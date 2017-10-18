Соломон Кверквелия: А почему «Локо» должен бояться Питера?!

Источник: Спорт-Экспресс

— Уже отошли от поражения в «Уфе» в последнем туре?

— Это футбол, в нем всякое случается. Если все время выигрывали бы, согласитесь, было бы неинтересно. Конечно, сразу после матча обдумывал произошедшее. Но прошло уже несколько дней, и я, как профессионал, должен переключиться. Ведь предстоит игра с «Шерифом» в Лиге Европы.

— Что, кстати, знаете о молдавской команде?

— В ближайшее время разберем соперника. Сейчас ничего сказать не могу.

— В Уфе вы сцепились с Игбуном. Возмутила его симуляция?

— Ничего страшного. Немного дал волю эмоциям. Просто игрок хозяев выпрашивал пенальти. Я ему и сказал, чтобы не выдумывал, так как нарушения там даже близко не было. Все нормально, инцидент исчерпан.

— Почему «Локомотив» победил в этом сезоне и «Спартак», и ЦСКА, но уступил «Тосно» и «Уфе»?

— Эх… Если бы я знал.

— Недооценка?

— Нет, не думаю. Просто так складывались встречи. Столько очков уже потеряли… Где-то ошибаемся и получаем голы в свои ворота.

— В августе вы сказали, что цель — чемпионство. Миссия выполнима?

— Конечно, почему нет? У нас есть шансы, мы же идем на втором месте.

Соломон КВЕРКВЕЛИЯ | Источник: Спорт-Экспресс

— «Зенит» начал давать сбои в РФПЛ. И все-таки многие полагают, что соперничать с питерцами, когда они в порядке, просто нереально.

— Посмотрим в конце турнира, кто в порядке и кто чего хочет.

— То есть вы сине-бело-голубых не боитесь?

— У нас такая команда, которая может со всеми играть на равных. Мы это уже не раз доказывали. Зачем бояться Питера или кого-то еще?! Мы в своих силах уверены.

— При какой схеме вам удобнее — в два или в три центральных защитника?

— Мне без разницы. Как тренер скажет, так и сыграю. Я полностью доверяю выбору Юрия Палыча.

— В России остро стоит проблема с футболистами этого амплуа. Вам же во времена Фабио Капелло предлагали выступать за сборную России?

— Да, не скрою, было такое.

— Не договорились?

— Я изначально понимал, что должен играть за Грузию. Я же там родился, поэтому обязан защищать цвета этой команды. Никаких сомнений у меня на этот счет не возникало.

Георгий ДЖИКИЯ (справа) — лучший защитник РФПЛ по мнению Соломона КВЕРКВЕЛИИ (в центре) | Источник: Спорт-Экспресс

— Кто сейчас лучший центральный защитник в РФПЛ?

— Мой друг — Джикия.

— Субъективный выбор.

— Еще назову своего одноклубника Чорлуку. Он, правда, пока еще травмирован, но, когда поправится, здорово поможет «Локомотиву». Ни секунды в этом не сомневаюсь.

— Правда, что летом вами интересовались английские клубы?

— Не знаю. Ходили слухи всякие. Но конкретно никто со мной из АПЛ не связывался.

— А против кого лично вам сложнее играть в нашем чемпионате?

— С Дзюбой всегда очень непросто. Группа атаки «Спартака» — не подарок. Зе Луиш, Промес, Луиз Адриану. Выделю, пожалуй, вот этих людей.

— Знаете, что летом Дзюба мог стать вашим одноклубником по «Локо»?

— Что-то такое слышал. Но не в курсе, правда это или нет. Эдер? Он прибавляет. Пока еще действует не на сто процентов, но через пару матчей наберет очень хорошие кондиции.