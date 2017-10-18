Футболисты «Урала» победили команду заключенных в товарищеском матче
МОСКВА, 18 окт —
МОСКВА, 18 окт —
«Урал» в среду побывал в исправительной колонии № 2 Екатеринбурга, где сыграл матч с командой заключенных. Встреча закончилась со счетом 5:2 в пользу представителей российской
«У нас сложились хорошие отношения с руководством колонии. Они и работники этого учреждения будут ходить на наши матчи. Наши ребята отнеслись к этому мероприятию положительно. Надо помогать людям, чтобы они возвращались к нормальной жизни», — заявил президент «Урала» Григорий Иванов.
«Урал» в ближайшем матче