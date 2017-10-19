Антон Шунин: Мечтаю сыграть за сборную России на ЧМ-2018

Источник: Известия

Московское «Динамо» крайне тяжело стартовало в своем первом после возвращения в РФПЛ сезоне. К концу сентября в активе бело-голубых были всего две победы, предпоследнее место в турнирной таблице, означающее прямой путь в ФНЛ, и вылет из Кубка России после матча с командой второго дивизиона «Спартак-Нальчик» (0:0, по пенальти 3:4). Все это привело к отставке главного тренера Юрия Калитвинцева, которого сменил Дмитрий Хохлов, под чьим руководством «Динамо» в первом же матче обыграло «СКА-Хабаровск» (2:0).

Один из немногих, к кому не было претензий со стороны болельщиков на старте чемпионата, стал вратарь и капитан «Динамо» Антон Шунин. Нынешний сезон пока является одним из лучших в карьере 30-летнего голкипера. Большую роль в этом играла работа тренера вратарей Романа Березовского, на место которого при Дмитрии Хохлове пришел Евгений Плотников. В интервью «Известиям» Антон Шунин поделился мнением о последних перестановках в команде, рассказал о разговоре с болельщиками после разгрома от «Локомотива» (0:3) и шансах попасть в сборную России во время домашнего чемпионата мира в 2018 году.

— После отставки Юрия Калитвинцева и ухода его штаба Роман Березовский остался в клубе, но не в команде. С динамовской вратарской бригадой советовались по поводу смены тренера вратарей?

— Я разговаривал с руководством, но не хочу это комментировать. Могу только сказать, что разговор с руководителями «Динамо» на этот счет был. Роман Анатольевич будет работать с молодежным составом. Руководство «Динамо» очень хотело оставить его в клубе, но у Дмитрия Хохлова свой штаб. Соответственно, теперь мы работаем с Евгением Плотниковым.

— Когда решалась его судьба, многие отмечали, что именно при Романе Березовском вы проводите один из лучших сезонов в карьере. Как сами оцените работу с ним?

— Я очень давно работаю с ним. Роман Анатольевич был моим наставником еще в бытность игроком. У нас отличные взаимоотношения — мы созваниваемся, когда есть какие-то вопросы. Березовский отлично знает мою психологию. Наверное, то, что мы по-человечески хорошо знаем друг друга, было особым преимуществом в работе. Что-то свое Березовский внес и в тренировочный процесс, но он часто прислушивался ко мне. У нас была отличная связка, мы всегда понимали друг друга. И руководство клуба, и команда ни в коем случае не препятствуют нашему общению. Роман по-прежнему в «Динамо». И мы разговаривали с руководством о том, что при необходимости мне всегда можно пообщаться с Березовским. И утром в день матча против «СКА-Хабаровска» я долго обсуждал с Ромой предстоящую игру.

— Судя по всему, вам еще долго придется привыкать называть Березовского Романом Анатольевичем, а не Ромой?

— Да, периодически оговариваюсь (улыбается). До сих пор не переключился со времени, когда он был вратарем «Динамо». Такие у нас отношения — давно знакомы, много лет. Еще со времен, когда я только начинал играть, был совсем молодым футболистом.

— Это было, когда Роман Березовский в первый раз пришел в «Динамо» (2002−2005 годы)?

— Да, тогда в команде еще играл Дмитрий Булыкин. Я приходил на тренировки, он очень тепло меня встретил. Помню момент, когда команде раздавали мячи, чтобы расписываться на них для болельщиков, и Рома расписался на одном из них, а потом протянул его мне: «Держи, распишись». Я сказал: «Но я же не игрок основного состава». А он ответил: «Неважно. У тебя все впереди, поэтому тренируйся сейчас и распишись на мяче». У меня всегда были отличные отношения с Романом. Он с самого начала был для меня вратарем, на которого хотелось равняться, перенимать его опыт, человеческие и спортивные качества. Поэтому я рад, что Рома продолжает работать в «Динамо» и всегда готов мне помочь.

— Кто из тренеров вратарей внес наибольший вклад в ваше развитие?

— Я не могу сказать, что кто-то выделяется с плохой или с хорошей стороны. Сегодня у нас отличный вратарский тренерский штаб. Я чувствую, что мне есть над чем работать и где прибавлять. Ощутил это уже в первую неделю работы под руководством Хохлова и Плотникова. Каждый из моих тренеров был по-своему хорош. Так как голкиперы делают часть работы отдельно от команды, «химия» с тренером в нашей жизни крайне важна.

— Дмитрий Хохлов вернул в «Динамо» румынского тренера по физподготовке Петре Лазареску, работавшего с вами в штабе Дана Петреску в 2012—2014 годах. Уже ощутили жесткие нагрузки тех времен?

— Я его давно знаю — это отличный специалист. Он один из лучших, если не лучший в своей области. И все футболисты, которые работали с ним, это знают. Очень рад, что он приехал и работает с нами. Будем только прибавлять.

— После проигрыша «Локомотиву» вы долго разговаривали около стадиона с болельщиками. И когда они попрекали вас поражением в Нальчике, вы ответили, что это, возможно, к лучшему, так как теперь команда сосредоточится на чемпионате России…

— Я не считаю, что это к лучшему. Я сделал оговорку. Смысл был в том, что нам надо забыть про Нальчик и сосредоточиться на чемпионате России, выбраться из зоны вылета. Нам надо было забыть про Кубок после поражения от Нальчика. Но не до этого матча — в нем, разумеется, надо было побеждать. В том, что мы вылетели из турнира, ничего хорошего нет. Что касается собраний и разговоров с болельщиками, я считаю, что как капитан должен отвечать за команду. Мы все вместе выигрываем и проигрываем, поэтому в ситуации, когда люди спрашивают, что происходит, нужно отвечать за наши результаты.

— Вы все еще рассчитываете попасть в заявку сборной России на чемпионат мира 2018 года?

— Конечно, амбиции имеются. Я ни в коем случае не забыл о сборной и не отказался от борьбы за попадание в нее. Любой игрок хочет выступить на чемпионате мира, особенно если он проходит в его родной стране. Каждый футболист мечтает попасть в национальную команду, и я не исключение. Буду работать, доказывать свое право на место в ее составе и надеяться, что тренерский штаб сборной обратит на меня внимание. До последнего момента не сдамся.

— Станислав Черчесов и Гинтарас Стауче после своего прихода в сборную России не обсуждали с вами возможность вашего приглашения в команду?