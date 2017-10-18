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16:48 (мск), источник: Р-Спорт

Футболисты «Урала» победили команду заключенных в товарищеском матче

МОСКВА, 18 окт — Р-Спорт. Футболисты екатеринбургского «Урала» одержали победу над командой заключенных в товарищеском матче, сообщается на официальном сайте клуба РФПЛ.

Источник: РИА "Новости"

«Урал» в среду побывал в исправительной колонии № 2 Екатеринбурга, где сыграл матч с командой заключенных. Встреча закончилась со счетом 5:2 в пользу представителей российской премьер-лиги. В составе «Урала» дубль сделал Владимир Ильин, по голу забили Роман Емельянов, Артем Фидлер и Юрий Бавин.

«У нас сложились хорошие отношения с руководством колонии. Они и работники этого учреждения будут ходить на наши матчи. Наши ребята отнеслись к этому мероприятию положительно. Надо помогать людям, чтобы они возвращались к нормальной жизни», — заявил президент «Урала» Григорий Иванов.

«Урал» в ближайшем матче премьер-лиги 22 октября примет грозненский «Ахмат».

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