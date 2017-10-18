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Кузьмин после травмы приступил к тренировкам в защитной маске
Защитник «Рубина» Олег Кузьмин вернулся к тренировкам команды в защитной маске, сообщает
Защитник «Рубина» Олег Кузьмин вернулся к тренировкам команды в защитной маске, сообщает
«Самый заметный герой на тренировке! Олег, скорейшего выздоровления!» — напутствовала 36-летнему футболисту
20 сентября главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев после выездной победы в 1/16 Кубка России над «Оренбургом» (2:0) сообщил, что Кузьмин, который не смог доиграть ту встречу до конца и был заменён, получил небольшое сотрясение после столкновения головой в верховой борьбе за мяч с защитником команды соперника Дмитрием Андреевым.