Футболисты «Урала» победили команду заключенных в товарищеском матче

«Урал» в среду побывал в исправительной колонии № 2 Екатеринбурга, где сыграл матч с командой заключенных. Встреча закончилась со счетом 5:2 в пользу представителей российской премьер-лиги. В составе «Урала» дубль сделал Владимир Ильин, по голу забили Роман Емельянов, Артем Фидлер и Юрий Бавин.

«У нас сложились хорошие отношения с руководством колонии. Они и работники этого учреждения будут ходить на наши матчи. Наши ребята отнеслись к этому мероприятию положительно. Надо помогать людям, чтобы они возвращались к нормальной жизни», — заявил президент «Урала» Григорий Иванов.