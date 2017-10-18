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16:29 (мск), источник: ТАСС

КДК РФС оштрафовал ЦСКА на 100 тыс. рублей по итогам матча с «Краснодаром»

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский ЦСКА на 100 тыс. рублей за использование болельщиками пиротехники во время матча 13-го тура чемпионата страны с «Краснодаром». Об этом журналистам сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, завершившаяся победой ЦСКА со счетом 1:0, прошла на стадионе «Краснодар» 14 октября.

Футбол
Премьер-лига 2017/2018
Тур 13, 14.10.2017, 19:00
Краснодар
0ЦСКА1

«Ростов» оштрафован на 30 тыс. рублей за скандирование болельщиками нецензурной лексики в адрес судьи в матче с «Рубином» (0:1). «Зенит» оштрафован на 20 тыс. рублей за использование болельщиками пиротехники в матче с тульским «Арсеналом» (0:1). Главный тренер пермского «Амкара» Гаджи Гаджиев оштрафован на 30 тыс. рублей за покидание технической зоны в матче с «Тосно». Тренер «Локомотива» Олег Пашинин оштрафован на 10 тыс. рублей за покидание технической зоны в матче 12-го тура с «Уфой», — сказал Григорьянц.

Кроме того, главный тренер «Ростова» Леонид Кучук оштрафован на 30 тыс. рублей за покидание технической зоны в матче с «Рубином». «Динамо» оштрафовано на 50 тыс. рублей за скандирование болельщиками нецензурной лексики в матче со «СКА-Хабаровском». Дальневосточный клуб оштрафован на 20 тыс. рублей за скандирование болельщиками нецензурной лексики.

Заседание КДК РФС прошло в среду в Доме футбола в Москве.

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