Соломон Кверквелия: А почему «Локо» должен бояться Питера?!
В преддверии матча Лиги Европы с «Шерифом» мы обсудили этот турнир, а также борьбу в чемпионате России с одним из лидеров железнодорожников.
В преддверии матча Лиги Европы с «Шерифом» мы обсудили этот турнир, а также борьбу в чемпионате России с одним из лидеров железнодорожников.
— Уже отошли от поражения в «Уфе» в последнем туре?
— Это футбол, в нем всякое случается. Если все время выигрывали бы, согласитесь, было бы неинтересно. Конечно, сразу после матча обдумывал произошедшее. Но прошло уже несколько дней, и я, как профессионал, должен переключиться. Ведь предстоит игра с «Шерифом» в Лиге Европы.
— Что, кстати, знаете о молдавской команде?
— В ближайшее время разберем соперника. Сейчас ничего сказать не могу.
— В Уфе вы сцепились с Игбуном. Возмутила его симуляция?
— Ничего страшного. Немного дал волю эмоциям. Просто игрок хозяев выпрашивал пенальти. Я ему и сказал, чтобы не выдумывал, так как нарушения там даже близко не было. Все нормально, инцидент исчерпан.
— Почему «Локомотив» победил в этом сезоне и «Спартак», и ЦСКА, но уступил «Тосно» и «Уфе»?
— Эх… Если бы я знал.
— Недооценка?
— Нет, не думаю. Просто так складывались встречи. Столько очков уже потеряли…
— В августе вы сказали, что цель — чемпионство. Миссия выполнима?
— Конечно, почему нет? У нас есть шансы, мы же идем на втором месте.
— «Зенит» начал давать сбои в РФПЛ. И
— Посмотрим в конце турнира, кто в порядке и кто чего хочет.
— То есть вы
— У нас такая команда, которая может со всеми играть на равных. Мы это уже не раз доказывали. Зачем бояться Питера или
— При какой схеме вам удобнее — в два или в три центральных защитника?
— Мне без разницы. Как тренер скажет, так и сыграю. Я полностью доверяю выбору Юрия Палыча.
— В России остро стоит проблема с футболистами этого амплуа. Вам же во времена Фабио Капелло предлагали выступать за сборную России?
— Да, не скрою, было такое.
— Не договорились?
— Я изначально понимал, что должен играть за Грузию. Я же там родился, поэтому обязан защищать цвета этой команды. Никаких сомнений у меня на этот счет не возникало.
— Кто сейчас лучший центральный защитник в РФПЛ?
— Мой друг — Джикия.
— Субъективный выбор.
— Еще назову своего одноклубника Чорлуку. Он, правда, пока еще травмирован, но, когда поправится, здорово поможет «Локомотиву». Ни секунды в этом не сомневаюсь.
— Правда, что летом вами интересовались английские клубы?
— Не знаю. Ходили слухи всякие. Но конкретно никто со мной из АПЛ не связывался.
— А против кого лично вам сложнее играть в нашем чемпионате?
— С Дзюбой всегда очень непросто. Группа атаки «Спартака» — не подарок. Зе Луиш, Промес, Луиз Адриану. Выделю, пожалуй, вот этих людей.
— Знаете, что летом Дзюба мог стать вашим одноклубником по «Локо»?
—
Матч «Шериф» — «Локомотив» состоится завтра, 19 октября, и начнется в 22.05 по московскому времени.