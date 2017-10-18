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19:31 (мск), источник: РБК-Спорт

«Трансмашхолдинг» переедет в несостоявшуюся штаб-квартиру «Динамо»

В построенной для спортивного общества «Динамо» 15-этажной офисной башне появится другой арендатор — «Трансмашхолдинг». Сделка станет одной крупнейших за рынке офисной недвижимости за последние три года.

Источник: РБК-Спорт

ЗАО «Трансмашхолдинг» заключило сделку по аренде одной из офисных башен в проекте «ВТБ Арена парк» у станции метро «Динамо», рассказали РБК представители консалтинговых компаний CBRE и ILM.

По их данным, компания арендовала 14,4 тыс. кв. м, из которых на офисы приходится 12,8 тыс. кв. м, на подземный паркинг — еще 1,6 тыс. кв. м. Речь идет о 15-этажном здании, где должна была разместиться штаб-квартира спортивного общества «Динамо», добавили собеседники РБК.

Сейчас штаб-квартира «Трансмашхолдинга» расположена неподалеку — на Бутырском валу, 26, стр. 1 (здесь компания занимает только 4,4 тыс. кв. м). Помимо головного офиса, в бизнес-центр переедут сотрудники нескольких дочерних компаний, знают источники РБК.

Договор еще окончательно не подписан, уточнил представитель «Трансмашхолдинга». В пресс-службе «ВТБ Арена парка» и спортивного общества «Динамо» пока не ответили на запрос РБК. Общая площадь всего многофункционального комплекса «ВТБ Арена парк», в состав которого входит построенный стадион на 26,3 тыс. мест, достигает 414,2 тыс. кв. м.

На офисную часть приходится 65,8 тыс. кв. м, указано в презентации компании Cushman & Wakefield, брокера проекта. Помимо башни, где разместится штаб-квартира «Трансмашхолдинга», в аренду сдаются еще два здания площадью 8,7 тыс. кв. м и 9 тыс. кв. м.

Изначально по инвестиционному соглашению футбольный клуб «Динамо-Москва» владел долей в проекте «ВТБ Арена парк». Но в декабре 2016 года, как писала газета «Ведомости», клуб согласился продать ее ВТБ.

Договор аренды мог быть заключен по ставке 22−23 тыс. руб. за 1 кв. м в год без учета НДС и операционных расходов, полагает директор отдела офисных помещений CBRE Елена Денисова. С учетом всех дополнительных расходов ставка аренды может достигать 26−30 тыс. руб. за 1 кв. м в год, считает управляющий партнер ILM Андрей Лукашев.

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