь очень много силовой борьбы. Особенно чувствовал это, когда только переехал.
— Обидно, что чуть ли не в каждом матче приходится штурмовать «автобус» соперника?
— Сейчас буквально все играют в пять защитников. Может,
— Большинство фанатов «Локомотива», которые ходят на фанатскую трибуну, не помнят чемпионства. Возможно ли сделать это в нынешнем сезоне? Сейчас вы идёте вторыми.
— Впереди много игр — это долгий путь. Перед началом чемпионата мы обсуждали, что задача на сезон — попасть в пятёрку. Сейчас мы шаг за шагом к этому идем. Каждая команда хочет быть чемпионом, но нужно быть реалистами. Если в
— В процентном отношении сколько у «Локо» шансов на чемпионство?
— На данный момент — пять.
— Почему так мало?
— Я не пессимист, а всего лишь реалист. Впереди сложнейший отрезок. Может, после «Краснодара» я назову 6%, после ЦСКА — 10%. Посмотрим.
— Как оцените работу судей в РФПЛ?
— Я играл в Англии — там рефери дают игрокам вести себя более агрессивно. В Испании, наоборот, свистят даже при незначительном моменте. В России арбитры ближе к первому варианту.
— Когда вы последний раз злились на судью?
— Во время недавнего товарищеского матча с минским «Динамо». Правда, нас судил Стас Сухина, который работает в «Локо» начальником команды. Тем не менее Стас не свистнул очевидный фол на мне!
«Нужно говорить то, что думаешь»
— У вас бывали проблемы
— Такой уж я есть. Я был таким всю мою жизнь. Это не хорошо и не плохо. Если я ни с кем не говорю, это не значит, что я на
— Вы всегда были таким закрытым?
— С тех пор как себя помню.
— С годами вы изменились?
— Думаю, я стал немного более открытым.
— Тяжело было себя перебороть?
— Нет, я веду себя естественно. С годами я начал смотреть на некоторые вещи немного под другим углом.
— Вы жалели, что в силу характера не ответили
— Если честно, да, такое было. Я, наверное, мог бы лучше вести себя со своей мамой. Но я твёрдо верю, что нам нужно делать и говорить то, что думаешь. Не нужно держать всё в себе. Иногда нужно сказать
— Вы
— Конечно, просто всё зависит от ситуации. Смеюсь над шутками друзей, вместе с одноклубниками. Просто я не скалю зубы каждые пять секунд.
Вопросы от читателей.
— Вы останетесь в России на время чемпионата мира? (Сергей)
— Вряд ли — скорее, поеду домой и проведу время с семьёй.
— У вас был кумир в детстве? (Александр Киселёв)
— Зидан был моим любимым игроком. Когда он ударил головой Матерацци в финале чемпионата мира, я был очень расстроен. Я безумно хотел, чтобы Франция победила, а он снова стал лучшим игроком мира.
— Что бы вы делали, если бы не занимались футболом? (Николай)
— Первое, что приходит в голову: закончил бы школу, а потом занялся бы
— Вы любите Москву?
— Мне нравится московское лето. Только не в этом году — оно было просто ужасное. А вообще летом этот город преображается, становится не так холодно.
— А есть любимое место? Может,
— Парк… Кажется, я ни разу не гулял здесь в парке.
— Где вам больше нравится: в Стамбуле или в Москве? (Дмитрий)
— В Стамбуле. Сначала я жил в азиатской части города: там все соблюдают традиции и мало кто говорит
— Почему вы почти не празднуете свои голы? (Владислав)
—
— Ваш любимый фильм? (zazanoskcaj)
— Сложно назвать один. Мне нравится «Гнев» с Дензелом Вашингтоном, потому что главный герой убивает всех плохих парней. «Волк с Уолл-стрит» — тут даже объяснять не надо, почему он мне нравится. Сумасшедший фильм!
— Какой момент вам понравился больше всего?
— Помните, как они бросали карликов в мишень? Очень смешно! — Фернандеш впервые в течение интервью начал смеяться до слёз — Ещё забавный момент, когда они пьяными завалились в самолёт. И третий фильм… «Загадочная история Бенджамина Баттона». У этого фильма замечательный сценарий.
— От смеха у вас на глазах выступили слёзы, поэтому не можем не спросить. Когда вы в последний раз плакали? (Кирилл)
— Это было ещё в «Бенфике». После тренировки умер мой 18-летний друг — у него остановилось сердце. Он не играл несколько месяцев, вернулся после операции, и всё было вроде хорошо. Мы пошли пообедать, но он почувствовал себя плохо, попал в больницу и умер через несколько дней. Вот тогда я действительно не мог сдержать слёз…
Беседовали: Данила Игнатов, Иван Карпов, Полина Куимова, Григорий Телингатер.