Кузьмин после травмы приступил к тренировкам в защитной маске

20 сентября главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев после выездной победы в 1/16 Кубка России над «Оренбургом» (2:0) сообщил, что Кузьмин, который не смог доиграть ту встречу до конца и был заменён, получил небольшое сотрясение после столкновения головой в верховой борьбе за мяч с защитником команды соперника Дмитрием Андреевым.