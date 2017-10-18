КДК РФС оштрафовал ЦСКА на 100 тыс. рублей по итогам матча с «Краснодаром»

«Ростов» оштрафован на 30 тыс. рублей за скандирование болельщиками нецензурной лексики в адрес судьи в матче с «Рубином» (0:1). «Зенит» оштрафован на 20 тыс. рублей за использование болельщиками пиротехники в матче с тульским «Арсеналом» (0:1). Главный тренер пермского «Амкара» Гаджи Гаджиев оштрафован на 30 тыс. рублей за покидание технической зоны в матче с «Тосно». Тренер «Локомотива» Олег Пашинин оштрафован на 10 тыс. рублей за покидание технической зоны в матче 12-го тура с «Уфой», — сказал Григорьянц.