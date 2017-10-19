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09:28 (мск), источник: ТАСС

Отстраненный от футбола за допинг Еременко намерен вернуться к тренировкам через полгода

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Футболист Роман Еременко, отбывающий дисквалификацию за допинг, намерен вернуться к тренировкам через полгода, а затем продолжить профессиональную карьеру. Об этом рассказал журналистам старший брат Романа Алексей Еременко, который также сообщил о развитии карьеры младшего из братьев Сергея.

Источник: РИА "Новости"

В среду швейцарский «Базель», за который выступает 18-летний Сергей Еременко, обыграл в Москве ЦСКА (3:2) в рамках третьего тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА. Как рассказал Алексей Еременко, присутствовавший на встрече, он занимается «немножко футболом и немножко другими делами». «В футболе занимаюсь делами брата Сергея в “Базеле”. Плюс за последние семь месяцев четыре раза был в разных африканских странах: сотрудничаю с бывшими партнерами по командам из Италии, Шотландии, России, потому что в Африке много молодых талантливых футболистов», — уточнил он.

Футбол
Лига чемпионов 2017/2018
Группа A, 18.10.2017, 21:45
ЦСКА
0Базель2

«С братьями сейчас очень редко видимся. Я здесь, Сергей в Базеле, Роман в Хельсинки. Когда у Сергея отпуск, встречаемся все вместе у родителей дома. А так общаемся только по телефону», — поделился старший из братьев.

«Нелегкий год был для всей семьи, но духом не падаем, есть цель — уже через полгода Роме можно будет начать тренироваться с командой, — рассказал 34-летний Алексей. — Он постоянно поддерживает форму. Мы понимаем, что полтора года каждый день бегать по 20 км, поддерживая форму, бессмысленно; вот когда останется полгода, тогда и начнет потихоньку ее набирать. А так с мячом он играет постоянно: в Хельсинки много русских, регулярно собираемся по выходным и играем двусторонки, для того же Ромы, чтобы он чувствовал, что он в команде, потому что одному — не то».

По словам Алексея Еременко, дисквалификация не надломила 30-летнего Романа и он сохраняет страсть к футболу. «Ему нелегко смотреть большие игры того же ЦСКА по телевизору. Ведь все произошло в момент, когда он был в порядке. Думаю, он вернется очень сильным, тем более ему повезло с телом: если бы я без футбола год был, весил бы уже, наверное, килограмм 200, а он ни килограмма не сбросил, ни килограмма не набрал», — добавил он.

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«Романа просто вычеркнули»

Старший из братьев Еременко считает жестким решение отстранить Романа от футбола на два года: «Да, человек виноват, но взять и бросить его на два года, как будто он убил кого-то. Если наказывать, накажите так, чтобы он оставался футболе и приносил ему пользу — тренировал или что-то еще. Все-таки Роман — не простой футболист, у него хороший класс, и он многому мог бы научить. А так просто вычеркнули человека на два года».

«Думаю, в голове у него много вещей поменялось, потому что ситуация непростая. Но у него есть семья и знакомые, которые его поддерживают, и он это чувствует», — отметил Алексей.

Еременко уверен, что из-за допинг-скандала люди не отвернутся от брата, и он сможет вернуться в футбол: «Мы понимаем, что ситуация влияет на его имидж, но все знают, какой Роман человек и футболист. Понимаю, если бы это происходило несколько раз, но никогда к нему никаких претензий не было. А тут случилось такое. Думаю, все зависит от него, а люди, которые в футболе разбираются, знают, какой Роман человек и футболист».

На вопрос, поддерживает ли его средний брат связь с ЦСКА, за который он выступал до дисквалификации, Алексей ответил: «Бывает, что созваниваются. Но так-то мы чувствуем, кто в это время был с нами, а кто бросил. Все познается в сложных ситуациях».

Роман Еременко 18 ноября 2016 года был наказан двухлетним отстранением от футбольной деятельности решением Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Причиной санкций стала положительная допинг-проба полузащитника, взятая в сентябре перед матчем Лиги чемпионов, в ней был найден кокаин. Срок его отстранения истечет 6 октября 2018 года.

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«Сергей рассматривает вариант из России»

Сергей Еременко, выступающий на позиции опорного полузащитника, в игре с ЦСКА вышел на поле во втором тайме. «Сергей много в игре не участвовал, он был больше в обороне и свое дело сделал — неплохо пробил штрафной, брака вообще не было. Он сделал все, что попросил тренер — ничего лишнего. А выдумывают пусть те, кто играет в нападении, на его позиции надо сыграть четко, чисто и без брака», — поделился впечатлениями от игры брата Алексей.

«Думаю, он растет (как футболист — прим. ТАСС), и дай Бог, чтобы стал лучше нас с Романом, — отметил он. — Ему только 18 лет, но все зависит от него. Правда, у нас айфонов и инстраграмов не было. Сейчас много вещей, которых не было еще десять лет назад, но которые могут повлиять на игру в футбол».

Сергей, который имеет двойное гражданство — Финляндии и РФ, — дебютировал в профессиональном футболе за финский «Яро», за который провел 31 матч в 2014—2016 годах. С августа 2016 года полузащитник выступает за «Базель». «Там очень хороший интернат, все очень строго, бывает, даже интернет отключают, чтобы полностью ребята концентрировались на игре», — подчеркнул Алексей.

По словам старшего из братьев, у Сергея есть варианты продолжения карьеры в России, и один из них он сейчас рассматривает. «Мы хорошо общаемся с Марко Трабукки, который нас с Романом в свое время привез играть в Россию, а теперь занимается Сергеем. ЦСКА? Пока не могу сказать, но что-то есть, посмотрим, тем более у него два гражданства, а выступает он пока только за “молодежку” Финляндии, так что еще не поздно (переехать в Россию — прим. ТАСС)», — рассказал Алексей.

«Конечно, мы думаем о всех деталях, мы понимаем, что если переезжать в Россию, надо быть готовым футболистом, играть уже в “основе”. При всем уважении к нашим юниорам и тренерам, но в Европе с этим пока получше, по-моему», — добавил он.

Отец трех братьев Алексей Еременко выступал в высших дивизионах чемпионатов СССР и Финляндии, а в 2006 году начал в Финляндии тренерскую карьеру. Сейчас он тренирует армянский «Пюник». Алексей и Роман также имеют двойное гражданство, но выступали за сборную Финляндии.

 Отстраненный от футбола за допинг Еременко намерен вернуться к тренировкам через полгода
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