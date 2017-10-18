КДК РФС оштрафовал ЦСКА на 100 тыс. рублей по итогам матча с «Краснодаром»
МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/.
МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/.
Встреча, завершившаяся победой ЦСКА со счетом 1:0, прошла на стадионе «Краснодар» 14 октября.
«Ростов» оштрафован на 30 тыс. рублей за скандирование болельщиками нецензурной лексики в адрес судьи в матче с «Рубином» (0:1). «Зенит» оштрафован на 20 тыс. рублей за использование болельщиками пиротехники в матче с тульским «Арсеналом» (0:1). Главный тренер пермского «Амкара» Гаджи Гаджиев оштрафован на 30 тыс. рублей за покидание технической зоны в матче с «Тосно». Тренер «Локомотива» Олег Пашинин оштрафован на 10 тыс. рублей за покидание технической зоны в матче 12-го тура с «Уфой», — сказал Григорьянц.
Кроме того, главный тренер «Ростова» Леонид Кучук оштрафован на 30 тыс. рублей за покидание технической зоны в матче с «Рубином». «Динамо» оштрафовано на 50 тыс. рублей за скандирование болельщиками нецензурной лексики в матче со «СКА-Хабаровском». Дальневосточный клуб оштрафован на 20 тыс. рублей за скандирование болельщиками нецензурной лексики.
Заседание КДК РФС прошло в среду в Доме футбола в Москве.